Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Casper VIA A1 inceleme: "Segmentini Aşan Telefon"

2 yıl
35,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videoda Casper'ın VIA serisini bir çıta daha yukarı taşıyan, yeni amiral gemisi Casper VIA A1'in tasarımını ele alıyor, donanımlarının detaylarına iniyor, didik didik inceliyoruz, sınıyoruz.
Casper VIA A1, VIA serisi içerisinde bir amiral gemisi, piyasayla karşılaştırınca orta-üst segmente oynadığını söyleyebilirim.
Beyaz ve sade bir kutuyla geliyor, VIA V10’dakine benzer bir kutu ama 4.5G destekli CAT6 modem vurgusu yapılmış özellikle.
Kutunun içerisinden ürünün kendisi, 2 amper gücündeki hızlı şarj adaptörü ve 1 metrelik Type C kablosu, mikrofon ve kontrolcülü bir beyaz bir kulaklık ve alışılageldik dökümantasyonlara ek olarak Type C’den Type A dönüştürücü kablo çıkıyor, flaş belleklerinizi ve hatta vericisiyle kablosuz kulaklıklarınızı bağlayabiliyorsunuz. Silikon kablolu kulaklık kutudan çıkan bir kulaklığa kıyasla iyi, mikrofonu karşıya temiz ses aktarıyor, müzik dinlerken tok ve bas seslerin ön planda olduğunu hissediyorsunuz.

VIA A1 tek renk seçeği, şampanya rengiyle geliyor. 15.3cm boy, 7.5cm en ve 7.6mm inceliğindeki telefon 170gram ağırlığında, aynı ekran boyutuna sahip telefonlardan biraz daha kalıplı ve ağır olduğunu söyleyebiliriz, bunda CNC tezgahından çıkma yekpare alüminyum kasanın rolü büyük elbette.

%72’lik bir ekran kasa oranına sahip VIA A1, çerçeveleri gayet ince olsa da üst ve altta bırakılan boşluklar biraz fazla, benzer boyutlarda tutuldukları için telefonun önyüzü yakışıklı görünüyor gerçi.

Soğuk metal hissi de telefondan telefona ayrışıyor, VIA A1’de için dolu, alüminyum bir plaka tutuyormuş gibi oluyorsunuz, dokusuz yüzeyde soğuk metal hissi gayet hoş. Alüminyum yüzey tutucu değil doğyası gereği ama keskin kenarlara sahip olduğu için hafifçe kavramanız yeterli oluyor. Tek elle tutmak biraz zor, arayüzde tek elle kullanımı kolaylaştıran, arayüzü küçülten bir ayar var ama telefon çift elle kullanılmayı istiyor adeta.
Köşeler ve kenarlar elmas kesimle parlatılmış, özellikle güneş ışığı ve yapay ışık altında gayet hoş görünüyorlar, telefonun genel görünümünü ciddi manada güçlendirmiş elmas kesim.

Sağ kenarda açma kapama ve ses ayarı butonları var, yuvalarında hafiften serbest duruyorlar, telefonun boyutları itibarıyla butonların kolay kullanımı için biraz daha aşağıda olabilirlermiş.

Telefonun üstünde 3.5mm jack girişi, solunda sim kart ve Micro-SD kart yuvası var, 128GB’a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz.

Telefonun alt kısmına geldiğimizde son zamanların popüleri Type C portunu görüyorsunuz, şahsi tabirimle popülerlik uğruna Type C portunu benimseyip 3.5mm jack’ın kenara itildiği bir sürece giriyoruz yavaş yavaş ama Casper’ın bu süreçte yer almayışı benim şahsen beğendiğim bir nokta oldu. Bu portun arkasında ise USB 2.0 standardında bir hız var, 1GB’lık bir dosyayı 36 saniyede telefonuma aktarabildim, saniyede 28MB gibi bir hıza tekabül ediyor.
Type C portunun sağında mono hoparlör ve solunda mikrofon var, iki korumasız boşluk gibi görünebilir ancak içeriden siyah filtre çekilmiş.

Önyüzdeki anasayfa butonunun tasarıma aşınasınız eminim, aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu bu, gerçekten çok hızlı ve hatasız çalışıyor, şahsen deneyimlediğim çoğu pahalı amiral gemilerinden bile hızlı, orta sertlikte ve tek hamlede telefonu uyandırabiliyorsunuz, parmak izi kaydını telefon elinizdeyken aldınız diyelim, telefon bir masanın üzerindeyken bile gecikmesiz parmağınızı okutabiliyorsunuz, normalde masadayken okuması için ikinci bir parmak izi okutmak gerekebiliyor. Parmak izi tek seçenek değil, ekrana çift dokunarak uyandırabiliyor veya çift dokunarak tekrar uyku moduna alabiliyorsunuz. Telefonla anlık etkileşime geçme tarafında ciddi bir çalışma ve dolayısıyla yüksek bir hız var.

