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Casper Nirvana F700 kutu açılımı "Büyük F"
1 yıl
7,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
71
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Casper Nirvana F serisinin büyük abisi F700'ün kutusunu açıyor, tasarımından ve donanımından kısaca bahsediyoruz.
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Jamesholden
1 yıl
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5 tl vereyim konuyu kapatın...
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DH Misafiri
1 yıl
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Abilerim casper çöp falan değil çöp olan markalar (Lenevo,Asus) çöp olmayan markalar msi ve casper son zaman da casper ve msi nin çıkardığı bilgisayarlar fişek gibi mesela excalibur G860 ve MSİ Ge72 Apache PRO şuan baya iyi diyer markalar aslında göz boyamak amacıyla klavyeye bir iki led koyuyor gözümüzü boyuyor. her zaman msi veya casper alın
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DH Misafiri
1 yıl
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Ben bu ozelligi iki sene once aldim amerikayi yeniden kesvetmenin anlami yok ????
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sis651
1 yıl
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Şimdi bir ön incelemeye ne gerek varı ki!?...
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Ardaceyhan
1 yıl
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çok güzel bir tasarım olmuş. Taş gibiiiii :)))
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karmenug
1 yıl
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Bu ürünün incelemesini merak ediyorum. GTX950 ile güncel kartlar arasında benim kullanımım da gözlemleyeceğim bir fark var mıdır acaba ?
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alper-tgn
1 yıl
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Ee tabi ekran kartı güncel olsaydı fena olmazdı ama bu durum doğrudan fiyatı yükseltecekti. GTX950 sevimsiz bir kart değil.
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criminalay
1 yıl
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Nirvana F800'un tasarımı daha güzel.
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Neurtal
1 yıl
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Başka markaların i7-6700HQ + GTX950M içeren ürünlerin fiyatı maksimum 3000TL civarında iken neden 700-800TL fazladan bayılıp tek farkı "7. nesil U serisi işlemci" olan modele yönelelim? Hem de yöneleceğimiz marka "Casper" ise.
Son 7-8 yıldır "leş" olarak anılan bir marka 20-25 yıldır pazarda olsa ne değişir? Hitap ettiği kesim "donanımlı" kesim değil, bu değişmeyen bir gerçek. O yüzden ne Casper'i, ne de fanboylarını sevindirmeye çalışmayalım.
Casper övücü troll tayfa toplanmış zaten konunun altına. Profillerine girdiğinizde 50 mesaj attılrsa 25'i Casper'ı öven mesajlarla dolu. Hocam bu ne istikrar, her mesaj başına Adana dürüm falan mı ısmarlıyorlar size?
Konudaki trollerin mesajı yazdığı tarihlere dikkat. Casper övücü mesajlarını atıp konudan çıkıyorlar. Başka Casper konusuna kadar da foruma girmiyorlar.
Karışık atıyorum ki rezil olmasınlar.
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dmlatmr92
1 yıl
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Ürünü yakından incelemiş biri olarak söylüyorum. Kalite olarak diğer markalardan hiçbir farkı yok. Hatta materyal olarak daha iyi olduğu taraflar bile olabilir.
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leventdln
1 yıl
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Ben performans ve maliyete bakarım. ikisini de sağlıyor birde hizmet veriyorsa tabi ki alırım. Sabit fikirlerinizi değiştirin atık her yıl ne dev firmalar batıyor. Adamlar 20-25 yıldır bu pazarda, saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Toshiba önerenleri de biliyoruz şimdi karşımızda muhatap bulamıyoruz.
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Son 7-8 yıldır "leş" olarak anılan bir marka 20-25 yıldır pazarda olsa ne değişir? Hitap ettiği kesim "donanımlı" kesim değil, bu değişmeyen bir gerçek. O yüzden ne Casper'i, ne de fanboylarını sevindirmeye çalışmayalım.
Casper övücü troll tayfa toplanmış zaten konunun altına. Profillerine girdiğinizde 50 mesaj attılrsa 25'i Casper'ı öven mesajlarla dolu. Hocam bu ne istikrar, her mesaj başına Adana dürüm falan mı ısmarlıyorlar size?
Konudaki trollerin mesajı yazdığı tarihlere dikkat. Casper övücü mesajlarını atıp konudan çıkıyorlar. Başka Casper konusuna kadar da foruma girmiyorlar.
Karışık atıyorum ki rezil olmasınlar.