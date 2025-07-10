Yeni Renault Boreal tanıtıldı: Türkiye'de üretilecek

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Renault ve Oyak tarafından 2023 yılının sonunda duyurulan 400 milyon euroluk yatırım hamlesi meyvelerini veriyor. Markanın yeni C segment SUV modeli Renault Boreal, bu yatırım kapsamında Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek.

2026 yılında Bursa'da üretimine başlanacak olan yeni Renault Boreal, Fransız üreticinin "Uluslararası Oyun Planı 2027" stratejisi kapsamında Türkiye'den Orta Doğu ve Akdeniz pazarları başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek. Boreal'in Latin Amerika pazarları için ikinci üretim noktası ise Brezilya olarak açıklandı.

Boreal'in ilk lansman 2025 sonunda Brezilya’da gerçekleşecek. 2026 itibarıyla ise diğer Latin Amerika ülkeleri, Türkiye ve çevre pazarlarda satışa sunulacak.

Yeni Renault Boreal, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni Renault Boreal; 4,56 metre uzunluğa, 1,84 metre genişliğe, 1,65 metre yüksekliğe ve 2.7 metre aks mesafesine sahip. Ön ve arka tasarımıyla farklı bir karaktere bürünse de bu ölçüler bize Boreal'in aslında Dacia Bigster olduğunu gösteriyor. Böylece Duster'ın Avrupa dışında Renault ürün gamına geçişi gibi Bigster da Renault Boreal olarak karşımıza çıkıyor.

C-SUV model, ilk etapta yeni nesil 1.3 TCe direkt enjeksiyonlu turbo motorla satılacak. Aracın sunulduğu pazara göre farklı versiyonları bulunacak olan bu motor, Latin Amerika'da 156 beygir, Türkiye'de ise 138 beygir güç üretecek. Motorun tork değerleri ise Latin Amerika için 270 Nm, Türkiye için 240 Nm şeklinde açıklandı. Versiyona bağlı olarak 0-100 km/s hızlanmasını 9,3 saniyede tamamlayan Boreal, 6 ileri çift kavramalı EDC şanzımanla kombine edilmiş.

Boreal, Renault Grubu’nun yeni nesil modüler platformu üzerinde geliştirildi. Bu platform, farklı gövde tiplerine ve teknolojilere kolayca uyum sağlayarak geliştirme süresini kısaltıyor ve maliyet avantajı sağlıyor. Modelin ön kısmı, Niagara konseptinden ilham alan yeni aydınlatma imzasıyla dikkat çekerken; yandan bakıldığında güçlü omuz çizgisi, geniş çamurluklar ve 19 inç jantlar ile kaslı bir duruş sergiliyor. İki tonlu tavan, panoramik cam tavan ve alüminyum detaylar da bu görünümü tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör Boreal’in iç mekanı da en az dış tasarımı kadar iddialı. Yeni nesil çift 10 inçlik ekranla donatılan kokpit, hem gösterge paneli hem de multimedya ekranı olarak hizmet veriyor. Google tabanlı OpenR Link sistemiyle gelen araçta Google Haritalar, Google Asistan ve Play Store’dan erişilebilen 100'den fazla uygulama gibi yerleşik hizmetler bulunuyor.

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48 renkli ambiyans aydınlatması, masajlı ve hafızalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, 586 litrelik bagaj hacmi (koltuklar katlandığında 1.770 litre) ve bol miktarda akıllı saklama alanı, Renault Boreal’i aileler için ideal bir SUV haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Renault Boreal, 24 adede kadar gelişmiş sürüş destek sistemiyle segmentindeki en kapsamlı güvenlik donanımlarından birini sunuyor. Şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı, acil durum şerit koruma, çarpışma önleyici fren sistemi gibi özelliklerin yanında, 360 derece kamera, eller serbest park sistemi ve adaptif LED farlar da yer alıyor.

Ayrıca Seviye 2 otonom sürüş desteği sağlayan Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit Ortalayıcı Asistan da yolculukları daha konforlu ve güvenli hale getiriyor.

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