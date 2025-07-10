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    6 trilyon dolar değerinde dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

    Avustralya’da keşfedilen 55 milyar metrik tonluk demir cevheri rezervi, ülkeyi küresel madencilik sektörünün merkezine yerleştirebilir. Zira keşfedilen rezervin değeri 6 trilyon dolar!

    6 trilyon dolar değerinde en büyük demir rezervi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Avustralya, demir cevheri alanında tarihi bir keşfe imza attı. Ülkenin Hamersley bölgesinde bulunan ve dünyanın en büyük bilinen demir cevheri rezervi olarak kayıtlara geçen yeni kaynak hem büyüklüğü hem de kalitesiyle dikkat çekiyor. Yüzde 60’ın üzerinde demir içeriğine sahip olan rezervin toplam piyasa değeri yaklaşık 6 trilyon dolar.

    55 milyar tonluk rezerv

    Bölgede onlarca yıldır madencilik yapılıyor olsa da, bu büyüklükteki bir rezervin varlığı ancak son teknolojik gelişmelerle ortaya konulabildi. Uzaktan algılama, derin sondaj ve 3D yer altı haritalama gibi modern yöntemler sayesinde bu keşif gerçekleştirildi.

    Curtin Üniversitesi'nden jeolog Dr. Liam Courtney-Davies, araştırma sonuçlarının yayımlandığı Proceedings of the National Academy of Sciences dergisine yaptığı açıklamada keşfi “madencilik sektörü için radikal bir dönüşüm” olarak tanımladı. Davies, rezervin büyüklüğü ve saflığının küresel demir cevheri fiyatlarını etkileyebileceğini ve ticaret dengelerini yeniden şekillendirebileceğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre bölgede 55 milyar metrik tonluk yüksek kaliteli demir cevheri bulunuyor.

    Halihazırda demir cevheri fiyatları Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Fiyatların düşmesinin özellikle inşaat ve otomotiv gibi cevher yoğun sektörlerde maliyetleri düşürerek ekonomik canlılık sağlayabileceği belirtiliyor.

    Avustralya tek hakim olabilir

    6 trilyon dolar değerinde en büyük demir rezervi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Halihazırda dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçısı konumunda olan Avustralya, bu yeni kaynakla küresel liderliğini daha da pekiştiriyor. Çin gibi büyük çelik üreticilerinin uzun vadeli tedarik stratejilerinde Avustralya'nın rolünün daha da artacağı öngörülüyor. Çin, şu anda demir cevheri ithalatının yüzde 65’inden fazlasını Avustralya’dan sağlıyor. Yeni rezervin, uluslararası ortaklar için güvenli ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturması bekleniyor. Ek olarak Brezilya ve Afrika’daki alternatif kaynaklara olan bağımlılığın azalması bekleniyor.

    Yatırımlar artmaya başladı

    Endüstri analistleri, rezervin 6 trilyon dolarlık değere ulaşmasının, bölgeye büyük ölçekli yatırımları tetikleyeceğini öngörüyor. Yeni demiryolu hatları, cevher işleme tesisleri ve liman genişletmeleri gibi altyapı projeleri gündemde. Avustralya hükümeti ve madencilik şirketlerinin önümüzdeki aylarda bu rezervin geliştirme takvimi ve kapsamına dair daha fazla ayrıntı açıklaması bekleniyor.

    Yatırımlar ise şimdiden kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda bölgede yeni bir maden işletmesi faaliyete geçti. Çin’in Baowu Steel Group (%46) ile Anglo-Avustralyalı madencilik devi Rio Tinto (%54) ortaklığında hayata geçirilen tesis, ilk etapta yıllık 25 milyon metrik ton üretim kapasitesine sahip olacak. Projeye ilk aşamada 2 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu bölgede 2025-2027 döneminde toplam 13 milyar dolarlık yeni yatırım planlanıyor.

    Kaynakça https://oilprice.com/Metals/Commodities/Australias-6-Trillion-Iron-Ore-Discovery-Set-to-Transform-Global-Markets.html https://economictimes.indiatimes.com/news/international/new-zealand/worlds-largest-iron-ore-mine-discovered-6-trillion-find-could-make-australia-unstoppable/articleshow/121688130.cms
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    N
    netscan 1 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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