Çin teknolojili Volkswagen ID. Aura T6 ön satışta: 20 bin dolar fiyat, 660 km menzil

Xpeng ortaklığı ve 660 km menzil
Volkswagen ID. Aura T6, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng ile ortaklaşa geliştirilen modüler CEA (China Electrical Architecture) platformu üzerinde yükseliyor.
4.811 mm uzunluğa, 1.879 mm genişliğe, 1.648 mm yüksekliğe ve 2.836 mm aks mesafesine sahip olan araç, 0.245 Cd gibi son derece düşük bir sürtünme katsayısına sahip. 19 ve 20 inçlik jant seçenekleriyle sunuluyor.
5 kişilik oturma düzeniyle sunulan ID. Aura T6'nın 576 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.796 litreye çıkıyor. Ayrıca ön kaputun altında 90 litrelik ek bir saklama alanı (frunk) yer alıyor.
Kabin içinde minimalist bir düzen benimseyen modelde; 15.6 inçlik yüzen dokunmatik ekran, 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ve 25.8 inçlik artırılmış gerçeklik destekli head-up display (AR-HUD) bulunuyor. Bilgi-eğlence sistemi, 20 TOPS işlem gücüne sahip 4nm mimarili özel bir çipten besleniyor.
LiDAR destekli otonom sürüş teknolojisi
Tavanına entegre edilen LiDAR sensörüyle dikkat çeken araç, Horizon Robotics Journey 6H çipini temel alan Carizon gelişmiş sürüş destek sistemine ev sahipliği yapıyor. 420 TOPS işlem gücü sunan bu altyapı, otoyol otonom sürüşü ve şehir içi pilot asistanlarını destekliyor.
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Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim