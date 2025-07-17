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    Bu Ürünü Almayın! | Güneş Enerjili 20.000mAh Powerbank İnceleme

    Günümüzün mobil dünyasında enerjiye her an ihtiyaç duyuyoruz. Angel Eye Güneş Enerjili Powerbank, güneş enerjisiyle şarj olabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. 

    Ürün Linki: https://app.hb.biz/Xe6JXy17WpPh

    Günümüzün mobil dünyasında enerjiye her an ihtiyaç duyuyoruz. Angel Eye Güneş Enerjili Powerbank, güneş enerjisiyle şarj olabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ürün 20.000mAh olarak pazarlanmasına rağmen Powerbank’in içinde yer alan çift hücreli gerçek pil kapasitesi 16.000mAh. 3.7V çevrimi sonrası efektif kapasite 11.000mAh olarak ölçülmüştür. Angel Eye, üç porta sahip bir yapıyla gelmektedir. Anlık olarak maksimum 15W çıkış gücü sağlayabiliyor. 

    FNB58 protokol kontrolü sayesinde sadece Apple, BC 1.2 protokellerini desteklediği görülmüştür. Kendi enerjisini hem geleneksel yollarla hem de güneş ışığıyla toplayabiliyor. USB üzerinden tam şarj süresi yaklaşık olarak 9 saat iken; Güneş paneli ile tam şarj süresi 26 saati bulmaktadır. Termal kamera ile yapılan testlerde cihazın ulaştığı yüzey sıcaklığı 80°C üstünde ölçülmüştür.

    00:00 - Giriş
    00:21 - Tasarım
    00:38 - Pil Kapasitesi
    02:34 - Şarj Etme Yetenekleri
    03:48 - Kendini Şarj Etme Yeteneği
    04:19 - Solar Şarj Detayları
    05:26 - Pil Güvenliği
    06:26 - Değerlendirme
    06:45 - El Feneri
    07:10 - Fiyat
    07:31 - Kapanış

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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