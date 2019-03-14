Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Boeing 737 Max hakkında tüm bilinenler

2 ay
8,3b
2
havacılık
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Boening'in son 2 yılda 2 ölümcül kazaya karışan ve şu anda uçuşları durdurulan Boeing 737 Max modeli nasıl geliştirildi? Neden düşmüş olabilir? Bilinen sorunları neler?
Boening'in son 2 yılda 2 ölümcül kazaya karışan ve şu anda uçuşları durdurulan Boeing 737 Max modeli nasıl geliştirildi? Neden düşmüş olabilir? Bilinen sorunları neler? 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 2 ay en beğenilen
İşin içinden biri olarak yazıyorum, bu yüzen anonim yazmak istedim =
B737 Max ile ilgili olarak teknik olmayan kişilerin de anlayabileceği tarzda bir şeyler de ben yazmak istedim. Bir uçağın uçmasıyla ilgili olarak 3 temel kavramdan bahsedebiliriz: 1) Tutunma, 2) Hareket ve üçüncüsünü en son söyleyelim.
Uçma kavramından bahsedebilmek için cismin havada belirli bir irtifada tutunabilmesi gerekmektedir. Uçaklarda tutunmayı sağlayan organ, kanattır. Tutunabilmesi için de hareket şarttır. Hareket varsa tutunma söz konusudur. Hareketi sağlayan organ ise motorlardır. En temel anlamda Aerodinamik biliminin özü, hava içinde hareket eden bir cisim ile havanın etkileşimini inceleyerek, hareketten dolayı cisim üzerinde oluşan basıç dağılımları vb konuları irdelemektir. İki anahtar kelime hareket-dinamik ve hava-Aero. Yani hareket varsa cismin uygun şekline göre havada tutunmasını sağlayabilen bir sonuç elde edebiliriz (cisimin şekli, havaya göre açısı vb. birçok parametre var tutunmayı etkileyen). Arabada giderken camdan elimizi çıkarıp, belirli bir açı verirsek elimiz yükselmeye başlar. Açıyı biraz daha artırırsak, tutunma kaybı ortaya çıkar.
B737 Max’ın diğer B737 modellerinden en önemli farkı motorları: daha verimli, daha büyük, yakıt sarfiyatı daha az olarak tasarlanan bu motorlar, diğer modellere göre biraz daha kanat önüne doğru, biraz daha yükseğe monte edilmiş durumda, bu da uçağın ağırlık merkezi ve balansında bir takım değişikliklere neden olmuş. Bunu bir ön bilgi olarak aklımızda tutalım.
Şimdi gelelim uçağın uçmasının teorisindeki üçüncü önemli unsura: 3) Kontrol. Her ne kadar cisim hava içinde hareket etse ve tutunsa da eğer kontrol edemiyorsak hiçbir anlam ifade etmez. Uçakta kontrolu sağladığımız kuyruk bölgesinde yatay ve dikey kısımlarda bazı organlarımız var, bu organlar uçağın sağa sola, yukarı aşağı bir takım kontrol manevralarını gerçekleştirmesini sağlıyor. (ilave olarak kanatta yer alanlar da var, konuyu dağıtmamak için bahsetmiyorum)
Uçağın havada tutunması kanadın şekli, hücum açısı dediğimiz havanın geliş doğrultusuyla yaptığı açıyla ilişkili. Hücum açısının yani kanadın hava akış doğrultusuna göre yaptığı açının belirli bir değerin üstüne çıkması durumunda, tutunma kayıbı (stall, perte de vitesse) dediğimi olayı yaşıyoruz. Yani tutunma olayı bitiyor, irtifa kayıbı ve kontrol zafiyeti başlıyor, yani düşüyor. Stall yani tutunma kayıbı olayı istenmeyen bir olaydır. Hücum açısının belirli bir değeri aşması, yüksek hücum açısı olması durumunda meydana gelen bir olay (bunun gibi burada anlatmayacağım düşük hız vs. birçok parametre de stall’a neden olabilir)
