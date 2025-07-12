Yeni Renault Boreal tanıtıldı! Türkiye'de üretilecek - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Renault Boreal, SWM G01 Pro ve JAC E30X gibi Türkiye'de üretilecek yeni modelleri, BYD ve Chery yatırımlarının durumu ve yeni Mazda CX-5 gibi konuları değerlendirdik

Programımızın bu haftaki bölümünde Renault Boreal, SWM G01 Pro ve JAC E30X gibi Türkiye'de üretilecek yeni modelleri, BYD ve Chery yatırımlarının durumu ve yeni Mazda CX-5 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:19 - Yeni Renault Boreal

11:58 - BYD ve Chery yatırımlarında son durum

21:15 - Türkiye'de üretilecek SWM G01 Pro ve JAC E30X

33:31 - Yeni Kia EV5

39:47 - Yeni Hyundai Ioniq 6 N

49:48 - Yeni Mazda CX-5

58:19 - Kapanış