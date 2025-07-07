15.000 Liraya 58" 4K QLED Google TV | Next YE-58GFSG8-QLED İnceleme

Next YE-58GFSG8-QLED 58" UHD 4K Google TV fiyatına göre sunduğu özellikler ile ikna edici bir televizyon olmayı amaçlıyor.

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Amazon Prime Day kapsanında ürün 14.888₺'ye satışta olacak. Kampanya 8 Temmuz Salı 00.00 itibariyle başlayacak.

Next YE-58GFSG8-QLED 58" UHD 4K Google TV fiyatına göre sunduğu özellikler ile ikna edici bir televizyon olmayı amaçlıyor. 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip QLED paneli 1.07 milyar renk derinliği sunabiliyor. HDR10 ve HLG desteği ile dinamik aralıklı içerikleri gösterebiliyor. CHOT üretimi VA panel ile geliyor. Next 58GFSG8 modelinde Dolby Digital+ destekli çift 10W hoparlör kurulumu yer alıyor.

Android 14 tabanlı güncel Google TV arayüzü barındırıyor. Google Home uyumluluğu sayesinde telefondan görüntü aktarmak kolay ve pratik. Netflix, Disney+, Amazon, YouTube, HBO ve TOD gibi içerik platformlarını yüksek kalite izletebiliyor. DRM koruması olarak Widevine L1 sertifikasını ihtiva ediyor.

Mediatek MT9676 işlemcisi ve Mali G52 GPU ile yüksek çözünürlüklü içerikler sorunsuz çalışır. 2 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. 3 adet HDMI, 2 adet USB, CI+, analog/kablolu ve uydu anten girişleri mevcut. Ethernet, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4+ desteği sayesinde geniş bağlantı imkanları verebiliyor. HDMI-ARC ve HDMI-CEC özellikleri ile cihazlar arasında daha uyumlu bir kontrol deneyimi sunuluyor. Sesli komut destekli bağlantılı ergonomik bir kumandası bulunuyor.

00:00 - Giriş

00:28 - Ekran

04:53 - Portlar

05:26 - Üretici Bilgisi

05:42 - Görüntü Lisansları

06:05 - Ses Performansı

06:53 - İçerik Platformları

07:57 - Diskten İçerik Oynatımı

08:21 - Medya Oynatıcılar

08:36 - Görüntü Aktarımı

08:51 - Tarayıcı Performansı

09:24 - Donanım Özellikleri

11:18 - Yazılım Detayları

12:02 - Kumanda Deneyimi

12:33 - TV Ayakları

12:44 - Public Kasa

12:56 - Kablosuz Bağlantı

13:14 - Fiyat ve Değerlendirme

14:23 - Kapanış

#işbirliği

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.