Anasayfa butonunun yanında da dokunmatik butonlar var, aydınlatmasız ama tepkisel butonlar bunlar, arayüz ayarlarından geri ve çoklu görev menüsü butonlarının yeri değiştirilebiliyor.

Telefonun arkası gayet sade tutulmuş, IMEI’dir üretim yeri bilgisidir, burada değiller, olan bilgiler de pek dikkat çekmiyorlar açıkçası, sinyal giriş çıkışı için altta üstte plastik şeritler bırakılmış. Üstte baskı bir Casper logosu, onun da üstünde dışarı hafif çıkıntı yapan kamera ve tek ton flaş var, kamera çıkıntısı telefonu masaüstünde kullanırken rahatsız edecek kadar yalpalatmıyor, telefonunu masada kullanmayı seven biri olarak şahsen önemli olan da bu.

Ön yüzün büyük oyuncusu 5.5 inç Full HD ekranda 400ppi piksel yoğunluğu elde edilmiş, panelin ve dokunmatiğin tek bir katmanda toplandığı IPS in-cell ekran kağıt gibi net olmasının yanısıra yüzeye çok yakın, görüntülenen içerik ekrandan çıkacakmış hissi veriyor. Renkler capcanlı, beyazlar IPS panelin doğası itibarıyla gerçek beyaz, siyahlar hayli derin siyahlar, renk üretimi ve haliyle ton ayrımı gayet başarılı, ekranın bakış açıları net bir kusursuz, ekstrem açıların pek bir ehemmiyeti yok belki ama renk sapması sıfır VIA A1’de.

Ekran parlaklığı kapalı ve direkt güneş ışığı altında kullanım için yeterince iyi, yansıma makul düzeyde kalıyor, direkt ışık altında gayet iyi netice veriyor açıkçası.

VIA A1’in ekranı fiyat segmentinde tepeye oynamayı geçtim piyasanın en iyi telefon ekranlarından olmaya aday bir ekran, uzun zamandır VIA A1’in fiyat segmentinde böyle başarılı bir ekran görmemiştim, telefon için kocaman bir katma değer.

Ekrana MediaTek MT6755M, bir başka deyişle Helio P10 güç veriyor. 64-bit 28nm mimarili yongada 8 tane 1.8GHz’e kadar çıkabilen Cortex A53 çekirdeğinden oluşuyor, grafik tarafı Mali-T860’ın 700Mhz’de çalışan çift çekirdekli sürümüne emanet edilmiş.
4.5G destekli Cat 6 sınıfı modemle güçlendirilmiş, bu logoyu kontrolsüzce, modem sınıfı fark etmeksizin kullanan telefonlar var ve aslında çoğu zaman gerçek 4.5G hızına yaklaşamıyorlar bile, VIA A1’deki modem 300 megabit indirme ve 50 megabit yükleme hızı sunuyor, ülkemizdeki en yüksek 4.5G indirme hızı olan 375 megabit’e hayli yakın bir değer.
(Kameraya dair detaylar videoda, örnek çekimler burada)
(Daha fazla detay ve örnek için videoyu izleyebilirsiniz) 

Telefonun Android 6.0, Android M tabanlı, stok arayüze çok yakın arayüzüyle telefon neredeyse hiç teklemiyor, uygulamalar gayet hızlı açılıyor, uygulamalar arasındaki geçiş pürüzsüz, tabii burada fiyat segmentinde her zaman görmediğimiz 4GB RAM’in de payı var ama her şey RAM değil, yine segmentinde premium diyebileceğimiz 64GB’lık hızlı bir dahili belleğin üzerine kuruluyor uygulamalar.
Rakamlarla konuşmak gerekirse 165MB/saniye okuma ve 140MB/saniye yazma hızına sahip bu bellek, bir telefon belleği için gayet iyi hızlar bunlar. Harici hafıza kartına uygulama kuramıyorsunuz belki ama 64GB bu segmentte 32GB’a alışanlar için hayli yeterli gelecektir diye düşünüyorum. En nihayetinde donanım-yazılım harmonisi çok iyi tutturulmuş, önemli olan da bu.

