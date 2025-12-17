Papara mahkeme kararıyla faaliyetlerine tekrar başlıyor

Papara geri dönüyor
Platformdan yapılan açıklaya göre Ankara 25. İdare Mahkemesi, 9 Aralık 2025 tarihli kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025’te aldığı kısmi faaliyet durdurma kararının yürütmesini durdurmasına karar verdi. Şirket, mahkeme kararının ardından sistemlerini yeniden aktif hale getirdi.
Papara, duyurusunda şeffaf bir iletişim politikası izleyeceğini ve sıkı kontrollerle hizmet sunmaya devam edeceğini vurguladı. Duyuruda, kullanıcıların hesaplarına erişimlerinin yeniden sağlanacağı ve normal işlem akışının devam edeceği belirtildi. Ne var ki soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şirketin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.