B737 Max uçaklarında da motorların üstte bahsettiğim konfigürasyonundan dolayı, ağırlık merkezi ve balans değişimlerinden dolayı zaman zaman stall’a neden olabilecek ya da bu algıya sebebiyet verebilecek hücum açısı ortaya çıkabilmektedir. Yani istenmeyen hücum açısı artışı, burun yukarı hareket bu yeni motor konfigürasyonunun bir sonucu olarak bu uçak tipinde karşımıza çıkabiliyor. Boeing firması da istenmeyen bu durumu engelleyebilmek amacıyla, diğer 737 modellerinde olmayan yeni bir yazılım ile buna çözüm geliştirmiş: MCAS (Maneuvering Charactristics Augmentations System). Bu yazılım, uçağın burununun olması gerekenden fazla yukarı olması durumunda yani stall’a, tutunma kayıbına neden olabilecek bir hücum açısına ulaşıldığında devreye girerek, kuyrukdaki yatay hareket sağlayan organlara kumanda vererek, uçağın burnunu aşağı doğru otomatik olarak indiriyor yani aşağıya doğru harekete neden oluyor. AoA sensörlerinin yani hücum açısı algılama sensörlerinin hatalı çalışması da benzer bir sonuca neden olabiliyor. Hücum açısı sensörlerinin hatalı çalışması neticesinde MCAS sisteminin devreye girerek burun aşağı hareket vermesini engellemek için, bu sistemi devre dışı bırakmaya imkan sağlayan stabilizer trim cutout switch’ler mevcut.
Özet olarak üçüncü unsur olan kontrol, uçmanın teorisinde en önemli unsur. Kontrola etki eden en önemli unsurlar ise uçağı yöneten kompüterlere yüklenen yazılımlar ve pilotların yetkinlikleri. Çok tekniğine girmeden ifade etmeye çalıştım, umarım faydalı olmuştur.
İşin içinden biri olarak yazıyorum, bu yüzen anonim yazmak istedim =B737 Max ile ilgili olarak teknik olmayan kişilerin de anlayabileceği tarzda bir şeyler...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 2 ay
Merhaba,
Bu habere önem vermeniz, video çekmeniz sebebiyle teşekkür ederim, havacılıkla alakalı tüm haberin devamını merakla bekliyorum.
Önemli bir konu: Etiyopya (CAA) sivil havacılık otoritesi, kazadan sonra Boeing kaza kırım ve inceleme ekibine, kaza mahaline girme izni vermiyor. Tahminler, Boeing'in olası karartma faaliyetlerini engellemek üzerine odaklanmıştı. Üzerine hemen FAA (American Federal Havacılık Kurumu) de devreye giriyor.
Edit:
Birkaç teknik düzeltmeyi, mesajımın devamından kaldırdım ve editörlerimize özelden gönderdim.
Sevgiler
Merhaba,Bu habere önem vermeniz, video çekmeniz sebebiyle teşekkür ederim, havacılıkla alakalı tüm haberin devamını merakla bekliyorum.Önemli bir konu: ...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 2 ay
Erdi Bey Teşekkürler. Boeing ilk kazada Lion Havayollarını dişine göre bulup onları ve pilotlarını suçlayarak olayı örtbas etmişti. Aslında kabahatin MCAS sisteminde olduğunun farkında olduklarından sessiz sedasız yazılımı güncelleme yoluna gittiler. Onu da yetiştiremeyip yüzlerine gözlerine buluşturdular. Ağırlık merkeziyle ilgili bu hatanın yazılımla falan güncellenebileceğine de ihtimal vermiyorum. Adamlar hatalarını örtbas edip Etiyopya Hava yollarındaki 150 yolcunun kanına girdiler.
