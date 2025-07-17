Bu Ürünü Almayın! | Güneş Enerjili 20.000mAh Powerbank İnceleme

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Günümüzün mobil dünyasında enerjiye her an ihtiyaç duyuyoruz. Angel Eye Güneş Enerjili Powerbank, güneş enerjisiyle şarj olabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ürün 20.000mAh olarak pazarlanmasına rağmen Powerbank’in içinde yer alan çift hücreli gerçek pil kapasitesi 16.000mAh. 3.7V çevrimi sonrası efektif kapasite 11.000mAh olarak ölçülmüştür. Angel Eye, üç porta sahip bir yapıyla gelmektedir. Anlık olarak maksimum 15W çıkış gücü sağlayabiliyor.
FNB58 protokol kontrolü sayesinde sadece Apple, BC 1.2 protokellerini desteklediği görülmüştür. Kendi enerjisini hem geleneksel yollarla hem de güneş ışığıyla toplayabiliyor. USB üzerinden tam şarj süresi yaklaşık olarak 9 saat iken; Güneş paneli ile tam şarj süresi 26 saati bulmaktadır. Termal kamera ile yapılan testlerde cihazın ulaştığı yüzey sıcaklığı 80°C üstünde ölçülmüştür.
00:00 - Giriş
00:21 - Tasarım
00:38 - Pil Kapasitesi
02:34 - Şarj Etme Yetenekleri
03:48 - Kendini Şarj Etme Yeteneği
04:19 - Solar Şarj Detayları
05:26 - Pil Güvenliği
06:26 - Değerlendirme
06:45 - El Feneri
07:10 - Fiyat
07:31 - Kapanış
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.