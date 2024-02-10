ODTÜ'de geliştirilen fiber optik mikrofon acil durumlar için hassas dinleme yapacak

ODTÜ bünyesinde, acil durumlarda yerleştirildiği yerde hassas dinleme yaparak ilgili yardım kuruluşuna haber verebilecek özellikte fiber optik mikrofon tasarlandı.
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bayram, fiber optik mikrofon için ODTÜ ULTRAMEMS Araştırma Laboratuvarı'nda 3 yıl boyunca çalıştıklarını söyledi.
Bu süreçte ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisinin kendilerine destek sağladığını belirten Bayram, "Mikrofon projemiz için 4 yıl 8 ayda Türkiye, Avrupa ve ABD patenti alındı." dedi.
Fiber optik mikrofon projesini geliştirirken TÜBİTAK'tan finansal destek aldıklarını dile getiren Bayram, "Bu çalışmamızla yeni bir şey başardık. Bu başarımızın ticari bir değer oluşturması için de çalışmamıza devam ediyoruz. Şu an ikinci nesil fiber optik mikrofonlar ve oradan türetilebilecek yenilikler üzerine de çalışmamızı yine TÜBİTAK'ın yeni proje çağrısı kapsamında devam ettiriyoruz." diye konuştu.
Bayram, mikrofon tasarımını daha çok 1000 odalı büyük yapılarda, otellerde ya da çok daha kapsamlı bir sistemde güvenlik uygulaması olarak gördüklerini belirterek, "Bunlar çok küçük, gözle tespit edilemeyen sistemler. Mikrofon, yerleştirildiği yerde bir yangın durumunda ya da bakıma muhtaç bir yaşlı 'yardım' dediği zaman bunu algılayıp ona göre hemen gerekli kuruluşa haber verebilecek." ifadesini kullandı.
Bina içine döşendiklerinde mikrofonların anlık olarak her taraftan ses ve diğer bilgileri toplayabildiğini anlatan Bayram, "Özellikle deprem gibi durumlarda bir ihtiyaç söz konusu olduğunda ses dalgalarını da taşıyabilir. Bunlar çok hassas sistemler, deprem için de küçük titreşimleri algılayacak şekilde modifiye edilebilir. Biz burada normalde akustik ses dalgalarını öngördük ama yeni destekler söz konusu olursa bu frekans aralığı da ayarlanabilir." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.