Erdi Bey Teşekkürler. Boeing ilk kazada Lion Havayollarını dişine göre bulup onları ve pilotlarını suçlayarak olayı örtbas etmişti. Aslında kabahatin MCAS siste...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
mightywings 2 ay
@fx57 @Speed-Step @gun
Elinize sağlık, güzel video olmuş. Birkaç ilave yapacaktım ama onları da @quxall yazmış. Sadece ilave olarak söyleyebileceğim, pilotlar neden MCAS sisteminin verdiği hatalı kumandaya karşı koyamadılar sorusuna cevap olarak;
1) @quxall ‘ın gönderdiği resimde görüldüğü gibi sistemin kumanda ettiği yüzey (yatay stabilizatör) onun bir kısmı olan, pilotların lövye ile kumanda ettiği elevatöre göre oldukça büyük olduğu için elevatör kumandası yetersiz gelir,
2) Lion Air kazasından sonra bir bülten yayınlanıp bu arıza yaşandığında stabilizör trim durdurma düğmelerinin kapatılması (cut-out pozisyonuna alınması) gerektiği bildirilmiş olmalı ancak pilotlar çok alçak irtifada kaptama işlemi yapana kadar stab trimin aşırı derecede ileri sarması sonucu derin alçalma başladıktan sonra stab trim cut-out yapılsa dahi manual trim handle açıp geri trim yapmaya yeterli zaman kalmayabilir.
Allah rahmet eylesin.
Boeing’in işi çok zor. İki seçeneği var; ya @quxall ‘ın bahsettiği fly-by-wire sistemi koyarak lövye ile kumanda verildiğinde aynı zamanda stab trim’e de kumanda edilmesini ve mcas ile çakışma olduğunda pilot kumandasının baskın olmasını sağlayacak ya da iniş takımı dizaynını değiştirerek motoru geriye konuşlandırıp MCAS’ı iptal edecek. Ancak her ikisi de yeni uçak yapmak kadar uzun ve zorlu bir süreç. Sadece yazılımı update ettik, pilotlar için de yeni acil durum prosedürü geliştirdik diyip işin içinden çıkmaya çalışırsa birçok siparişi iptal olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
warmkitty 2 ay
videoyu izlerken Erdi Bey'in ne kadar kıymetli bir çalışan olduğunu anladım gerçekten her şeyiyle araştırmış etmiş sağ olsun teşekkürler iyi yayınlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 2 ay
Böyle kaliteli içerikleri devamlı görmek dileğiyle...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sericik 2 ay
Trumph uçmasında mani görmemiş
Uçuşların durdurulması amerikan ekonomisini etkileyecek boyutlara ulaşıyorsa
boeing satışlarını durdurup batırma noktasına getiriyorsa
bırakın insan hayatını uçurun gitsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quxall 2 ay
MCAS sistemi uçağın yeni motorları sebebiyle oluşan yukarı hareketini önlemek için horizontal stabilizer denilen bildiğimiz uçağın yatay kuyruğunu komple aşağı yukarı çeviren trimleri otomatik olarak ayarlayarak uçağın hucüm açısını değiştiriyor. Pilotlar stick(lövye) ile verdikleri kumanda ile ise sadece kuyruğun ucundaki elevator(kaldıraç) denen aerodinamik parçayı oynatarak uçağın hücum açısını değiştiriyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Airbus ilk uçakları olan A300/310 serisi hariç geriye kalanında boeing gibi pilotun stick ile verdiği kumandaları direkt olarak hidrolik sistemlerle kanat ve kuyruktaki, aileron ve elevatorlara iletmek yerine araya bir bilgisayar sistemi yerleştirip pilotun komutlarını bilgisayar denetiminde iletiyor. Fly By Wire isimli bu sistem uçağın stabilitesini de kontrol ederek kumandalara müdahele ediyor.
Boeing Fly By Wire benzeri sistemi ilk olarak 777 serisi uçaklarında kullandı, sonrasında 747-800 serisine de bu sistemi monte etti, zaten güncel 787 dreamlinerda var bu sistem. Fakat nedense 737 serisini max olarak yeniden elden geçirirken Fly By Wire sistemini eklemek yerine MCAS gibi daha küçük müdaheleler yapan bir sistem geliştirdi.
