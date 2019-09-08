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    Bu televizyonlar çok iddialı | 8K destekli, oyuncu dostu, yapay zekalı

    2 hf.
    3b
    1
    Televizyonlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Samsung'un yeni nesil televizyonları bir arada, ekranlarınızda. 8K çözünürlüğündeki modellerden oyuncu dostu özelliklere, tasarımı fark yaratan modellerden, yapay zekaya kadar hepsi videoda.
    Samsung'un yeni nesil televizyonlarını bir arada görme şansı yakaladık. IFA 2019 fuarında yeni modellerini duyuran şirket, 8K için 55-inç model tanıtırken, yapay zeka çalışmaları, oyuncu dostu tv özellikleri ve diğer teknolojileri de gösterdi. Eğer televizyonlara ilgi duyuyorsanız tam bir teknoloji şovuna hazır olun derim, iyi seyirler. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kartal172 2 hf.
    Elektriğe ne kadar zam geldi biliyor muydunuz?
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    kayamtky 2 hf.
    55 inch de 4K ile 8K arasında ki fark zor anlaşılır. 85 inch ve yukarısı 8K farkını ortaya çıkarır.
    Yanıtla +2
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    Seyrim 2 hf.
    Önce fiyatı görelim.. :D
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    Zendo 2 hf. Seyrim
    14-15b₺ fiyatı olur diye tahmin ediyorum.
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    cabriyo 2 hf.
    oyuncu dostu 8K?
    Yanıtla +1
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    sosisvesalam 2 hf.
    samsung tvler ya aşırı parlak yada soluk renkli bir lg oled gibi doğal renklere sahip değil.
    Yanıtla +3
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    CXath1 2 hf.
    55” 8k bir tek ülkemizde satışa çıkar herhalde.
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    aksu01 2 hf. CXath1
    yanlışın var. asıl ülkemizde büyük ekran satıyorlar.
    5 yıldır 49 inç kaliteli tv (49ks8000,49q7f,48ju7000) bekledim. samsung türkiye getirmedi.
    55 inç 8k yı hiç getirmez.
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