Oyun performansına geçelim şimdi, Mali-T860 ne yalan söyleyeyim 2 çekirdekle beraber açıkçası pek ümit vermemişti bana ama beni yanıltmayı başardı. Akıcı bir oyun deneyimi var, Real Racing 3’te zor sahnelerde kare/saniye oranında dramatik düşüşler olmuyor, stabil devam ediyor, performansında artı ya da eksi zıplamalar olmuyor, gayet oynanabilir seviyelerde seyrediyor hep.
Modern Combat 5’te bir tık daha başarılı, kare/saniye oranı daha yüksekten seyrediyor, ufak tefek bazı sahneler hariç yine stabil performans vermeyi sürdürüyor. Isı tarafında büyük alüminyum kasanın termal bütçeye katkısı büyük, yongaseti tam yük altında dahi 50 derece civarında gezip hız düşmüyor haliyle nefessiz kalıp oyunlarda yavaşlamaya sebep olmuyor. Günlük kullanımda, ekran ışığı yüksek halde internette sörf ve sosyal medya takibinde de kayda değer bir ısı ortaya çıkmıyor doğrusu, rahatsızlık vermiyor.

Arayüzün detaylarına inelim biraz da, Android 6.0 üzerine kurulu olduğunu söylemiştik. Genel itibarıyla seri, hızlı çalışan bir arayüz, VIA serisi telefonların en hızlısı diyebilirim arayüz bakımından. Stok arayüz seriliğinde, uygulama menüsü olmayan özelleştirilmiş bir arayüz bu, dosya yönetimi, galeri ve müzik gibi bazı uygulamaların arayüzleri özelleştirilmiş, renklendirilmiş, genel itibarıyla da renkli bir arayüz zaten, üzerinde 4 tema yüklü olarak geliyor, stok android teması da bunlardan biri.
Uygulama kısayollarına alttan yukarı çekerek ulaşıyorsunuz, bildirimler üst çubukta toplanıyor, anasayfa butonuyla da sürüklediğiniz yönde hızlı erişim menüsü açabiliyorsunuz, burası özelleştirilebiliyor. İleri seviye ayarlar başlığı altında telefonu kulağınıza götürerek arama yanıtlama ve telefonu ters çevirerek alarm kapatma gibi akıllı hareketler var.
Akıllı buton ekran erişimini kolaylaştıran bir sanal buton oluşturuyor, hızlı erişim paneli anasayfa butonuyla açtığınız panelini özelleştirmenizi sağlıyor, çift pencere de iki uyumlu uygulamalarla çift pencerede işinizi kolaylaştırıyor.
Mono hoparlör ve 3.5mm jack’ı ele alalım. Mono hoparlör ortalama bir hoparlör, maksimum ses yüksekliği iyi, gerçi sesi sonuna kadar açınca ufak distorsiyonlar oluşuyor ama detayları es geçmemeye çalışan, bassları da belli ölçüde unutmayan bir hoparlör olduğunu söyleyebilirim, ilgilenenler için belirteyim sesini öteki odadan duyabiliyorsunuz.
Kulaklık jack’ı giriş-orta seviye kulaklıklarınızı besleyebilecek seviyede bir güç sağlıyor, açıkçası biraz daha güçlü olmasını arzulardım, aldığım sesin bass tarafı güçlü, tiz tarafı biraz daha arkaplanda, sese varsayılan bir ekolayzır ayarı yapılmış gibi görünüyor, tiz tınıları da duymayı seven biri olarak bu ayar kullanıcıya da açık olsaymış iyi olurmuş demedim değil, bir yazılım güncellemesiyle halledilebilecek bir şey gerçi.

