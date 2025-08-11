Giriş
    En çok satan televizyon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

    2025'in ilk yarısında küresel TV pazarı yüzde 2 büyürken, en çok satan televizyon markaları belli oldu. Peki listenin ilk sırasında hangi marka bulunuyor? İşte sıralama...

    En çok satan televizyon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı Tam Boyutta Gör
    2025’in ilk yarısında küresel televizyon pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüme kaydetti ve 92,5 milyon adet sevkiyata ulaştı. Pazar araştırma şirketi TrendForce'un raporuna göre, bu yıl Samsung, TCL, Hisense, LG ve Xiaomi öne çıkan markalar arasında. İşte yılın ikinci yarısında en çok satan televizyon markaları...

    En çok satan televizyon markaları açıklandı

    Samsung, 16,55 milyon sevkiyat ve %17,9 pazar payıyla liderliğini sürdürürken, TCL %12,5 artışla ikinci sıraya yükseldi. Hisense de %7,3 büyüme ile dikkat çekti ve LG’nin pazar payı %11,8’e geriledi. Çin merkezli TCL ve Hisense'nin pazar büyümeleri, yerel politikalar ve özellikle global talebin artmasından kaynaklanıyor.

    Marka Satış Pazar Payı Yıldan Yıla fark
    Samsung 16,55 milyon Yüzde 17,9 %0.0
    TCL 14,08 milyon Yüzde 15,2 %12.5
    Hisense 12,88 milyon Yüzde 14,9 %7.3
    LG 10,88 milyon Yüzde 11,8 -%1.1
    Xiaomi 5,3 milyon Yüzde 5,8 %1.5
    Diğer 31,76 milyon Yüzde 34,3 -%2.1

    Xiaomi ise TV pazarında henüz beklenen performansa ulaşamamış olsa da, %1,5'lik küçük bir büyüme gösterdi. TrendForce, yılın ikinci yarısında yüksek panel maliyetleri ve olası tarife değişikliklerinin tüketici alışkanlıklarını etkileyebileceğini söylüyor. Özellikle ABD'de, yılın ilk yarısında satışların öne çekilmesi nedeniyle yıl sonunda talepte yavaşlama bekleniyor.

    Mini LED televizyonlar ise pazarın önemli büyüme alanlarından biri oldu. 2025 yılında Mini LED TV sevkiyatlarının yüzde 67 artarak 12,9 milyon adede ulaşması bekleniyor. TCL, Hisense ve Xiaomi, bu segmentte pazarın yaklaşık %62'sini kontrol ediyor. Politik desteklerin de etkisiyle Mini LED teknolojisinin küresel penetrasyonu %6,6 seviyesine ulaşacak.

