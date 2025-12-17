Papara mahkeme kararıyla faaliyetlerine tekrar başlıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yasa dışı bahis operasyonları kapsamında yaz aylarında kayyum atanan ve Merkez Bankası tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara platformu, uzun süren hukuki çabaların ardından yeniden faaliyetlerine başlıyor.

Papara geri dönüyor

Platformdan yapılan açıklaya göre Ankara 25. İdare Mahkemesi, 9 Aralık 2025 tarihli kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 30 Ekim 2025’te aldığı kısmi faaliyet durdurma kararının yürütmesini durdurmasına karar verdi. Şirket, mahkeme kararının ardından sistemlerini yeniden aktif hale getirdi.

Faaliyet izni iptal edilen Papara’dan açıklama: İadeler başladı 1 ay önce eklendi

Papara, duyurusunda şeffaf bir iletişim politikası izleyeceğini ve sıkı kontrollerle hizmet sunmaya devam edeceğini vurguladı. Duyuruda, kullanıcıların hesaplarına erişimlerinin yeniden sağlanacağı ve normal işlem akışının devam edeceği belirtildi. Ne var ki soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şirketin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: