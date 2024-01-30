Stellantis, BlackBerry ve AWS'den sanal kokpit platformu

- Gerçeğe yakın sanal kokpit platformu
- Müşterilerin ihtiyaçlarına daha yakın öncü bir teknoloji
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Stellantis, Stellantis Sanal Mühendislik Çalışma Alanı’nın (VEW) bir parçası olarak müşterilerine bilgi-eğlence teknolojisinin önceki süreçlerden 100 kata kadar daha hızlı sunulmasını sağlayan dünyanın ilk sanal kokpit platformuna imza attı.
Yeni platform, QNX Accelerate bulut tabanlı araç portföyü kapsamında şu anda AWS Marketplace aracılığıyla erken erişime sunulan BlackBerry'nin buluttaki QNX Hypervisor'ını kullanıyor. Stellantis artık araç kontrollerinin ve sistemlerinin gerçekçi sanal versiyonlarını oluşturabiliyor. Yeni teknoloji, Stellantis'in çekirdek yazılımlarını değiştirmeye gerek kalmadan gerçek performansı taklit eden araç kontrolleri ve sistemlerinin gerçekçi sanal modellerini oluşturmasına izin veriyor. Daha önce birkaç ay süren süreçler artık belirli durumlarda 24 saat gibi kısa bir zamanda tamamlanabiliyor.
Gerçeğe yakın sanal kokpit platformu
Yazılım, Dare Forward 2030 stratejik planında belirtildiği gibi Stellantis'in temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite sunmasında temel bir yapı taşı ve yapay zekâ destekli STLA Brain, STLA SmartCockpit ve STLA AutoDrive teknoloji platformlarının arkasındaki itici güç niteliğinde. Stellantis, 2022 yılında araç platformları için bulut sağlayıcısı olarak AWS'yi seçti. İki şirket Stellantis'in amaca yönelik şirket içi VEW üzerinde çalışmaya başladı.
Yazılım odaklı bir yaklaşım benimseyen ve QNX Hypervisor çözümünü bulutta kullanıma sunan Stellantis, müşteri geri bildirim oturumlarını hızlandırabiliyor ve minimum çabayla belirli bir marka ve aracın kokpit deneyimini kopyalayabiliyor ve sürücünün deneyimini optimize etmek için gerçek zamanlı değişiklikler yapabiliyor. Buluta düşük gecikmeli erişimle desteklenen bu gerçek zamanlı geri bildirim, Stellantis'in gelecekteki bilgi-eğlence özelliklerini ve uygulamalarını oluşturmak için müşteri ve geliştirici tabanından değerli geri bildirimler almasına olanak tanıyor.
Müşterilerin ihtiyaçlarına daha yakın öncü bir teknoloji
Yazılımın, araçlarda giderek daha önemli hale geldiğini söyleyen Stellantis Baş Yazılım Sorumlusu Yves Bonnefont, “Bu durum bizi yazılımı geliştirme ve doğrulama yöntemlerimizde yenilik yapmaya yönlendiriyor. Sanal kokpitimizle sadece kendi yaklaşımımızda değil, aynı zamanda sektördeki tedarikçilerimiz ve ortaklarımızın yaklaşımında da devrim yaratıyoruz. Böylece, bu teknoloji ve daha hızlı geliştirmelerin yanı sıra geri bildirim döngüleri sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha yakın olabiliyoruz. Bu, otomotiv dünyasında müşteri öncelikli inovasyon ve verimlilik yolunda atılmış önemli bir adım” dedi.
BlackBerry IoT Başkanı Mattias Eriksson da konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “QNX'in gömülü yazılım için gerçek hayattakine benzer sanal geliştirme ortamı yaratma konusundaki önemi nedeniyle uzun süredir desteklediği satıcı ve platformdan bağımsız VirtIO standardından yararlanan bulutta güvenilir QNX Hypervisor platformumuza erken erişim sunmaktan mutluluk duyuyoruz. AWS bulutunda dünyanın ilk ticari hipervizörünü başlatmak üzere Stellantis ile birlikte çalışmak, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca karmaşıklığın azaltılmasına, inovasyonun hızlanmasına ve araç içi yazılım geliştirme maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.”
Standart VirtIO arayüzleri aynı zamanda otomotiv ortaklarından oluşan bir grup tarafından OEM'lerin tekliflerini ölçeklendirmek ve OEM ortamında tak ve çalıştır özelliğini etkinleştirmek için de kullanılıyor. Avantajlarının bilincinde olan AWS, kokpit HPC'lerinin bulut simülasyonuna yönelik VirtIO endüstri standardını destekliyor.
BlackBerry QNX, QNX Accelerate'i, ilk etapta QNX® Neutrino® RTOS 7.1 ve QNX® OS for Safety 2.2.3’ü içeren bir portföy ile Ocak 2023'te pazara sundu. Bunlar, QNX müşterilerinin bir QNX işletim sistemini AWS bulut donanımında çalıştırmasına olanak tanıyan Amazon Machine Images ile sağlanıyor. QNX Hypervisor'ın buluttaki erken erişim sürümü şu anda mevcut ve genel kullanım 2024 yılının sonlarında duyurulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.