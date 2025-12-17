Giriş
    Papara mahkeme kararıyla faaliyetlerine tekrar başlıyor

    Bir süre önce faaliyetleri sonlandırılan dijital finans platformu Papara, mahkemenin lehine sonuçlanmasının ardından sistemlerini yeniden aktif edeceğini duyurdu.

    Papara Tam Boyutta Gör
    Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında yaz aylarında kayyum atanan ve Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara platformu, uzun süren hukuki çabaların ardından yeniden faaliyetlerine başlıyor. 

    Papara geri dönüyor

    Platformdan yapılan açıklaya göre Ankara 25. İdare Mahkemesi, 9 Aralık 2025 tarihli kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025’te aldığı kısmi faaliyet durdurma kararının yürütmesini durdurmasına karar verdi. Şirket, mahkeme kararının ardından sistemlerini yeniden aktif hale getirdi.

    Papara, duyurusunda şeffaf bir iletişim politikası izleyeceğini ve sıkı kontrollerle hizmet sunmaya devam edeceğini vurguladı. Duyuruda, kullanıcıların hesaplarına erişimlerinin yeniden sağlanacağı ve normal işlem akışının devam edeceği belirtildi. Ne var ki soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şirketin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.
     

