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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Blackberry Media Box "Cyclone", bu yıl bitmeden satışa sunulabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Shady
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce sizinle paylaştığımız RIM'in üzerinde çalıştığı Apple TV benzeri set üstü kutusuyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

RIM'in böyle bir cihaz üzerinde çalıştığını ilk defa dile getiren nerdberry'nin kaynağından aldığı yeni bilgilere göre kod ismi BlackBerry Cyclone olan set üstü kutusu, eksiksiz bir dijital medya oynatıcısı olacak.

HDMI girişiyle Televizyonlara bağlanabilecek olan Cyclone, Wi-Fi yeteneği sayesinden Netflix, Youtube gibi medya kanallarından ve ortak ağdaki cihazlardan (örneğin Blackberry'lerden) içerik alabilecek. Donanımıyla Playbook'a benzeyeceği ve QNX işletim sistemine sahip olması beklenen Cyclone, görünüşe göre BlackBerry Presenter'ın daha gelişmiş bir modeli olacak.

Özellikle Blackberry kullanıcıları arasında yaygınlaşması muhtemel olan Cyclone'un satışa sunulacağı tarihle ilgili olarak kulağa ilk gelen bilgiler Sonbahar aylarını işaret ederken; yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


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frux 8 yıl
Bu gidişle, 2012 yılı media player'ların yılı olacak sanıyorum.. Media player'ları neredeyse kibrit kutu kadar küçültecekler.. Fiyatları da hızla düşmekte...
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BarGoS 8 yıl
çıksın bakalım alınabilir :)
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Xagdas 8 yıl
TV de seyredebilicek miyiz onu söylesinler !!!
Netten TV kanallarına bağlanıp seyrettirsin...
Apple TV 2'm var, ama içinde TV yok :))
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