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    15.000 Liraya 58" 4K QLED Google TV | Next YE-58GFSG8-QLED İnceleme

    Next YE-58GFSG8-QLED 58" UHD 4K Google TV fiyatına göre sunduğu özellikler ile ikna edici bir televizyon olmayı amaçlıyor.                                      

    Ürünü satın almak için tıklayın: https://amzn.to/405hgJa

    Amazon Prime Day kapsanında ürün 14.888₺'ye satışta olacak. Kampanya 8 Temmuz Salı 00.00 itibariyle başlayacak. 

    Next YE-58GFSG8-QLED 58" UHD 4K Google TV fiyatına göre sunduğu özellikler ile ikna edici bir televizyon olmayı amaçlıyor. 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip QLED paneli 1.07 milyar renk derinliği sunabiliyor. HDR10 ve HLG desteği ile dinamik aralıklı içerikleri gösterebiliyor. CHOT üretimi VA panel ile geliyor.  Next 58GFSG8 modelinde Dolby Digital+ destekli çift 10W hoparlör kurulumu yer alıyor. 

    Android 14 tabanlı güncel Google TV arayüzü barındırıyor. Google Home uyumluluğu sayesinde telefondan görüntü aktarmak kolay ve pratik. Netflix, Disney+, Amazon, YouTube, HBO ve TOD gibi içerik platformlarını yüksek kalite izletebiliyor. DRM koruması olarak Widevine L1 sertifikasını ihtiva ediyor.

    Mediatek MT9676 işlemcisi ve Mali G52 GPU ile yüksek çözünürlüklü içerikler sorunsuz çalışır. 2 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. 3 adet HDMI, 2 adet USB, CI+, analog/kablolu ve uydu anten girişleri mevcut. Ethernet, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4+ desteği sayesinde geniş bağlantı imkanları verebiliyor.  HDMI-ARC ve HDMI-CEC özellikleri ile cihazlar arasında daha uyumlu bir kontrol deneyimi sunuluyor. Sesli komut destekli bağlantılı ergonomik bir kumandası bulunuyor.

    00:00 - Giriş
    00:28 - Ekran
    04:53 - Portlar
    05:26 - Üretici Bilgisi
    05:42 - Görüntü Lisansları
    06:05 - Ses Performansı
    06:53 - İçerik Platformları
    07:57 - Diskten İçerik Oynatımı
    08:21 - Medya Oynatıcılar
    08:36 - Görüntü Aktarımı
    08:51 - Tarayıcı Performansı
    09:24 - Donanım Özellikleri
    11:18 - Yazılım Detayları
    12:02 - Kumanda Deneyimi
    12:33 - TV Ayakları
    12:44 - Public Kasa
    12:56 - Kablosuz Bağlantı
    13:14 - Fiyat ve Değerlendirme
    14:23 - Kapanış

    #işbirliği

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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