Bu adaptör ile hızlı şarj sorunu bitiyor | İşte Anker'in yeni ürünleri

IFA 2019 kapsamında ziyaret ettiğimiz Anker standında şirketin dikkat çeken yeni nesil ürünlerini, Anker Türkiye Genel Müdürü Cem Bodur ile konuştuk. Şarj adaptörleri, robotik süpürgeler ve dahası...

Anker'in yeni nesil bütün ürünlerini bu videoda sizler için anlattık. IFA 2019 kapsamında ziyaret ettiğimiz Anker standında, şirketin Türkiye Genel Müdürü (GM) olan Cem Bodur ile hızlı şarj adaptörlerinden robot süpürgelere kadar yeni ürünleri konuştuk.