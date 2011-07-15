Blackberry Media Box "Cyclone", bu yıl bitmeden satışa sunulabilir

Kısa bir süre önce sizinle paylaştığımız RIM'in üzerinde çalıştığı Apple TV benzeri set üstü kutusuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

RIM'in böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını ilk defa dile getiren nerdberry'nin kaynağından aldığı yeni bilgilere göre kod ismi BlackBerry Cyclone olan set üstü kutusu, eksiksiz bir dijital medya oynatıcısı olacak.

HDMI girişiyle Televizyonlara bağlanabilecek olan Cyclone, Wi-Fi yeteneği sayesinden Netflix, Youtube gibi medya kanallarından ve ortak ağdaki cihazlardan (örneğin Blackberry'lerden) içerik alabilecek. Donanımıyla Playbook'a benzeyeceği ve QNX işletim sistemine sahip olması beklenen Cyclone, görünüşe göre BlackBerry Presenter'ın daha gelişmiş bir modeli olacak.

Özellikle Blackberry kullanıcıları arasında yaygınlaşması muhtemel olan Cyclone'un satışa sunulacağı tarihle ilgili olarak kulağa ilk gelen bilgiler Sonbahar aylarını işaret ederken; yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.