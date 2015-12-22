Brother ile Türkiye yazıcı pazarını konuştuk

Yazıcı sektörü nereye gidiyor? Satışlar artıyor mu yoksa giderek artan akıllı cihaz satışı altında eziliyor mu? bu ve daha fazlasının cevabı özel röportajımızda.

Konuğumuz; Brother Türkiye Planlama Müdür Yardımcısı Gülşah Akbaytürk ile Türkiye yazıcı pazarını ve satış grafiğini konuştuk.