Uzun lafın kısası Boeing 777, 747-800 ve 787 serisi uçaklarda kullandığı Bilgisayar destekli uçuş kontrol sistemini(fly by wire) 737 max serisine maliyetlerden kaçmayıp ekleseydi bu sıkıntıları yaşamayacaktı.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
Güzel haber, üzücü durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay en beğenilen
İşin içinden biri olarak yazıyorum, bu yüzen anonim yazmak istedim =
B737 Max ile ilgili olarak teknik olmayan kişilerin de anlayabileceği tarzda bir şeyler de ben yazmak istedim. Bir uçağın uçmasıyla ilgili olarak 3 temel kavramdan bahsedebiliriz: 1) Tutunma, 2) Hareket ve üçüncüsünü en son söyleyelim.
Uçma kavramından bahsedebilmek için cismin havada belirli bir irtifada tutunabilmesi gerekmektedir. Uçaklarda tutunmayı sağlayan organ, kanattır. Tutunabilmesi için de hareket şarttır. Hareket varsa tutunma söz konusudur. Hareketi sağlayan organ ise motorlardır. En temel anlamda Aerodinamik biliminin özü, hava içinde hareket eden bir cisim ile havanın etkileşimini inceleyerek, hareketten dolayı cisim üzerinde oluşan basıç dağılımları vb konuları irdelemektir. İki anahtar kelime hareket-dinamik ve hava-Aero. Yani hareket varsa cismin uygun şekline göre havada tutunmasını sağlayabilen bir sonuç elde edebiliriz (cisimin şekli, havaya göre açısı vb. birçok parametre var tutunmayı etkileyen). Arabada giderken camdan elimizi çıkarıp, belirli bir açı verirsek elimiz yükselmeye başlar. Açıyı biraz daha artırırsak, tutunma kaybı ortaya çıkar.
B737 Max’ın diğer B737 modellerinden en önemli farkı motorları: daha verimli, daha büyük, yakıt sarfiyatı daha az olarak tasarlanan bu motorlar, diğer modellere göre biraz daha kanat önüne doğru, biraz daha yükseğe monte edilmiş durumda, bu da uçağın ağırlık merkezi ve balansında bir takım değişikliklere neden olmuş. Bunu bir ön bilgi olarak aklımızda tutalım.
Şimdi gelelim uçağın uçmasının teorisindeki üçüncü önemli unsura: 3) Kontrol. Her ne kadar cisim hava içinde hareket etse ve tutunsa da eğer kontrol edemiyorsak hiçbir anlam ifade etmez. Uçakta kontrolu sağladığımız kuyruk bölgesinde yatay ve dikey kısımlarda bazı organlarımız var, bu organlar uçağın sağa sola, yukarı aşağı bir takım kontrol manevralarını gerçekleştirmesini sağlıyor. (ilave olarak kanatta yer alanlar da var, konuyu dağıtmamak için bahsetmiyorum)
Uçağın havada tutunması kanadın şekli, hücum açısı dediğimiz havanın geliş doğrultusuyla yaptığı açıyla ilişkili. Hücum açısının yani kanadın hava akış doğrultusuna göre yaptığı açının belirli bir değerin üstüne çıkması durumunda, tutunma kayıbı (stall, perte de vitesse) dediğimi olayı yaşıyoruz. Yani tutunma olayı bitiyor, irtifa kayıbı ve kontrol zafiyeti başlıyor, yani düşüyor. Stall yani tutunma kayıbı olayı istenmeyen bir olaydır. Hücum açısının belirli bir değeri aşması, yüksek hücum açısı olması durumunda meydana gelen bir olay (bunun gibi burada anlatmayacağım düşük hız vs. birçok parametre de stall’a neden olabilir)
B737 Max uçaklarında da motorların üstte bahsettiğim konfigürasyonundan dolayı, ağırlık merkezi ve balans değişimlerinden dolayı zaman zaman stall’a neden olabilecek ya da bu algıya sebebiyet verebilecek hücum açısı ortaya çıkabilmektedir. Yani istenmeyen hücum açısı artışı, burun yukarı hareket bu yeni motor konfigürasyonunun bir sonucu olarak bu uçak tipinde karşımıza çıkabiliyor. Boeing firması da istenmeyen bu durumu engelleyebilmek amacıyla, diğer 737 modellerinde olmayan yeni bir yazılım ile buna çözüm geliştirmiş: MCAS (Maneuvering Charactristics Augmentations System). Bu yazılım, uçağın burununun olması gerekenden fazla yukarı olması durumunda yani stall’a, tutunma kayıbına neden olabilecek bir hücum açısına ulaşıldığında devreye girerek, kuyrukdaki yatay hareket sağlayan organlara kumanda vererek, uçağın burnunu aşağı doğru otomatik olarak indiriyor yani aşağıya doğru harekete neden oluyor. AoA sensörlerinin yani hücum açısı algılama sensörlerinin hatalı çalışması da benzer bir sonuca neden olabiliyor. Hücum açısı sensörlerinin hatalı çalışması neticesinde MCAS sisteminin devreye girerek burun aşağı hareket vermesini engellemek için, bu sistemi devre dışı bırakmaya imkan sağlayan stabilizer trim cutout switch’ler mevcut.
