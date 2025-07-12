Yeni Renault Boreal tanıtıldı! Türkiye'de üretilecek - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Renault Boreal, SWM G01 Pro ve JAC E30X gibi Türkiye'de üretilecek yeni modelleri, BYD ve Chery yatırımlarının durumu ve yeni Mazda CX-5 gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
02:19 - Yeni Renault Boreal
11:58 - BYD ve Chery yatırımlarında son durum
21:15 - Türkiye'de üretilecek SWM G01 Pro ve JAC E30X
33:31 - Yeni Kia EV5
39:47 - Yeni Hyundai Ioniq 6 N
49:48 - Yeni Mazda CX-5
58:19 - Kapanış