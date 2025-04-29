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Tam Boyutta Gör Her yılın ikinci pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. Bu sene 11 Mayıs’a denk gelen Anneler Günü öncesinde hediye alma telaşı başladı. Bizi dünyaya getiren ve göz bebeği gibi bakan annelerimize bu özel gününde hediye almak isteyenler için çeşitli öneriler hazırladık.

Anneler Günü İndirimleri Başladı

Amazon’da Anneler Günü 28 Nisan'da indirimleri başladı. Prime üyeleri 2 Mayıs saat 18.00’e kadar erken erişim kapsamında ürünleri özel fiyatlarla yakalama fırsatı elde ediyor. Prime üyesi olmayan Amazon kullanıcıları ise 2-11 Mayıs tarihlerinde indirimli fiyatlardan alışveriş yapabilecek.

👉 Anneler Günü İndirimleri

Amazon Prime Gaming bu hafta 4 oyun hediye ediyor 1 gün önce eklendi

Bu içeriğimizde Amazon’dan satın alabileceğiniz çeşitli hediye önerileri hazırladık. Daha fazla öneri için Amazon’un Hediye Rehberi sayfasını ziyaret dilediğiniz kategoride filtrelemeler yaparak ideal hediyeyi bulabilirsiniz.

👉 Amazon Hediye Rehberi

Anneler Günü Hediye Önerilerimiz

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon'dan satın alabileceğiniz Anneler Günü hediye önerileri