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Tam Boyutta Gör Şehir içi toplu taşımada elektrikli araçlara geçilmesi karbon emisyonunun azaltılması ve çevre kirliliğinin önlenmesine büyük katkı sağlıyor. Elektrikli araçlarda tüketilen elektriğin fosil kaynaklardan karşılandığı şehirlerde sürdürülebilirlik açısından tam verim alınamazken yenilenebilir enerjiden güç alan şehirlerde tamamen çevre dostu ulaşım sağlanıyor.

Avrupa genelinde dev elektrik kesintisi: Her şey durdu! 10 sa. önce eklendi

Kayseride çevre dostu ulaşım için tramvayların elektriği rüzgar enerjisinden elde ediliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu'da 21 megavat gücünde 3 rüzgar türbininden oluşan rüzgar enerjisi santralinde üretim başladı. Yılda 60 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek. Üretilen elektriğin yarısı tramvay hattının ihtiyacı için kullanılacak. İhtiyaç fazlası elektrikten gelir sağlanacak.

Rüzgar enerjisi santrali sayesinde yılda yıllık 250 milyon lira gelir sağlanacak. Santralin kurulum maliyeti 4 sene içerisinde karşılanacak. Bu santrale ek olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından güneş enerjisi santrali kuruluyor. KASKİ’nin yıllık 700 milyon liralık enerji harcamasının kendi santralinden karşılanması planlanıyor.

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Kayseri'de tramvaylar rüzgar enerjisinden güç alıyor