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Casper VIA M4'ün kutusunu açtık "Her yeri kavisli ve Android 8.0'lı"

1 yıl
3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Casper VIA M4'ün kutusunu açıyoruz, tasarımı ve eldeki hissiyatı hakkındaki ilk izlenimlerimizi aktarıp donanımsal özelliklerine de değiniyoruz.

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AI Programmer 1 yıl en beğenilen
Sayın Burak Şolt,Gün Oksay'a şu küçük soruyu sormanızı istiyorum
"Ticari Ahlak" diye bir kavramdan haberiniz var mı? Eğer varsa Casper gibi eğer olsaydı "Nobel Yılın Çöpü" ödülüne aday olacak bir firmadan neden reklam alıyorsunuz ve/veya ürün tanıtıp insanları yanıltıyorsunuz?
Tabii banane,DH babamın şirketi değil sonuçta

(Bu yorum silindi ve sınırsız banlandı)
Sayın Burak Şolt,Gün Oksay'a şu küçük soruyu sormanızı istiyorum"Ticari Ahlak" diye bir kavramdan haberiniz var mı? Eğer varsa Casper gibi eğer olsaydı "No...
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AI Programmer 1 yıl en beğenilen
Sayın Burak Şolt,Gün Oksay'a şu küçük soruyu sormanızı istiyorum
"Ticari Ahlak" diye bir kavramdan haberiniz var mı? Eğer varsa Casper gibi eğer olsaydı "Nobel Yılın Çöpü" ödülüne aday olacak bir firmadan neden reklam alıyorsunuz ve/veya ürün tanıtıp insanları yanıltıyorsunuz?
Tabii banane,DH babamın şirketi değil sonuçta

(Bu yorum silindi ve sınırsız banlandı)
Sayın Burak Şolt,Gün Oksay'a şu küçük soruyu sormanızı istiyorum"Ticari Ahlak" diye bir kavramdan haberiniz var mı? Eğer varsa Casper gibi eğer olsaydı "No...
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DH Misafiri 1 ay
aldım telefonu çok çok iyi, yazık yaptığın gerçekten ayıp. harika bir telefon. o ithallere 5 basar
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popturceyn 1 yıl
almayin kardeşim böyle markalar,konusundaki begenenler bile parali troll.casper vestel genaral mobile bu markalara para vermeyin.
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paardon 1 yıl
Yerli ürün diye diye insanları aptal yerine koyan bir firma da olsa, her kuruluş gibi DH'in de reklam alma hakkı bulunur. Ancak operatörlerce dolandırılmadan, araştırarak telefon alanlara küçük bir öneri: Uzak durulası, ticari ahlakı olmayan, haksız rekabetten hoşlanan, kalitesiz ve çöp bir markanın telefonu.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Ürün markasına bakıyorum,
Videoyu izliyorum,
Yorumlara bakıyorum,
Siz cidden insanları ya salak zannediyorsunuz ya da bilgisiz. Yaptığınız şeyin ne olduğunu anlayacak kadar kafası çalışıyor insanların. Yapılan yorumların %80 i hep yeni üyeler ve ürün övme üzerine. İnsanları bu kadar salak yerine koymayın rica ediyorum.
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selimar 1 yıl
Hızlı şarj ve geniş ekran benim için önemli ve bu telefonda var. İncelemede değinirseniz duruma göre satın alacağım.
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mehmtl 1 yıl
Maşallah ayna gibi olmuş :)
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mertsat24 1 yıl
İşlemci daha iyi olabilirdi ama bu fiyat için işletimin 8.0 olması ve 3/32 olması fena bir seçenek değil.İncelemeye bakmak gerek.
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Tensi 1 yıl
Iki yil oncesi giris seviyesi telefonlar icin uretilmis chipset. Casper herzamanki gibi yine dokturmus.... copleri fabrikanin onune. Bunlari almak icin para bile vermemistir. Hani sokaga atamadiginiz buyuk ebatli eski esyalar icin eskici cagirirsiniz ya, nerede ise alsin gitsin diye uzerine para bile vereceginiz gelir. Casper iste o cagirdiginiz eskici gibi bir firma, mediatek in atip kurtulmaya calistigi dokuntuleri topluyor. Adamlar cevre kirliliginden ceza yememek icin Casper'e hediye etmislerdir o chipleri.
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kymelria 1 yıl
şu videolara inceleme videosu demeyin. açık açık reklam amaçlıdır deyin geçin.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu fiyat bandında 8.0 gelmesi arka kapak tasarımı iyi olmuş deneyip görmek lazım
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