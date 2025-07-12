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    Yeni Renault Boreal tanıtıldı! Türkiye'de üretilecek - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Renault Boreal, SWM G01 Pro ve JAC E30X gibi Türkiye'de üretilecek yeni modelleri, BYD ve Chery yatırımlarının durumu ve yeni Mazda CX-5 gibi konuları değerlendirdik

    Programımızın bu haftaki bölümünde Renault Boreal, SWM G01 Pro ve JAC E30X gibi Türkiye'de üretilecek yeni modelleri, BYD ve Chery yatırımlarının durumu ve yeni Mazda CX-5 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:19 - Yeni Renault Boreal

    11:58 - BYD ve Chery yatırımlarında son durum

    21:15 - Türkiye'de üretilecek SWM G01 Pro ve JAC E30X

    33:31 - Yeni Kia EV5

    39:47 - Yeni Hyundai Ioniq 6 N

    49:48 - Yeni Mazda CX-5

    58:19 - Kapanış

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