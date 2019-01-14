CES 2019'a damga vuran teknolojik ürünler

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2019 sona erdi. ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) bu sene otonom teknolojiler damga vurdu.

8 Ocak tarihinde kapılarını ziyaretçilere açan CES 2019, 11 Ocak tarihinde sona erdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da on binlerce yeni ürün tanıtıldı. Yerinden takip ettiğimiz CES 2019’da tanıtılan ürünleri gerek video olarak gerek haber olarak sizlere aktardık.

CES 2019'da sergilenen ürünlere baktığımızda otonom teknolojilerin ve yapay zekalı ürünlerin ön plana çıktığına şahit olduk. Televizyon firmalarının neredeyse tamamı 8K teknolojisine sahip yeni modellerini tanıttı. Kullanılmadığı zaman odada kara bir çerçeve olarak görünen televizyonların gizlenebilen veya tablo olarak kullanılabilen prototipleri sergilendi.

Yapay zeka teknolojisini hayatımızın her alanında kullanabilmemizi sağlayan ürünler tanıtıldı. Örneğin yapay zekalı kemer, valiz, saksı, diş fırçası gibi ilginç ürünler gördük.

Oyuncu dizüstü bilgisayarlarında ise deneyimi geliştiren ürünler dikkat çekti. Tıpkı masaüstü bilgisayar gibi işlemcisi ve ekran kartı kolaylıkla değiştirebilen modellerin yanında hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar gibi kullanılan çözümlerle tanıştık.

Ulaşımdaki çeşitli sıkıntıları gidermeye yönelik eksantrik ürünlere de şahit olduk. Otonom araçlar, hava taksi araçları, yürüyen araç ve otonom motosiklet bunlardan bazılarıydı.

Aşağıdaki galeriden CES 2019’da tanıtılan ürünler arasından en dikkat çekenleri görebilirsiniz. Ürünün ismini ve özelliklerini fotoğrafın altındaki açıklama alanından okuyabilirsiniz.