Çin teknolojili Volkswagen ID. Aura T6 ön satışta: 20 bin dolar fiyat, 660 km menzil

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Tam Boyutta Gör Volkswagen’in Çin’deki FAW-Volkswagen ortaklığı, markanın yeni tasarım dilini ve gelişmiş yazılım mimarisini temsil eden orta boy elektrikli SUV modeli Volkswagen ID. Aura T6’yı resmen ön satışa sundu. Çin pazarındaki sert fiyat rekabetine katılan model, 135.900 yuan (yaklaşık 20.225 dolar) başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Xpeng ortaklığı ve 660 km menzil

Volkswagen ID. Aura T6, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng ile ortaklaşa geliştirilen modüler CEA (China Electrical Architecture) platformu üzerinde yükseliyor.

4.811 mm uzunluğa, 1.879 mm genişliğe, 1.648 mm yüksekliğe ve 2.836 mm aks mesafesine sahip olan araç, 0.245 Cd gibi son derece düşük bir sürtünme katsayısına sahip. 19 ve 20 inçlik jant seçenekleriyle sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Arka aksa yerleştirilen tek elektrik motoru 170 kW (228 hp) güç üretiyor. Giriş seviyesi versiyon 0'dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşıyor. Araçta 59,9 kWsa ve 77,5 kWsa kapasiteli iki farklı LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya seçeneği yer alıyor. Bu paketler CLTC standartlarına göre 540 km ile 660 km arasında menzil vadediyor.

5 kişilik oturma düzeniyle sunulan ID. Aura T6'nın 576 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.796 litreye çıkıyor. Ayrıca ön kaputun altında 90 litrelik ek bir saklama alanı (frunk) yer alıyor.

Kabin içinde minimalist bir düzen benimseyen modelde; 15.6 inçlik yüzen dokunmatik ekran, 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve 25.8 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display (AR-HUD) bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi, 20 TOPS işlem gücüne sahip 4nm mimarili özel bir çipten besleniyor.

Tam Boyutta Gör Kabinde Apple CarPlay, HiCar ve Carlink kablosuz bağlantı desteklerinin yanı sıra 18 hoparlörlü "Aura Sound" ses sistemi ile ısıtmalı, havalandırmalı ve masajlı ön koltuklar sunuluyor.

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LiDAR destekli otonom sürüş teknolojisi

Tavanına entegre edilen LiDAR sensörüyle dikkat çeken araç, Horizon Robotics Journey 6H çipini temel alan Carizon gelişmiş sürüş destek sistemine ev sahipliği yapıyor. 420 TOPS işlem gücü sunan bu altyapı, otoyol otonom sürüşü ve şehir içi pilot asistanlarını destekliyor.

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Çin teknolojili Volkswagen ID. Aura T6 20 bin dolara ön satışta

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