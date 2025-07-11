iPhone 17 Pro tasarımı yeniden şekilleniyor: İşte yeni görüntüler

iPhone 17 Pro'nun arka tasarımı netleşti
Paylaşılan görüntülere göre, iPhone 17 Pro modelleri Redmi'nin eski dönem cihazlarını andıran geniş bir kamera adasına sahip olacak. Kamera modülü, cihazın arka yüzeyinde neredeyse tüm genişliği kaplayacak şekilde konumlandırılmış. Lenslerin yerleşimi ise, iPhone 16 Pro modelleriyle aynı kalıyor. Yani teknik olarak bir değişiklik yok ancak optiklerin yer aldığı alan artık çok daha baskın bir görünüme sahip.
iPhone 17 ve 17 Pro beklenen özellikler
iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak.
Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre