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Brother ile Türkiye yazıcı pazarını konuştuk

3 yıl
50,6b
1
Yazıcı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yazıcı sektörü nereye gidiyor? Satışlar artıyor mu yoksa giderek artan akıllı cihaz satışı altında eziliyor mu? bu ve daha fazlasının cevabı özel röportajımızda.
Konuğumuz; Brother Türkiye Planlama Müdür Yardımcısı Gülşah Akbaytürk ile Türkiye yazıcı pazarını ve satış grafiğini konuştuk.

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römercan 3 yıl en beğenilen
Başlık sister olacaktı, ayıp etmişsiniz Gülşah hanıma.
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tuilde 3 yıl
Donanimhaber & Brother aşkı.
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1 Avatar
cyberbandit 3 yıl
önceden en iyi hp yazıcılar vardı 1320.1210 toneri kullan kullan sonra doldur .dram değiştir devam et kullanmaya . gene de hp den şaşmam .
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DH Misafiri 3 yıl
ben kimseye brother tavsiye etmiyorum 1 brother kullanıcısı olarak.garanti süresi içınde urununuz bozulursa bile garantiye alınmıyor garantili diye almayın garanti filan yok.sarf malzemesi cok pahalı 4 tane kartuşa 400 tl ücret vermek istemiyorsanız epson alın rahat edin.garanti sürecinde olan bir yazıcıya 400 tl ücret ödedim yaptırmak için nerde garanti :) aldığım epson yazıcı fiyat olarak brotherin yarısi 4000 siyah beyaz, 6500 renkli çıktı maliyeti 112tl daha ucuzu yok epsondan.baskı hızı da hemen hemen aynı.
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Red Smurf 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben kimseye brother tavsiye etmiyorum 1 brother kullanıcısı olarak.garanti süresi içınde urununuz bozulursa bile garantiye alınmıyor garantili diye almayın garanti filan yok.sarf malzemesi cok pahalı 4 tane kartuşa 400 tl ücret vermek istemiyorsanız epson alın rahat edin.garanti sürecinde olan bir yazıcıya 400 tl ücret ödedim yaptırmak için nerde garanti :) aldığım epson yazıcı fiyat olarak brotherin yarısi 4000 siyah beyaz, 6500 renkli çıktı maliyeti 112tl daha ucuzu yok epsondan.baskı hızı da hemen hemen aynı.

Hocam hangi modeli kullanmdiniz?Epsonda hangisini kullandiniz?
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mondschein66 3 yıl DH Misafiri
Hangi modeli kullandiniz. Hangi makine olursa olsun muadiil dolum gibi katus toner takarsaniz garantiden cikar.
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ukilavuz 3 yıl
Bende dikis makinesi sandim
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DH Misafiri 3 yıl
Bayana sormak lazım 2 yıl önce alınan yazıcının kartuşu veya toneri piyasada neden bulunmaz.Piyasada bulunmayan toner kartuş karaborsa fiyatıyla satılır halde .
mesut beyle bayan hanım vik vik konuşuyorda boş konuşuyor.
Şunun garantisini versinler.Desinlerki Biz sattığımız Yazıcının Tonerini,Kartuşunu 5 yıl süreyle piyasada satılmasını sağlayacağız
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aycibin 3 yıl
dikiş makinası markası değil mi bu?
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tgrt 3 yıl
Bayana sormak lazım 2 yıl önce alınan yazıcının kartuşu veya toneri piyasada neden bulunmaz.Piyasada bulunmayan toner kartuş karaborsa fiyatıyla satılır halde .
Mesut beyle bayan hanım konuşuyorda boş konuşuyor.
Şunun garantisini versinler.Desinlerki Biz sattığımız Yazıcının Tonerini,Kartuşunu 5 yıl süreyle piyasada satılmasını sağlayacağız.
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umut_baris 3 yıl
mondschein66

Bizim brother yaziciyla nasil onlarca cikti aldigimizi saniyorsunuz.

Cip yok. Ufak bir tipa ac doldur. Reset carkini cevir. Evde brother 2040 var 30 binde. Okulda brother 1511 var 20 binde.

Ricoh ucuz ama toz sikintisi vardi en son okudugumda. Ekonomik toz yoktu. Bir dolumluk toz 20 lira. Zaten disarida kaca dolduruyorlar ki. Kendi doldurmanin ne esprisi kaldi.

Brotherda dolum maliyeti 2 - 3 lirayi gecmez

Ben sadece pcb için kullandığımdan sıkıntı olmuyor. Daha demo bitmedi.
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bafbaf 3 yıl
Bir mfc-j200 alacaktım,test için bir kaç çıktı örneği bile bulamadım, Brother tr nin pazarlama üzerine yoğunlaşması lazım.
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umut_baris 3 yıl
Ülkede yazıcı pazarı kan ağlıyor kimse kusura bakmasın.

Millet bim sayesinde Ricoh SP111 sahibi oldu. Ben 100 TL ye aldım. Haftalar sonra 50 TL den satıldı.

Chip yok, al tozu doldur doldur kullan.


Var mı böyle bir babayiğit daha?
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mondschein66 3 yıl umut_baris
Bizim brother yaziciyla nasil onlarca cikti aldigimizi saniyorsunuz.

Cip yok. Ufak bir tipa ac doldur. Reset carkini cevir. Evde brother 2040 var 30 binde. Okulda brother 1511 var 20 binde.

Ricoh ucuz ama toz sikintisi vardi en son okudugumda. Ekonomik toz yoktu. Bir dolumluk toz 20 lira. Zaten disarida kaca dolduruyorlar ki. Kendi doldurmanin ne esprisi kaldi.

Brotherda dolum maliyeti 2 - 3 lirayi gecmez
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dostum kertenkele 3 yıl
Yazıcı 200 TL üzerinde gelen demo Kartuşlar bitince iki kartuş 120 tl den aşağı değil ve o kartuşlarla da pek bi fazla çıktı alınamıyor kimi kandırıyorsunuz siz soygunculuk bu neyseki dolan kartuş varda aylarca doldur doldur kullan. ayrıca yazıcının garantisi 2 yıl garanti bittikten az biraz sonra illa ki yazıcının bir yeri arızalanıyor yaptırmak yazıcı parası bu işte bir kasıt var sanki.
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kojiro 3 yıl
Feysbukta yanlış anlaşılmasın diye bro, kanka, bestie diye tag atar gibi olmuş :D
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