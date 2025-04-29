Kayseri'de tramvaylar rüzgar enerjisinden güç alıyor

Kayseride çevre dostu ulaşım için tramvayların elektriği rüzgar enerjisinden elde ediliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu'da 21 megavat gücünde 3 rüzgar türbininden oluşan rüzgar enerjisi santralinde üretim başladı. Yılda 60 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek. Üretilen elektriğin yarısı tramvay hattının ihtiyacı için kullanılacak. İhtiyaç fazlası elektrikten gelir sağlanacak.
Rüzgar enerjisi santrali sayesinde yılda yıllık 250 milyon lira gelir sağlanacak. Santralin kurulum maliyeti 4 sene içerisinde karşılanacak. Bu santrale ek olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından güneş enerjisi santrali kuruluyor. KASKİ’nin yıllık 700 milyon liralık enerji harcamasının kendi santralinden karşılanması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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