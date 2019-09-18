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    Bu adaptör ile hızlı şarj sorunu bitiyor | İşte Anker'in yeni ürünleri

    1 hf.
    4,2b
    1
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    IFA 2019 kapsamında ziyaret ettiğimiz Anker standında şirketin dikkat çeken yeni nesil ürünlerini, Anker Türkiye Genel Müdürü Cem Bodur ile konuştuk. Şarj adaptörleri, robotik süpürgeler ve dahası...
    Anker'in yeni nesil bütün ürünlerini bu videoda sizler için anlattık. IFA 2019 kapsamında ziyaret ettiğimiz Anker standında, şirketin Türkiye Genel Müdürü (GM) olan Cem Bodur ile hızlı şarj adaptörlerinden robot süpürgelere kadar yeni ürünleri konuştuk.


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    atisaca283 6 gün en beğenilen
    Neye kızıyorum biliyormusunuz yılların gırgırına motor ve sensör takıp akıllı temizlik robotu diyerek 500 katı fiyata satıyorlar.
    Yanıtla +5
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    AskN0More 1 hf.
    Ankerin ürünlerini severek kullanıyorum. Açıkçası bende marka olarak bir güven algısı olusturmayı basardılar.
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    mpolat35 6 gün
    Firma sorumlusunu dinlerken hiç sıkılmadım. Çok güzel bir şekilde, aşırıya kaçmadan bilgilendirdi. Bundan sonra firmanın ürünlerini daha çok dikkate alacağım.
    Yanıtla +4
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    ksph 9 sa.
    Erdi'nin Türkçesi güzel de, sakallı amca Türkçeyi yeni yeni öğrenmeye başladı galiba, herhalde İngiltere ülke müdürlüğünden bize ataması yeni yapıldı. Hedef kitlesi Türkiye olan bir forum veya YouTube kanalına röportaj veriyorsun. Notification yerine bildirim kelimesini kullanmak bu kadar mı zor yahu? Eplikeyşın nedir yahu? Uygulama kelimesinin suyu mu çıktı ? Bir de SKU hadisesi oldu en başta. Neyse ki Erdi hemen olaya açıklama getirdi. Sanki herkes bu sektörün içinde ve teriminolojosini bilmek zorunda...
    Hepimiz iyi kötü ingilizce biliriz ama Türklerle konuşurken Türkçe, yabancilarla business meeting esnasında anglosaksonca
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    V2 2 gün
    Anker ürünler kalite algısı değil gerçekten kaliteli zaten adamların dandik bir ürününü görmedim.
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    erenguleren 4 gün yeni yorumcu
    Adam ne güzel anlatmış, hiç ihtiyacım yokken bir anda ihtiyaç hisettim??
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    faniseyler 6 gün
    Mister Bodur talking english-turkish why?
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    medyxnet 6 gün
    yıllar önce ankere ilk güvenenlerdenim perpada ofisleri vardı hatta. Hiç yanıltmadı beni severek kullanıyorum. O zamanlar bu kadar pahalı değildi tabii bu arada :)
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    atisaca283 6 gün en beğenilen
    Neye kızıyorum biliyormusunuz yılların gırgırına motor ve sensör takıp akıllı temizlik robotu diyerek 500 katı fiyata satıyorlar.
    Yanıtla +5
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    mpolat35 6 gün
    Firma sorumlusunu dinlerken hiç sıkılmadım. Çok güzel bir şekilde, aşırıya kaçmadan bilgilendirdi. Bundan sonra firmanın ürünlerini daha çok dikkate alacağım.
    Yanıtla +4
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    redoano 6 gün
    asırlar önce htc sensation telefonuma aldığım anker batarya yıllar boyu sapasağlam kaldı, daha geçen sene bozuldu
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    1ses1 6 gün redoano
    Yıllarca diyorsunda kaç yıl.
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    kesbi 6 gün
    Anker adamdır.
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    VYC Majoris 6 gün
    Soundcore Vortex kullanıyorum bir ay önce HB'den 250 liraya almıştık. Şimdiye kadar yaptığım en mantıklı alışverişlerden biri. Ses kalitesi Sennheiser 4.50'den daha iyi. Anker çok iyi kulaklık da üretebiliyor yani. Artık radarımda olan bir marka.
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