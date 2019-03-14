Boeing 737 Max hakkında tüm bilinenler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Boening'in son 2 yılda 2 ölümcül kazaya karışan ve şu anda uçuşları durdurulan Boeing 737 Max modeli nasıl geliştirildi? Neden düşmüş olabilir? Bilinen sorunları neler?
Boening'in son 2 yılda 2 ölümcül kazaya karışan ve şu anda uçuşları durdurulan Boeing 737 Max modeli nasıl geliştirildi? Neden düşmüş olabilir? Bilinen sorunları neler?
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B737 Max ile ilgili olarak teknik olmayan kişilerin de anlayabileceği tarzda bir şeyler de ben yazmak istedim. Bir uçağın uçmasıyla ilgili olarak 3 temel kavramdan bahsedebiliriz: 1) Tutunma, 2) Hareket ve üçüncüsünü en son söyleyelim.
Uçma kavramından bahsedebilmek için cismin havada belirli bir irtifada tutunabilmesi gerekmektedir. Uçaklarda tutunmayı sağlayan organ, kanattır. Tutunabilmesi için de hareket şarttır. Hareket varsa tutunma söz konusudur. Hareketi sağlayan organ ise motorlardır. En temel anlamda Aerodinamik biliminin özü, hava içinde hareket eden bir cisim ile havanın etkileşimini inceleyerek, hareketten dolayı cisim üzerinde oluşan basıç dağılımları vb konuları irdelemektir. İki anahtar kelime hareket-dinamik ve hava-Aero. Yani hareket varsa cismin uygun şekline göre havada tutunmasını sağlayabilen bir sonuç elde edebiliriz (cisimin şekli, havaya göre açısı vb. birçok parametre var tutunmayı etkileyen). Arabada giderken camdan elimizi çıkarıp, belirli bir açı verirsek elimiz yükselmeye başlar. Açıyı biraz daha artırırsak, tutunma kaybı ortaya çıkar.
B737 Max’ın diğer B737 modellerinden en önemli farkı motorları: daha verimli, daha büyük, yakıt sarfiyatı daha az olarak tasarlanan bu motorlar, diğer modellere göre biraz daha kanat önüne doğru, biraz daha yükseğe monte edilmiş durumda, bu da uçağın ağırlık merkezi ve balansında bir takım değişikliklere neden olmuş. Bunu bir ön bilgi olarak aklımızda tutalım.
Şimdi gelelim uçağın uçmasının teorisindeki üçüncü önemli unsura: 3) Kontrol. Her ne kadar cisim hava içinde hareket etse ve tutunsa da eğer kontrol edemiyorsak hiçbir anlam ifade etmez. Uçakta kontrolu sağladığımız kuyruk bölgesinde yatay ve dikey kısımlarda bazı organlarımız var, bu organlar uçağın sağa sola, yukarı aşağı bir takım kontrol manevralarını gerçekleştirmesini sağlıyor. (ilave olarak kanatta yer alanlar da var, konuyu dağıtmamak için bahsetmiyorum)
Uçağın havada tutunması kanadın şekli, hücum açısı dediğimiz havanın geliş doğrultusuyla yaptığı açıyla ilişkili. Hücum açısının yani kanadın hava akış doğrultusuna göre yaptığı açının belirli bir değerin üstüne çıkması durumunda, tutunma kayıbı (stall, perte de vitesse) dediğimi olayı yaşıyoruz. Yani tutunma olayı bitiyor, irtifa kayıbı ve kontrol zafiyeti başlıyor, yani düşüyor. Stall yani tutunma kayıbı olayı istenmeyen bir olaydır. Hücum açısının belirli bir değeri aşması, yüksek hücum açısı olması durumunda meydana gelen bir olay (bunun gibi burada anlatmayacağım düşük hız vs. birçok parametre de stall’a neden olabilir)
B737 Max uçaklarında da motorların üstte bahsettiğim konfigürasyonundan dolayı, ağırlık merkezi ve balans değişimlerinden dolayı zaman zaman stall’a neden olabilecek ya da bu algıya sebebiyet verebilecek hücum açısı ortaya çıkabilmektedir. Yani istenmeyen hücum açısı artışı, burun yukarı hareket bu yeni motor konfigürasyonunun bir sonucu olarak bu uçak tipinde karşımıza çıkabiliyor. Boeing firması da istenmeyen bu durumu engelleyebilmek amacıyla, diğer 737 modellerinde olmayan yeni bir yazılım ile buna çözüm geliştirmiş: MCAS (Maneuvering Charactristics Augmentations System). Bu yazılım, uçağın burununun olması gerekenden fazla yukarı olması durumunda yani stall’a, tutunma kayıbına neden olabilecek bir hücum açısına ulaşıldığında devreye girerek, kuyrukdaki yatay hareket sağlayan organlara kumanda vererek, uçağın burnunu aşağı doğru otomatik olarak indiriyor yani aşağıya doğru harekete neden oluyor. AoA sensörlerinin yani hücum açısı algılama sensörlerinin hatalı çalışması da benzer bir sonuca neden olabiliyor. Hücum açısı sensörlerinin hatalı çalışması neticesinde MCAS sisteminin devreye girerek burun aşağı hareket vermesini engellemek için, bu sistemi devre dışı bırakmaya imkan sağlayan stabilizer trim cutout switch’ler mevcut.
Özet olarak üçüncü unsur olan kontrol, uçmanın teorisinde en önemli unsur. Kontrola etki eden en önemli unsurlar ise uçağı yöneten kompüterlere yüklenen yazılımlar ve pilotların yetkinlikleri. Çok tekniğine girmeden ifade etmeye çalıştım, umarım faydalı olmuştur.
Bu habere önem vermeniz, video çekmeniz sebebiyle teşekkür ederim, havacılıkla alakalı tüm haberin devamını merakla bekliyorum.
Önemli bir konu: Etiyopya (CAA) sivil havacılık otoritesi, kazadan sonra Boeing kaza kırım ve inceleme ekibine, kaza mahaline girme izni vermiyor. Tahminler, Boeing'in olası karartma faaliyetlerini engellemek üzerine odaklanmıştı. Üzerine hemen FAA (American Federal Havacılık Kurumu) de devreye giriyor.
Edit:
Birkaç teknik düzeltmeyi, mesajımın devamından kaldırdım ve editörlerimize özelden gönderdim.
Sevgiler