Gel gelelim bu kasaya sığdırılan bataryaya. 3130mAh’lik Li-ion bir batarya, rakipleriyle benzer bir kapasitede. Günlük kullanım, yarım saat telefon görüşmesi, sosyal medya takibi, Spotify ile çevrimiçi ve çevrimdışı müzik, testler gereği bol fotoğraf ve video çekimi, günün büyük kısmında hücresel veri ve yüksek ekran ışığı derken nispeten ağır bir kullanımla 5 saatin biraz üstünde bir ekran süresi elde ettim, günü kurtarmanın birkaç tık ötesinde. Bataryayı doldurmak için gereken süre ise 2 saat 20 dakika, bu kapasite için ne yavaş ne hızlı diyebileceğim bir süre.
(Genel özet videoda)
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
okanikus 2 yıl en beğenilen
21.yüzyılda Çorlu gibi bir yerde merkez sayılabilecek bir konumda eve taşındım. Evin 100 metre ilerisinde internet kafe var ve evden wifi araması yaptığımda birsürü modem adı görünmekte. Şimdi bunları neden yazdım. Birincisi oturduğum apartmanda TürkTelekom altyapısı yokmuş ve internet hattımı nakil ettirmek istediğimde birsürü prosedür sonrasında hattımı dondurmak zorunda kaldım. İşin kötüsü buradaki Türk Telekom müdürlüğüne yüzlerce sonuçsuz başvuru yapıldığını öğrendim. Anladım ki boşuna bekliyorum. Uzun lafın kısası benim gibi telefon operatörünün sağlamış olduğu sınırlı internet paketleriyle internete giren insanlar için incelemelerinizde yazılı bölümlerin olması çok güzel. Bundan sonraki incelemelerde de aynı hassasiyetin gösterilmesi benim gibi mağdur kullanıcıları bir nebze de olsa mutlu edecektir. İyi çalışmalar dilerim...
21.yüzyılda Çorlu gibi bir yerde merkez sayılabilecek bir konumda eve taşındım. Evin 100 metre ilerisinde internet kafe var ve evden wifi araması yaptığımda bir...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aquarius man 2 yıl
3 yıllık lg g2'm antutuda 55 bin alıyor. Her şey benchmark değil ama casper ve vestel 1000 tlden fazlasını hak edecek bir güveni kazanabilmiş değil. Hele o fiyat segmentinde tonla güzel rakip telefon varken.. yine olmamış casper kardeş seneye yine gel.
3 yıllık lg g2'm antutuda 55 bin alıyor. Her şey benchmark değil ama casper ve vestel 1000 tlden fazlasını hak edecek bir güveni kazanabilmiş değil. Hele o fiya...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sasaki Kojiro 2 yıl
Kutuya Helio p10 neden yazmıyorlarda "1.8 ghz octa-core işlemci" yazıyorlar. Bu yazım bile Casper'ın kazıkçı esnaf kafasında olduğunu gösteriyor.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar bu telefonu kullanan varsa eğer bi sorum olacak,akıllı butonu bildirim çubuğuna taşıdığımdan beri tekrar ana ekrana bi türlü getiremedim nasıl olacak bilen var mı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeriat Sucuğu 2 yıl DH Misafiri
Bildirim çubuğunda ki akıllı buton yazısına tıkla eski yerinr geliyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 2 yıl
Amiral gemisi telefona bak 48 bin antutu puanı :D Şaka gibi desem böyle şaka ancak eşek şakası olur. iPhone'un 180 bine dayanan puanlarını düşününce casper 1 nisan şakası yapmış gibi düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fearless06 2 yıl
O kadar yorum var bir ikisi dışında hep kuru gürültü. Ula kullanıpta yorum yapın arkadaşım yav.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar bimeks de kdv kampanyasıyla 1530 tl ye aldım şu anda kullanıyorum çok anlamam telefondan ama bu sınıf telefonlar kullanırım ne çok pahalı ne çok ucuz fiyatları
A 7 ile ortalama aynı fiyat kıyaslamasıyla çıkarsak yola A7 ye 5 basar note 4 ü zorlayan bi telefon bana göre memnun olmadığım tek yönü şarj 3100 mamp o da perfonmansına göre normal olduğunu düşünüyorum artı ısınma metalik kaplamadan dolayı çabuk ısınıyor oyun oynadığım zamanlarda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THEATTRE35 2 yıl
Casper gibi bir markaya 1500 TL vereceksin ve içinde Snapdragon 820 olmayacak ha, vay be.Hadi Snapdragon 652 falan olsun bari.Millet iyice keriz yerine koyuluyor, bu kafayla batarsın inşallah Casper...
Yaşasın Xiaomi Mi5 bla bla bla...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pelstina 2 yıl THEATTRE35
THEATTRE35

Casper gibi bir markaya 1500 TL vereceksin ve içinde Snapdragon 820 olmayacak ha, vay be.Hadi Snapdragon 652 falan olsun bari.Millet iyice keriz yerine koyuluyor, bu kafayla batarsın inşallah Casper...

Yaşasın Xiaomi Mi5 bla bla bla...

