Casper VIA A1 Plus incelemesi "5000mAh batarya ve 128GB depolama"

Bu videoda Casper'ın 5000mAh batarya ve 128GB depolamasıyla öne çıkan VIA A1 Plus'ın tasarımını ele alıyor, donanımlarını oyunlarla sınıyor, en önemlisi de 5000mAh bataryasını test ediyoruz.

Casper VIA A1 Plus, A1’in özellikle batarya kapasitesi ve dahili depolama anlamında abisi. Plus deyince akla ekranı da, kasası da büyüktür diye geliyor ancak A1 Plus daha fazla donanımın benzer boyutlara sığdırıldığı bir telefon olarak karşımızda.



Casper’ın alışılagedik sade, temel özelliklerin vurgulandığı kutu içerisinden telefonun kendisi, 9V 1.8 amper hızlı şarj adaptörü, 1 metrelik hafif diri silikon şarj kablosu, silikon, esnek kablolu bir kulakiçi kulaklık, sert, yarı şeffaf bir kılıf ve ekran jelatini çıkıyor. Kulaklığın frekans aralığı çok geniş değil tabii ancak üzerindeki mikrofonun başarımı iyi, günlük seyahatlerde müzik dinleyenlerin, görüşme yapanların işini görecektir diye düşünüyorum.



Sadece şampanya rengi seçeneğiyle gelen Casper VIA A1 Plus, 15.2cm boyunda, 7.5cm eninde ve 8.2mm kalınlığında, 183 gram ağırlığında bir telefon. A1’den sadece 0.6mm daha kalın ve 13 gram daha ağır ancak aradaki bu farka, A1’e kıyasla 1870mAh batarya sığdırılmış, bunun hatrı sayılır bir başarı olduğunu düşünüyorum, kendi gibi yine 5000mAh bataryalı rakipleriyle benzer kalınlık ve ağırlıkta. Fark dediğim de kağıt üstünde hissedilir bir fark, elinize alınca “daha kalınmış” dedirtecek kadar değil.



A1 Plus da A1 gibi yekpare alüminyumdan imal edilmiş, sayılarla konuşmak gerekirse gövdenin %97’si metal. 5.5 inç ekranlı, ekran-kasa oranı %72.6 olan telefonun ekranı kapalıyken çerçevesiz bir tasarım ortaya çıkıyor ancak içeriden siyah şeritler bırakılmış, A1’de bu şeritler daha ince tutulup çerçeveler belirginleştirilmişti, A1’deki daha hoş görünen tasarım sürdürülebilirdi aslında.

Tek elle hakimiyeti ekran boyutu itibarıyla çok kolay değil ama ikinci ele de mecbur kalmıyorsunuz. Yukarıda bildirim LED’i, ahize ve özçekim kamerası, altta kapasitif butonlarla parmakizi okuyucusu var, neredeyse A1 kadar hızlı çalışıyor, tuşa bastırıp okutuyorsunuz, okudu okumadı sıkıntısı yaratmadı kullandığım süre boyunca.



Telefonun çerçeveleri parlak elmas kesim ile süslenmiş, solda Micro SD kart, sağda çift SIM slotu var, yalnız bunlardan biri aktif çalışıyor. Hemen altlarında diri kilit ve ses ayarı butonları var, el hizasındalar, yerlerinde diri duruyorlar, geri dönütleri de iyi ama biraz daha geniş olup basması daha kolay olabilirmiş.



Yukarıda 3.5mm jack ve kızılötesi vericisi var. İlk olarak yüklü gelen Peel Smart Remote uygulamasıyla televizyon modelini seçip hiç sinyal kaydetmeye gerek kalmadan televizyonu tam fonksiyonel kullanabildim. İkinci olarak da ek bir uygulamayla RGB LED şeritlerimi ve ampüllerimi kontrol edebildim, infrared kullananı için, akıllı aygıtların bol olduğu bir evde gerçekten faydalı bir ek.



Telefonun altında ise solda hoparlör, sağda mikrofon, ızgaraların ortasında Micro USB girişi var, A1’de Type-C’ye geçilmişti, geri adım atılmış bu tarafta.



Telefonun arkası görünümde çok hafif kumlu, dokununca pürüzsüz bir yapıda. Çok hafif çıkıntı yapan kamera, beyaz renk LED flaş, Casper logosu ve sertifikasyon bilgileri göze batmayacak şekilde konumlandırılmış, altta üstte sinyal geçişi için plastik kanallar var.



5.5 inç Full HD çözünürlükte AMOLED bir ekran, 400ppi piksel yoğunluğu elde edilmiş, ekran net bir ekran ancak pikseller elmas diziliminde olduğu için A1’in IPS’indeki o cam gibi hissiyat yok. AMOLED’den bekleneceği üzere siyahlar simsiyah, beyazları AMOLED’e göre iyi, renk moduna göre daha canlı renklere veya LCD moduyla daha soğuk beyazlara geçebiliyorsunuz. Kontrast başarımını da hesaba katınca en nihayetinde dizi-film izlemesi, video içerik tüketmesi keyifli bir ekran olmuş diyebilirim.



Bakış açıları sorunsuz, renkler hangi açıdan olursa olsun sapmıyor. Kapalı alanlarda ve dışarıda, maksimum ışığı yeterli sınırında kalıyor, yeri gelince bir iki tık daha açabilsem diyorsunuz, güneş altında ise ekranı rahatlıkla görülüyor.



Ekrana güç veren donanımlara geçelim. 28nm üretim mimarili 64-bit MediaTek MT6755M, yani Helio P10, 8 adet enerji verimliliği odaklı Cortex A53 çekirdeğinden oluşuyor, çekirdekler 2GHz’e kadar çıkabiliyor.

Tam yük altında 4’ü 1.15, diğer 4’ü 1.95GHz’de çalışıyor, yani 8 çekirdeğin 8’i de aktif olarak görev yapabiliyor. Grafik tarafında ise çift çekirdekli Mali-T860 var, 700MHz’de çalışıyor. VIA A1 Plus, Cat 6 sınıfı bir modemle geliyor, 300Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızıyla 4.5G destekli, idealde olması gereken hızlar bunlar.



Yonga 4GB RAM ve tam 128GB dahili bellekle desteklenmiş, Micro-SD kart ile 256GB’a kadar arttırabiliyorsunuz. 128GB fiyat segmentini geçtim, iPhone’lar hariç pek görmediğimiz bir depolama kapasitesi, 150 MB/saniye civarı okuma ve yazma hızlarıyla da performansı iyi.



İşlemci ve grafik çözümünün oyunlardaki performansı nasıl peki? Real Racing 3 ve Modern Combat 5’teki performansı yeterli, iki oyunda yer yer kare/saniye oranı düştüğü oluyor ancak oyun keyfini baltalayacak duruma gelmiyor hiçbir zaman, keyifle oynayacak kadar seri çalışıyorlar. Özetle CPU ve GPU ikilisinin Full HD’de yeterli performansı sunduğunu söyleyebilirim.

Arkada 13MP çözünürlüğünde, f2.0 diyafram açıklığına sahip, beyaz renk LED flaşla desteklenmiş bir kamera var, 1080P 30 kare/saniye video çekimi yapabiliyor. Önde ise 8MP çözünürlüğünde, F2.2 diyafram açıklığına sahip, 720P 30 kare/saniye video çekebilen bir özçekim kamerası var.



Kamera arayüzü kalabalık değil, metin tanıma, kart tarayıcı, akıllı tarama, GIF ve çeviri gibi farklı modlar var, ilginçtir ki çeviri modunda Türkçe’ye çeviri yaptıramıyorsunuz. Otomatik veya siz hatırlatın, inat etmeden, normal bir sürede odaklanıyor, seri seri fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bol ışıkla yakın çekimde detay gücü gayet iyi, manzara çekimlerinde ışık ve renk dengesi anlamında sıkıntısız ancak aynı detay gücünü göremedim, dinamik aralığı ise pek iyi değil ama HDR işi kurtarıyor.

Işık azaldığında karanlığa boğulmuyor kamera ancak noise hissediliyor, zaman ayırırsanız profesyonel modda ISO ve enstantane ayarıyla daha güzel, sosyal medyada paylaşılası fotoğraflar ortaya çıkabiliyor. Video başarımı fotoğraf başarımının gerisinde kalmış, ışık dengesini iyi kuruyor, dinamik aralığı da fena değil. Yakın çekimde yeterli ancak manzara çekiminde detay gücü Full HD’ye göre düşük kalıyor, odaklamayı da hatırlatmanız gerekebiliyor.



