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CES 2015 : Asus'dan biri Broadwell işlemcili 3 yeni melez Windows tablet modeli

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Asus'dan biri Broadwell işlemcili 3 yeni melez Windows tablet modeli
Geçtiğimiz sonbahar aylarında Intel'in Broadwell işlemcileriyle çalışacak olan Book Chi serisinin ilk işaretlerini veren Asus, CES 2015 fuarında da seriyi tüm üyeleriyle görücüye çıkardı. Yeni Transformer Book Chi serisinde 3 model yer alıyor. Modellerde ortak özellik ayrılabilir klavyeye ve Windows 8.1 işletim sistemine sahip olması. 

Transformer Book T90 Chi modeli 8.9 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte bir ekrana sahipken, Bay Trail tabanlı Intel Atom Z3775 yongasetinden gücünü alıyor. 4 çekirdekli işlemci 2.39GHz saat hızına kadar çıkabilirken beraberinde 770MHz hızında Intel HD grafik birimi ile geliyor. Tablet kısmı 7.5mm kalınlığa sahip olan Book T90 Chi, 32GB/64GB eMMC depolama belleği sunuyor.  Model klavye dahil 300$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. 
CES 2015 : Asus'dan biri Broadwell işlemcili 3 yeni melez Windows tablet modeli
 

Transformer Book T100 Chi modelinde 10.1 inçlik Full HD çözünürlükte IPS ekran yer alıyor. Yine Bay Trail tabanlı Intel Atom Z3775 yongasetinden gücünü alırken 7.2mm kalınlık ile modelin piyasadaki en ince Windows 8.1 tableti olduğu belirtiliyor. Modelde 32GB/64GB eMMC depolama kapasitesi mevcut. 

Transformer Book T300 Chi modeli ise serinin amiral gemisi ve MacBook Air veya SurfacPro 3 gibi modellere rakip olarak gösteriliyor. 12.5 inçlik ekranında 2560x1440 veya 1920x1080 piksel çözünürlük seçenekleri sunan model Broadwell tabanlı Intel Core M 5Y10 yongasetinden gücünü alıyor. Çift çekirdekli olan yongaseti 2GHz hızlarına kadar çıkıyor ve beraberinde 800MHz hızında HD 5300 grafik birimini getiriyor. Ayrıca 2.9GHz saat hızına çıkabilen ve 900MHz hızında HD 5300 grafik birimi barındıran Core M 5Y71 yongaseti de seçenekler arasında. Modelin başlangıç fiyatı ise 800$. Book Chi serisi satışa çıktığında diğer detayları da açıklığa kavuşacak.  

CES 2015 : Asus'dan biri Broadwell işlemcili 3 yeni melez Windows tablet modeli


http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/01/05/asus-announces-new-transformer-book-chi-2-in-1-pcs/ Yorum Yaz
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TickTok 4 yıl
Tasarımını begendim.İlk resimdeki çok şık duruyor.
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doctor_bey 4 yıl
T90 Chi 'yi beğendim, 300$ fena durmuyor
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ouzqan 4 yıl
Bide uygun olsalar . Alınır modeller .
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slmsoyle 4 yıl
Cihazların hepsiyle birlikte dell tabletlerdeki gibi active stylus kullanabiliyoruz.

youtube.com/...
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OverClocK1ng 4 yıl
8 inç ve 8.9 inç gibi boyutları çok seviyorum ve epey kullanışlı buluyorum.
Hem 7 inç gibi küçük değiller hem de mobilize cihazlar. 10 inç fazla büyük.
Ama 8 veya 8.9 olanı çantamda taşıyabilirim...
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umut_baris 4 yıl
O fiyatı birazcık daha aşağı çekecek.
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javaprof 4 yıl
t 90 ve t 100 işe yaramaz z3735 çöp tür 3775 ise orta derecenin altındadır z3795 olsaydı iyi olurdu diğer cihaz güzel ama aşırı pahalı.
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bratishka 4 yıl javaprof
javaprof
t 90 ve t 100 işe yaramaz z3735 çöp tür 3775 ise orta derecenin altındadır z3795 olsaydı iyi olurdu diğer cihaz güzel ama aşırı pahalı.

Ne kadar bayılıyorsunuz bok atmaya. Bolca var elinizde galiba bir sebepten.

Core M işlemciye sahip tabletler 900 dolar seviyesinde çıkacaktı zaten. Premium ürün amacı taşıyorlar çünkü.
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St Batuhan 4 yıl
Hem stylus desteği hem de daha ince çerçeveler olsa gerçekten uygun bir ürün olurmuş ama albenisini kaçırıyor bu kısımlar :(
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suvari25 4 yıl
T300 chi çok başarılı ama tahmin ettiğimden daha yüksek bir fiyat etiketi var. 800 dolar biraz fazla.
T100 kullanıcısı olarak T100 chi nin tasarımında fark ettiğim en büyük gelişme daha büyük TrackPad olmuş. Bu gerekli bir geliştirme idi. Ekran 11.6 ve daha ince çerceveli gelse T100 chi ye yükseltmeye düşünürdüm. 10.1 küçük geliyor.
Umarım T serisi dışında uygun fiyatlı full HD ekranlı ve Core M işlemcili ultrabooklar da grebiliriz Asus tan
Gerçe Asus yapar da TR ye getirsinler daha doğru bir söylem olur.
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kesbi 4 yıl
Bi de şu kalın çerçeve ve gitmeyen pil sorununu çözseler tamam olacak. Tabi şarj yaparken usb kullanamamak gibi saçmalıkların da artık bitmesi gerekiyor. Bir giriş daha koymak çok mu zor anlamıyorumki.
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Umutcan 4 yıl
CoreM'li modele stylus da eklenirse surface pro'lara rakip geldi demektir.
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Fenomenon 4 yıl
T90 bile iş görür, cihazlar güzel
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vjdrsjejv 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
T90 bile iş görür, cihazlar güzel

Çerçevesi çok şık olmuş
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