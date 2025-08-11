En çok satan televizyon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

En çok satan televizyon markaları açıklandı
Samsung, 16,55 milyon sevkiyat ve %17,9 pazar payıyla liderliğini sürdürürken, TCL %12,5 artışla ikinci sıraya yükseldi. Hisense de %7,3 büyüme ile dikkat çekti ve LG’nin pazar payı %11,8’e geriledi. Çin merkezli TCL ve Hisense'nin pazar büyümeleri, yerel politikalar ve özellikle global talebin artmasından kaynaklanıyor.
|Marka
|Satış
|Pazar Payı
|Yıldan Yıla fark
|Samsung
|16,55 milyon
|Yüzde 17,9
|%0.0
|TCL
|14,08 milyon
|Yüzde 15,2
|%12.5
|Hisense
|12,88 milyon
|Yüzde 14,9
|%7.3
|LG
|10,88 milyon
|Yüzde 11,8
|-%1.1
|Xiaomi
|5,3 milyon
|Yüzde 5,8
|%1.5
|Diğer
|31,76 milyon
|Yüzde 34,3
|-%2.1
Xiaomi ise TV pazarında henüz beklenen performansa ulaşamamış olsa da, %1,5'lik küçük bir büyüme gösterdi. TrendForce, yılın ikinci yarısında yüksek panel maliyetleri ve olası tarife değişikliklerinin tüketici alışkanlıklarını etkileyebileceğini söylüyor. Özellikle ABD'de, yılın ilk yarısında satışların öne çekilmesi nedeniyle yıl sonunda talepte yavaşlama bekleniyor.
Mini LED televizyonlar ise pazarın önemli büyüme alanlarından biri oldu. 2025 yılında Mini LED TV sevkiyatlarının yüzde 67 artarak 12,9 milyon adede ulaşması bekleniyor. TCL, Hisense ve Xiaomi, bu segmentte pazarın yaklaşık %62'sini kontrol ediyor. Politik desteklerin de etkisiyle Mini LED teknolojisinin küresel penetrasyonu %6,6 seviyesine ulaşacak.
