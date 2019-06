Bulut Destekli Kamera Satışa Sunuldu

TP-LINK, bulut destekli IP kamera modeli olan NC200’ü satışa sundu. Bu kamera sayesinde nerede olunursa olunsun akıllı telefondan kamera görüntüleri izlenebiliyor; SMS ile uyarı mesajı alınabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

TP-LINK, güvenlik amaçlı kullanılan ve bulut bilişim (cloud computing) destekli IP kamera modeli olan NC200’ü satışa sundu. Bu kamera ile artık ev ya da ofisin dışındayken her yerden, her zaman akıllı telefon, tablet bilgisayarlardan kamera görüntülerine kolaylıkla ulaşmak mümkün. Üstelik bu işlem için sadece ücretsiz bulut uygulamasını telefon ya da tablet bilgisayara yüklemek yeterli oluyor. Ağ yönlendiricisinde herhangi bir ayar yapmak gerekmiyor.Hem Android hem IOS destekli tpCamera uygulamasını akıllı telefon ya da tablet bilgisayara yükleyerek, NC200’e ulaşmak ve gerçek zamanlı olarak ev ya da işyerini izlemek mümkün. TP-LINK NC200’den anlık e-posta bildirimleri de alınabiliyor. Güvenliği tehdit eden herhangi bir olay olduğunda e-posta ile bildirim alarak müdahale etmek mümkün oluyor. Kötü niyetli kişilerin görüntülerini kaydedip polise iletilebiliyor.Hem bulut destekli, hem internetin kapsama alanını genişletiyorEv ve ofis kullanımları için uygun olan TP-LINK NC200 kamera, 300Mbps kablosuz hıza sahip. Kompakt tasarımı ve kablosuz bağlantı desteği sayesinde farklı şekillerde tavan, masa üstü, dolap ya da duvar gibi her yere monte edilebiliyor. Üstelik NC200 kameraların hepsinde menzil genişletici (range extender) özelliği de bulunuyor. Kamera uygun noktaya yerleştirildiğinde, kendisinin de bağlanmış olduğu kablosuz ağın sinyalini tekrarlayarak o bölgede ek bir kapsama alanı sağlıyor.Kurulumu ve kullanımı çok kolay olan ürünün görüntülerine her yerden ulaşmak için akıllı telefon ya da tablet bilgisayarlara tpCamera uygulamasını yüklemek ya da taşınabilir bilgisayarda kurulum sihirbazını çalıştırmak yeterli oluyor. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 66 USD (KDV dahil).