Boeing 737 Max hakkında tüm bilinenler

Boening'in son 2 yılda 2 ölümcül kazaya karışan ve şu anda uçuşları durdurulan Boeing 737 Max modeli nasıl geliştirildi? Neden düşmüş olabilir? Bilinen sorunları neler?

Boening'in son 2 yılda 2 ölümcül kazaya karışan ve şu anda uçuşları durdurulan Boeing 737 Max modeli nasıl geliştirildi? Neden düşmüş olabilir? Bilinen sorunları neler?