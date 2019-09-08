Bu televizyonlar çok iddialı | 8K destekli, oyuncu dostu, yapay zekalı

Samsung'un yeni nesil televizyonları bir arada, ekranlarınızda. 8K çözünürlüğündeki modellerden oyuncu dostu özelliklere, tasarımı fark yaratan modellerden, yapay zekaya kadar hepsi videoda.

Samsung'un yeni nesil televizyonlarını bir arada görme şansı yakaladık. IFA 2019 fuarında yeni modellerini duyuran şirket, 8K için 55-inç model tanıtırken, yapay zeka çalışmaları, oyuncu dostu tv özellikleri ve diğer teknolojileri de gösterdi. Eğer televizyonlara ilgi duyuyorsanız tam bir teknoloji şovuna hazır olun derim, iyi seyirler.