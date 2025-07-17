Bu Ürünü Almayın! | Güneş Enerjili 20.000mAh Powerbank İnceleme

Günümüzün mobil dünyasında enerjiye her an ihtiyaç duyuyoruz. Angel Eye Güneş Enerjili Powerbank, güneş enerjisiyle şarj olabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

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Günümüzün mobil dünyasında enerjiye her an ihtiyaç duyuyoruz. Angel Eye Güneş Enerjili Powerbank, güneş enerjisiyle şarj olabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ürün 20.000mAh olarak pazarlanmasına rağmen Powerbank’in içinde yer alan çift hücreli gerçek pil kapasitesi 16.000mAh. 3.7V çevrimi sonrası efektif kapasite 11.000mAh olarak ölçülmüştür. Angel Eye, üç porta sahip bir yapıyla gelmektedir. Anlık olarak maksimum 15W çıkış gücü sağlayabiliyor.

FNB58 protokol kontrolü sayesinde sadece Apple, BC 1.2 protokellerini desteklediği görülmüştür. Kendi enerjisini hem geleneksel yollarla hem de güneş ışığıyla toplayabiliyor. USB üzerinden tam şarj süresi yaklaşık olarak 9 saat iken; Güneş paneli ile tam şarj süresi 26 saati bulmaktadır. Termal kamera ile yapılan testlerde cihazın ulaştığı yüzey sıcaklığı 80°C üstünde ölçülmüştür.

00:00 - Giriş

00:21 - Tasarım

00:38 - Pil Kapasitesi

02:34 - Şarj Etme Yetenekleri

03:48 - Kendini Şarj Etme Yeteneği

04:19 - Solar Şarj Detayları

05:26 - Pil Güvenliği

06:26 - Değerlendirme

06:45 - El Feneri

07:10 - Fiyat

07:31 - Kapanış

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.