Casper Via A1 donanıma değil, tasarıma ağırlık verilen bir model. Kamerası bile 1.000 liralık telefon kamerası performansı veriyor, en azından kamera iyi olmalıydı. Ekran, metal gövde, kullanıcı deneyimi, bunlara yatırım yapılmış. Mesela Galaxy S6 ile bunun arasında donanım olarak uçurum var ama fiyatları yakın sayılır. 64 GB rom, 4 GB ram ne demek bilmeyen için alınabilir bir telefon. Kesinlikle artıları olan bir telefon. Bence kullanıcısını üzmeyecek bir telefon. Fiyatı 1200 TL altına düşerse kesinlikle satışları artar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morenno 2 yıl
Vay uyanık Casper 200 dolarlık cihazı 1500 den kaktırıyor vatandaşa.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Bu cihazda bildirim led i var mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ArcherAngel 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu cihazda bildirim led i var mi?

Hocam varmış bildirim ledi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 2 yıl
Çok iyi bir telefon olabilir ve Casper çok yol almış olabilir fakat yıllar önce kullandığım Casper notebook ve teknik servisi ile yaşadığım serüvenlerden sonra aslı üstünde Casper yazan bir şeyi almam. Notebook'u elli kere göndermişimdir servise ve gerçekten abartmıyorum, artık kargo şirketi çalışanları ile arkadaş olmuştum. Her seferinde arayıp sorunu belirtmeme ve kargoya gönderirken üstüne yazmama rağmen bir türlü sorunu çözemiyorlar, olduğu gibi gönderiyorlardı, bahaneleri de test ettik bir şey yok. 15 dakika sonra ekran kapanıyor, makine rest atıyor kendine nasıl bir test bu. 5 gönderimde 1 kere sorunu çözme oranı ile devam ettikleri gibi bir kere de ekran kartı değişmiş geldi servisten. Daha önce hiç bu kadar servisle uğraşmadığım için Casper firması yüzünden bir süre 'her servis' böyle demek ki diye düşünüyordum ki daha sonra Samsung ve MSI servislerine ürün gönderdim 1 kere de çözdükleri zaman şaşırmıştım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haggard1963 2 yıl
1380-1400 liraya çok iyi cihaz. Fiyat biraz daha inse Gm 5 plus yerine tercih edilir ve çok daha fazla satılır. Yalnız Casper'ın arkaya kocaman markayı yazmajtan vazgeçmesi lazım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hirotaro 2 yıl Haggard1963
Haggard1963

1380-1400 liraya çok iyi cihaz. Fiyat biraz daha inse Gm 5 plus yerine tercih edilir ve çok daha fazla satılır. Yalnız Casper'ın arkaya kocaman markayı yazmajtan vazgeçmesi lazım.

xiaomi Mi5 varken bu casper çöpünü kimse almaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShuHan 2 yıl
casper ın her malı kötüdür telefonuda bence rezalet çöp dür laptop aldım elımde patladı tablet aldım elımde patladı bir daha asla casperin birseyine para vermem ama telefon tasarım olarak hoş duruyor iç donanım da fena deyil ama eminim ki kalite yokdur bunda da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pelstina 2 yıl
Cihazda tasarım ön planda tutulmuş. Ayrıca 4GB ram VE 64GB rom pazarlama için iyi bir hamle iken, type c ve parmak izi okuyucu da pek çok müşteriyi cezbedecektir. Casper bu modelle kendine yepyeni bir yol çizmeyi başarabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
13,7b izlenme · 1 ay
06:39
Casper VIA M4'ün kutusunu açtık "Her yeri kavisli ve Android 8.0'lı"
7b izlenme · 1 yıl
10:25
Casper VIA M3 incelemesi "Android 7.0'lı yeni M!"
19,2b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
06:15
Casper VIA G1 Plus'ın kutusunu açtık "5.99 inç Vision Extreme, uçtan uca ekran!"
10,8b izlenme · 1 yıl
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
13:30
Casper VIA G1 Plus incelemesi "Uçtan uca ekran, başarılı kamera paketi"
11,1b izlenme · 1 yıl
11:41
Casper VIA F2 incelemesi "Bir telefonda 4 kamera, her yer Bokeh efekti"
11,7b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
08:23
Casper VIA P2'nin kutusunu açtık "20MP özçekim kamerası mı?"
9,1b izlenme · 1 yıl
08:45
Dört kameralı Casper VIA F2'nin kutusunu açtık!
11,2b izlenme · 1 yıl
02:30
Huawei P30 ön inceleme | Gece çekim yapabilen küçük kardeş
6,7b izlenme · 1 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
08:45
Şık ve parlak "Casper VIA M4" incelemesi
11,3b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim