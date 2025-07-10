6 trilyon dolar değerinde dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

55 milyar tonluk rezerv
Bölgede onlarca yıldır madencilik yapılıyor olsa da, bu büyüklükteki bir rezervin varlığı ancak son teknolojik gelişmelerle ortaya konulabildi. Uzaktan algılama, derin sondaj ve 3D yer altı haritalama gibi modern yöntemler sayesinde bu keşif gerçekleştirildi.
Curtin Üniversitesi'nden jeolog Dr. Liam Courtney-Davies, araştırma sonuçlarının yayımlandığı Proceedings of the National Academy of Sciences dergisine yaptığı açıklamada keşfi “madencilik sektörü için radikal bir dönüşüm” olarak tanımladı. Davies, rezervin büyüklüğü ve saflığının küresel demir cevheri fiyatlarını etkileyebileceğini ve ticaret dengelerini yeniden şekillendirebileceğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre bölgede 55 milyar metrik tonluk yüksek kaliteli demir cevheri bulunuyor.
Halihazırda demir cevheri fiyatları Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Fiyatların düşmesinin özellikle inşaat ve otomotiv gibi cevher yoğun sektörlerde maliyetleri düşürerek ekonomik canlılık sağlayabileceği belirtiliyor.
Avustralya tek hakim olabilir
Yatırımlar artmaya başladı
Endüstri analistleri, rezervin 6 trilyon dolarlık değere ulaşmasının, bölgeye büyük ölçekli yatırımları tetikleyeceğini öngörüyor. Yeni demiryolu hatları, cevher işleme tesisleri ve liman genişletmeleri gibi altyapı projeleri gündemde. Avustralya hükümeti ve madencilik şirketlerinin önümüzdeki aylarda bu rezervin geliştirme takvimi ve kapsamına dair daha fazla ayrıntı açıklaması bekleniyor.
Yatırımlar ise şimdiden kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda bölgede yeni bir maden işletmesi faaliyete geçti. Çin’in Baowu Steel Group (%46) ile Anglo-Avustralyalı madencilik devi Rio Tinto (%54) ortaklığında hayata geçirilen tesis, ilk etapta yıllık 25 milyon metrik ton üretim kapasitesine sahip olacak. Projeye ilk aşamada 2 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu bölgede 2025-2027 döneminde toplam 13 milyar dolarlık yeni yatırım planlanıyor.Kaynakça https://oilprice.com/Metals/Commodities/Australias-6-Trillion-Iron-Ore-Discovery-Set-to-Transform-Global-Markets.html https://economictimes.indiatimes.com/news/international/new-zealand/worlds-largest-iron-ore-mine-discovered-6-trillion-find-could-make-australia-unstoppable/articleshow/121688130.cms Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre