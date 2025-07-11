iPhone 17 Pro tasarımı yeniden şekilleniyor: İşte yeni görüntüler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Öyle ki bu yıl iPhone 17 ve iPhone 17 Pro'ya ek olarak Plus modelinin yerini alacak "Air" isimli yeni bir model daha bekleniyor. Son olarak iPhone 17 Pro'nun bire bir ölçekli maketini gösteren yeni görüntüler paylaşıldı.

iPhone 17 Pro'nun arka tasarımı netleşti

Paylaşılan görüntülere göre, iPhone 17 Pro modelleri Redmi'nin eski dönem cihazlarını andıran geniş bir kamera adasına sahip olacak. Kamera modülü, cihazın arka yüzeyinde neredeyse tüm genişliği kaplayacak şekilde konumlandırılmış. Lenslerin yerleşimi ise, iPhone 16 Pro modelleriyle aynı kalıyor. Yani teknik olarak bir değişiklik yok ancak optiklerin yer aldığı alan artık çok daha baskın bir görünüme sahip.

Tam Boyutta Gör Tasarımda dikkat çeken bir diğer değişiklik Apple logosunun yeni konumu. Görsellere bakıldığında, logo bu kez cihazın alt kısmı ile kamera adası arasında ortalanmış şekilde yerleştirilmiş. Bu tercih daha önce büyük oranda tartışılmıştı. Malzeme tarafında ise Apple'ın paslanmaz çelik ve titanyum yerine yeniden alüminyum çerçeveye yönelmesi bekleniyor.

iPhone 17 ve 17 Pro beklenen özellikler

iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak.

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Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.

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iPhone 17 Pro'nun tasarımı belirlendi! İşte yeni görüntüler

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