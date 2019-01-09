Katlanabilen telefon elimizde

Akıllı telefon dünyasında gelecek katlanabilir telefonların olabilir. Bu konuda Samsung ve Huawei gibi firmalar yoğun mesai harcarken, sürpriz umulmadık bir markadan geldi. İşte o telefonu bulduk.

Akıllı telefon dünyasında merakla beklenen katlanabilir telefon modellerinin ilki, düşünülenin aksine Samsung'dan değil, Royale firmasından geldi. Şirketin Flex Pai adını verdiği katlanabilir telefonu, Snapdragon 855 platformundan güç alıyor. Biz de telefonu bulduk ve ekranını test ettik. Karşınızda kırılmayan telefon olarak tanıtılan dünyanın ilk katlanabilir telefonu.