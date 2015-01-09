CES 2015 : Asus'dan biri Broadwell işlemcili 3 yeni melez Windows tablet modeli

Geçtiğimiz sonbahar aylarında Intel'in Broadwell işlemcileriyle çalışacak olan Book Chi serisinin ilk işaretlerini veren Asus, CES 2015 fuarında da seriyi tüm üyeleriyle görücüye çıkardı. Yeni Transformer Book Chi serisinde 3 model yer alıyor. Modellerde ortak özellik ayrılabilir klavyeye ve Windows 8.1 işletim sistemine sahip olması.





Transformer Book T90 Chi modeli 8.9 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte bir ekrana sahipken, Bay Trail tabanlı Intel Atom Z3775 yongasetinden gücünü alıyor. 4 çekirdekli işlemci 2.39GHz saat hızına kadar çıkabilirken beraberinde 770MHz hızında Intel HD grafik birimi ile geliyor. Tablet kısmı 7.5mm kalınlığa sahip olan Book T90 Chi, 32GB/64GB eMMC depolama belleği sunuyor. Model klavye dahil 300$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.





Transformer Book T100 Chi modelinde 10.1 inçlik Full HD çözünürlükte IPS ekran yer alıyor. Yine Bay Trail tabanlı Intel Atom Z3775 yongasetinden gücünü alırken 7.2mm kalınlık ile modelin piyasadaki en ince Windows 8.1 tableti olduğu belirtiliyor. Modelde 32GB/64GB eMMC depolama kapasitesi mevcut.





Transformer Book T300 Chi modeli ise serinin amiral gemisi ve MacBook Air veya SurfacPro 3 gibi modellere rakip olarak gösteriliyor. 12.5 inçlik ekranında 2560x1440 veya 1920x1080 piksel çözünürlük seçenekleri sunan model Broadwell tabanlı Intel Core M 5Y10 yongasetinden gücünü alıyor. Çift çekirdekli olan yongaseti 2GHz hızlarına kadar çıkıyor ve beraberinde 800MHz hızında HD 5300 grafik birimini getiriyor. Ayrıca 2.9GHz saat hızına çıkabilen ve 900MHz hızında HD 5300 grafik birimi barındıran Core M 5Y71 yongaseti de seçenekler arasında. Modelin başlangıç fiyatı ise 800$. Book Chi serisi satışa çıktığında diğer detayları da açıklığa kavuşacak.









http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/01/05/asus-announces-new-transformer-book-chi-2-in-1-pcs/