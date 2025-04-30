TEKNOFEST KKTC yarın başlıyor!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu sene ilk kez Kıbrıs’ta düzenlenecek. TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs’ta kapılarını açacak ve 4 Mayıs’ta sona erecek. KKTC Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen festivale dileyen herkes ücretsiz olarak katılabiliyor.

TEKNOFEST KKTC’de 6 ana kategori ve 13 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor. İlkokul öğrencilerinden üniversite mezunlarına kadar her yaştaki bilim meraklıları yeteneklerini sergileyecek. Yarışmaların final etapları yapılacak.

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Bilim, teknoloji ve havacılık alanında önemli gösteriler ve sergiler düzenlenecek. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI uçuş gösterileri yapacak. Konserler, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, XR deneyim alanları ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi birbirinden renkli birçok etkinliğe ev sahipliği yapılacak.

XR Deneyim Alanlarında Gerçekçi Deneyimler Sunulacak

Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Deneyim Alanı'nda ise festival katılımcıları, 6 farklı XR teknolojisi ile gerçeklerine birebir benzeyen ortamlarda, birer bilim insanı gibi pek çok deneyimi tanıma imkanı bulacak.

Türk Antarktika Araştırma İstasyonu XR deneyimi ile ziyaretçiler Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel araştırma üssünü üç boyutlu ve gerçekçi bir ortamda keşfedebilecek. Türksat Uydu Sistemleri XR deneyimi ile kullanıcılar gerçek dünya üzerine yansıtılan interaktif bir Türksat haberleşme uydusuyla birebir etkileşime geçerek, uzaydan dünyaya iletişimin nasıl sağlandığını gözlemleyebilecek. Ziyaretçiler, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Bilim Bölümü'nde Astronot Alper Gezeravcı'nın görevinden ilham alan kurguları deneyimleyebilecek. FPV Drone Bölümü'nde ise FPV gözlüğü takılarak İstanbul'un ikonik yapıları üzerinde gerçekçi bir dron uçuşu deneyimi yaşanabilecek.

Etkinlikte ayrıca, iki özel karma gerçeklik oyunu da yer alacak. GUNRUN, fiziksel hareketle oynanan tempolu bir nişancı deneyimi sunarken, 4ELEMENTS ise dört element üzerinden ziyaretçilere yarışma imkanı sağlayacak. Her iki oyun da tamamen mekana duyarlı, bedenle etkileşimi öne çıkaran, XR teknolojisini kullanan yenilikçi ve eğlenceli tasarımlardan oluşuyor.

Ziyaretçi Kayıtları Açıldı!

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için: https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/kktc/

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