Özet olarak üçüncü unsur olan kontrol, uçmanın teorisinde en önemli unsur. Kontrola etki eden en önemli unsurlar ise uçağı yöneten kompüterlere yüklenen yazılımlar ve pilotların yetkinlikleri. Çok tekniğine girmeden ifade etmeye çalıştım, umarım faydalı olmuştur.
3 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AqRaMa 2 ay DH Misafiri
kardeşim çok tekniğe girmeden kısa yazdım demeye getirdin ama ben sadece özet olarak diye başlayan kısmını okudum :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turrikan 2 ay DH Misafiri
Yanlışın var. Angle of Attack sensörlerinden iki tane olmasına rağmen MCAS sadece birinden doğrulama yapıyor, yani sağlama alma protokolü yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
35plt35 2 ay DH Misafiri
Teknik açıklama yazdığın için okudum.
7xx modelleri ile yüzlerce kez uçtum.
Uçağın ağırlık merkezi değişimini firma farkediyor ve buna binayen aerobalans işini yazılım ile çözüyorlar anladığım.
Peki neden hata verebilecek bu sistemi seçiyor da mekanik olarak tasarımı revize etmiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ormanci 2 ay
Otomotiv 1, havacılık 2, veya yer değiştirebilirsiniz.
Dünyanın en "onun bunun çocuğu" sektörleridir.
Uçuş, havayolu, uçak vb. konularında örtbas muhabbetleri çok daha fazladır.
Sully filmini izleyin, nehre uçak indiren pilotu bile neredeyse kahraman yerine beceriksiz ilan etmeye çalışan bir havayolu veya uçak üreticisi göreceksiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 2 ay
Harika açıklamışsın. (Havacıyım)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omfarcan 2 ay
İnsan hayatini para olarak gorenler kaybetmeye mahkumdur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
43:21
2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,8b izlenme · 1 yıl
34:46
2si1'de unutamadıklarımız #2
8,1b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
22:42
Kripto Para Günlüğü b:2 | Petro, Ripple, BlockChain Venture Summit ve fazlası
7,2b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
21:00
Ripple'ın rüşvet skandalı | Kripto Para Günlüğü
7,1b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,7b izlenme · 1 gün
53:23
Yeni God Of War'ı oynadık | 2si1 Oyun ve Teknoloji Programı
11b izlenme · 1 yıl
37:26
Ne güldük ama! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
9b izlenme · 1 yıl
38:13
Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı
11,6b izlenme · 1 yıl
41:58
Fiber'in yolunu açacak düzenleme | 2si1 "Clickbait" Teknoloji ve Oyun Programı
14,6b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
01:02:00
İsrailli ajanlar fotoğraflarınızı almış olabilir | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,4b izlenme · 1 yıl
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
01:03:14
Otomobilin mi var derdin var! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,6b izlenme · 1 yıl
49:58
İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,4b izlenme · 1 yıl
01:02:50
Yapay Zeka gümbür gümbür geliyor | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,7b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim