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Katlanabilen telefon elimizde

4 ay
18,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasında gelecek katlanabilir telefonların olabilir. Bu konuda Samsung ve Huawei gibi firmalar yoğun mesai harcarken, sürpriz umulmadık bir markadan geldi. İşte o telefonu bulduk.
Akıllı telefon dünyasında merakla beklenen katlanabilir telefon modellerinin ilki, düşünülenin aksine Samsung'dan değil, Royale firmasından geldi. Şirketin Flex Pai adını verdiği katlanabilir telefonu, Snapdragon 855 platformundan güç alıyor. Biz de telefonu bulduk ve ekranını test ettik. Karşınızda kırılmayan telefon olarak tanıtılan dünyanın ilk katlanabilir telefonu.

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StaatSanWalt 4 ay en beğenilen
Gelecek ve yenilik telefonun ismini xs yapıp kulaklık jakını kaldırmak değil budur işte. Hala daha bizim alamayacağımızdan eminim ama gelecek bu. Güzel inceleme erdi bey.
Gelecek ve yenilik telefonun ismini xs yapıp kulaklık jakını kaldırmak değil budur işte. Hala daha bizim alamayacağımızdan eminim ama gelecek bu. Güzel inceleme...
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rwo 4 ay
Burda cihazla dalga geçenlerin hayatta neyi başardığını çok merak ediyorum sizin yaptığınız birşey varsa paylaşın ülkecek bizde sizi alkışlayalım.Ekranın ortasına koca bir çentik yada delik koyup teknolojik birşey diye insalara yutturulan cihazları 6-7bin tlye alınca bişey başardım zannedersiniz.
Burda cihazla dalga geçenlerin hayatta neyi başardığını çok merak ediyorum sizin yaptığınız birşey varsa paylaşın ülkecek bizde sizi alkışlayalım.Ekranın ortası...
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Lucidbit 4 ay
Yıl 2027 "Ya şu katlanabilir telefonlar (telefon diye bir kavram kalırsa..) ilk çıktığında ne kadar takozdu hatırlıyor musunuz?"
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Great Responsibility 4 ay
Apple'da hali hazırda katlanır bir tablet modeli var zaten : youtu.be/...
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DH Misafiri 4 ay
peki tamam iyi teknoloji ama ne işe yarar
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DH Misafiri 4 ay
en azından acizliğini 4 kamerayla saklamıyor
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ymhaslaman 4 ay
Çok uyduruk duruyor.
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DH Misafiri 4 ay
alın size beleş tasarım fikri. bu ekranları kağıt gibi rulo yapıyorlar hep sunumlarda madem, bu ekranlar rulo olacak kadar esnek telefona sola tarafa kızaklı bir çekmece eklersin ve yaylı sistemle ekranın sol tarafını rulo şeklinde katlarsın kızağı çekince ekran sola genişler tablet olur, kızağı itince ekran yay sayesinde rulo olur ve tekrar telefon görünümüne gelir. olur mu bence olur, olmaz diyen kendi fikrini yazsın. (Bu arada bu bizim aselsan mühendisleri eskiden öleceğini bilse ülkesini terketmezdi şimdi ne olduysa ülkede topluca göç ediyor bu zeki insanlar acaba ne oldu hiç merak ediyor musunuz ben ediyorum.)
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Rx3004 4 ay
Gorilla glass ta bukulebiliyormu :)
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smnckgzr 4 ay
Bu yeniliğin tutacağını sanmıyorum.
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ALPARS 4 ay
Adamlar için önemli olan ilk başta katlanabilir yapmaktı başarmışlar mı başarmışlar. O yüzden eleştiri için daha erken.
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~Lion King~ 4 ay
Beyler bu telefon kıvrılabilir telefonlar arasında bir araform. Gelecek budur işte. Siz kusursuz bir şey mi bekliyordunuz yahu? Yavaş yavaş mükemmelleşecek işte.
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cabriyo 4 ay
note 9 aldığımdan beri ipad kullanmıyorum çünkü ekran büyüklüğü yeterli geliyor. hani katlanabilen telefonun tek avantajı tableti katlayıp cebe koyma gibi olmuş oluyor ama günümüzün hastalığı yere düştüğünde camının direk kırılacağı belli. bu önemli dezavantaj.
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