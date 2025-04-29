Amazon'dan satın alabileceğiniz Anneler Günü hediye önerileri

Anneler Günü İndirimleri Başladı
Amazon’da Anneler Günü 28 Nisan'da indirimleri başladı. Prime üyeleri 2 Mayıs saat 18.00’e kadar erken erişim kapsamında ürünleri özel fiyatlarla yakalama fırsatı elde ediyor. Prime üyesi olmayan Amazon kullanıcıları ise 2-11 Mayıs tarihlerinde indirimli fiyatlardan alışveriş yapabilecek.
Bu içeriğimizde Amazon’dan satın alabileceğiniz çeşitli hediye önerileri hazırladık. Daha fazla öneri için Amazon’un Hediye Rehberi sayfasını ziyaret dilediğiniz kategoride filtrelemeler yaparak ideal hediyeyi bulabilirsiniz.
Anneler Günü Hediye Önerilerimiz
- Xiaomi Redmi 9T 128GB Mavi: 6.499 TL
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB Gri: 8.499 TL
- Samsung Galaxy A25 5G Akıllı Cep Telefonu 6 GB RAM,128 GB Hafıza: 10.699 TL
- Apple iPhone 13 (128 GB): 34.389 TL
- Samsung Galaxy S24 Ultra Akıllı Cep Telefonu 12 GB RAM,512 GB Hafıza: 63.799 TL
- Samsung Galaxy Tab A8 | 10.5'' 32 GB Tablet: 4.299 TL
- LENOVO IdeaPad 1 15ALC7, Ryzen 5 5500U, 8GB Ram, 512GB SSD: 12.499 TL
- SAMSUNG Galaxy Watch FE Akıllı Saat: 3.699 TL
- Xiaomi Redmi Buds 6 Active Bluetooth Kulaklık: 699 TL
- Huawei Freebuds SE 2 Bluetooth Kulaklık: 1.129 TL
- CMF by Nothing Buds Pro 2 Bluetooth Kulaklık: 2.399 TL
- Anker SoundCore Liberty Air 2 Pro Bluetooth Kulaklık: 2.955 TL
- JBL Go4, Bluetooth Hoparlör Pembe: 1.373 TL
- Oral-B Vitality Pro Şarjlı Diş Fırçası: 1.025 TL
- Greenote GSC60 Şarjlı Dikey Süpürge: 8.750 TL
- Polaroid üniseks Pld 2066/S Güneş gözlüğü: 1.601 TL
- Calvin Klein Jeans Kadın Çanta: 1.841 TL
- Babyliss AS200E Brosse Rotatif Ionic Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 4 Aksesuarlı: 3.889 TL
- Philips 5000 Serisi Türk Kahvesi Makinesi, Közde Türk Kahvesi: 1.619 TL
- Grundig Cg 5960 Y 1800 Watt 6 Dilim Izgara ve Tost Makinesi: 1.799 TL
- Philips EP2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 9.142 TL
- PHILIPS GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü: 3.482 TL
- Kochler Darbeli Titreşimli Şarjlı Masaj Tabancası: 340 TL
- welcomein 36 Adet 72 Parça Kapaklı Saklama Kabı Seti: 494 TL
- KARACA Valora 6 Parça Çelik Tencere Seti: 1.709 TL
- Tefal G2599102 Titanyum 6X UnlimitedOne 3'lü Tava Seti: 3.499 TL
- LUXELL LX-9625 Fırın 70 LT: 3.599 TL
- WMF Belmonte Tencere Seti 5 Parça: 9.698 TL
- PUMA Anzarun Lite Spor Ayakkabı Unisex Yetişkin: 1.654 TL
- PUMA SOFTRIDE Orla Spor Ayakkabı Kadın: 1.879 TL
- adidas ALPHAEDGE + Spor Ayakkabı Kadın: 1.889 TL
- LEGO ICONS Orkide 10311 - Anneler Günü İçin Dekoratif Lego Seti: 1.865 TL
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