Brother ile Türkiye yazıcı pazarını konuştuk

Genel Yayın Yönetmeni
Yazıcı sektörü nereye gidiyor? Satışlar artıyor mu yoksa giderek artan akıllı cihaz satışı altında eziliyor mu? bu ve daha fazlasının cevabı özel röportajımızda.
Konuğumuz; Brother Türkiye Planlama Müdür Yardımcısı Gülşah Akbaytürk ile Türkiye yazıcı pazarını ve satış grafiğini konuştuk.
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Hocam hangi modeli kullanmdiniz?Epsonda hangisini kullandiniz?
mesut beyle bayan hanım vik vik konuşuyorda boş konuşuyor.
Şunun garantisini versinler.Desinlerki Biz sattığımız Yazıcının Tonerini,Kartuşunu 5 yıl süreyle piyasada satılmasını sağlayacağız
Mesut beyle bayan hanım konuşuyorda boş konuşuyor.
Şunun garantisini versinler.Desinlerki Biz sattığımız Yazıcının Tonerini,Kartuşunu 5 yıl süreyle piyasada satılmasını sağlayacağız.
Ben sadece pcb için kullandığımdan sıkıntı olmuyor. Daha demo bitmedi.
Millet bim sayesinde Ricoh SP111 sahibi oldu. Ben 100 TL ye aldım. Haftalar sonra 50 TL den satıldı.
Chip yok, al tozu doldur doldur kullan.
Var mı böyle bir babayiğit daha?
Cip yok. Ufak bir tipa ac doldur. Reset carkini cevir. Evde brother 2040 var 30 binde. Okulda brother 1511 var 20 binde.
Ricoh ucuz ama toz sikintisi vardi en son okudugumda. Ekonomik toz yoktu. Bir dolumluk toz 20 lira. Zaten disarida kaca dolduruyorlar ki. Kendi doldurmanin ne esprisi kaldi.
Brotherda dolum maliyeti 2 - 3 lirayi gecmez