Özçekim kamerası arka kameranın birkaç tık gerisinde, dinamik aralığı pek iyi değil, haliyle ışık dengesi kaçabiliyor, ışık dengesi de kaçınca ortam ne kadar aydınlık olursa olsun noise oluşuyor. Netlik anlamında 8MP bir kameranın hakkını verdiği söylenemez ama sosyal medyada paylaşılabilecek şeyler ortaya çıkıyor. Video tarafındaki başarımı da fotoğraf başarımıyla benzer seviyede.



Genel itibarıyla kamera paketi, batarya ve depolamaya yoğunlaşılmış bir telefondan beklenebilecek bir düzeyde.



Sol alttaki mono hoparlörün detay gücü ve ses ayrımı yeterli, cılız değil berrak bir sesi var, vokaller enstrümanlardan ayrılıyor, tok seslerin ise üzerinden geçiyor, maksimum sesi mono bir hoparlöre göre iyi. Kulaklık çıkışı güç anlamında giriş-orta seviye kulakiçi ve kulaküstü besleyebilecek kadar güçlü, müziksever biri olarak frekans aralığı ve detay gücü anlamında da müteessir olduğum bir şey olmadı.



Android 6.0 üzerine kurulu arayüz özelleştirilmiş, kısayollar iOS vari bir şekilde altta, uzun ekran görüntüsü, ekran kaydı ve çift pencere gibi kullanışlı eklentiler var. Akıllı hareketler başlığında aramayı telefonu kulağınıza getirerek cevaplama, çift dokunuşla telefonu uyandırma gibi fonksiyonlar mevcut, tek elle kullanım kolaylığı için de Akıllı Buton eklenmiş. Android 8.0’dan bahsedilmeye başlanmışken A1 Plus’ın 7.0 Nougat ile gelmesini isterdim doğrusu, gerçi segmenti ve odağı rakipleri de Android 6.0’la geliyor, 7.0 Nougat A1 Plus için ciddi bir güç olabilirdi.



8.2mm kalınlıkta 5000mAh, kendi gibi bataryaya yoğunlaşılmış telefonlarla eş seviyede boyut ve kapasiteye sahip VIA A1 Plus. Çoğunlukla hücresel veri olmak üzere sosyal medya ve mail takibi, internette sörf, toplam 4 saat kadar çevrimiçi ve çevrimdışı müzik, 1 saat kadar telefon görüşmesi,1 saat civarı internet paylaşımı ki bataryayı çok yorar, 30-40 fotoğraf ve 5 dakika video çekimiyle beraber dile kolay 9 saatin üzerinde ekran süresi elde ettim, bu da yoğun kullanımla 2 günü, biraz daha hafif bir kullanımla telefonun 3 günü görmesi demek oluyor. Bataryanın tam şarjı ise 2 saat 20 dakika civarı sürüyor, 5000mAh için iyi bir süre.



802.11n standardındaki Wi-Fi modülünün çekim gücü iyi, Bluetooth 4.0 ile gelen telefonun GPS tarafında da deneyimlerim sonucu bir problem gözlemlemedim, normal bir sürede uydulara bağlanıyor.



Casper VIA A1 Plus, yekpare metal kasası ve şampanya rengiyle şık, tutması, kılıfsız kullanması hoş bir telefon. Casper malzeme kalitesi anlamında doyuma ulaştı, burası gayet net. Üzerinde gelen Android sürümünde bir sorun yok belki bu saatten sonra Nougat ile çıkmasını isterdim doğrusu. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla A1 Plus’ın Casper çevrimiçi mağazasındaki fiyatı 2.099TL, piyasada ise 1900TL civarında. Bu fiyat segmentinde geçmiş nesillerden Huawei P9, Lenovo Moto Z, LG G5, yeni nesilden de dolardan nasibini almış Galaxy A7 2017 gibi telefonlar var. Odağı anlamındaki rakibi Lenovo P2 ise 1600-1700 lira arasında.

VIA A1 Plus özellikle şık yapısı, 5000mah batarya ve 128GB dev depolamasıyla bu telefonlardan ayrılıyor. Büyük bir Micro SD kart da takıp yanında bol bol multimedya içerik taşımak, video izlemek, müzik dinlemek, oyun oynamak, bunları bataryayı hiç düşünmeden yapmak isteyenler için, fiyatı da rakiplerine kıyasla biraz daha dengelenirse iyi bir seçenek Casper VIA A1 Plus.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.