    Mercedes CEO'su: İçten yanmalı motor yasağı Avrupa pazarını bitirir

    Mercedes-Benz CEO'su, Avrupa'nın 2035 ve sonrası için planladığı içten yanmalı motor yasağının fazla iddialı olduğunu söyleyerek "Gerçeklik kontrolüne ihtiyacımız var yoksa pazar çöker" dedi.

    Mercedes CEO'su: İçten yanmalı motor yasağı Avrupa'yı bitirir
    Mercedes-Benz, birçok otomotiv üreticisi gibi 2030'un sonunda tamamen elektrikliye geçme hedefi koymuştu. Ancak elektrikli araçlara yönelik zayıf talep, şirketin bu planlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı.

    Reuters’ın haberine göre, Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius, Avrupa Birliği’nin 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motor yasağının fazla iddialı olduğunu söyledi. Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Kallenius, “Gerçeklik kontrolüne ihtiyacımız var. Aksi takdirde tam hızla duvara çarparız” ifadelerini kullandı. CEO, yasağın bu yıl yapılacak gözden geçirme sonrası onaylanması halinde Avrupa otomobil pazarının çökebileceğini dile getirdi.

    Källenius’un bu çıkışı, Mercedes-AMG’nin yeni bir V8 motor geliştirme planlarını açıklamasının hemen ardından geldi. AMG, müşteri talebini gerekçe göstererek bu motor için belirlenmiş bir “bitiş tarihi” öngörmüyor. Ayrıca standart Mercedes modellerinde de benzinli motor seçenekleri uzun süre sunulmaya devam edecek.

    “Elbette karbonsuzlaşmamız gerekiyor ancak bu tarafsız bir şekilde yapılmalı” diyen Kallenius, “Ekonomimizi gözden kaçırmamalıyız” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, CEO’nun Haziran ayında yaptığı “En mantıklı yaklaşım, köklü bir üreticinin hem elektrikli hem de benzinli araç üretmeye devam etmesi ve hiçbir teknolojiyi ihmal etmemesidir” sözlerini de teyit ediyor.

    Mercedes CEO'su: İçten yanmalı motor yasağı Avrupa'yı bitirir
    Avrupalı otomobil üreticileri, isteyen müşteriler için elektrikli araç üretimine devam edeceklerini, ancak içten yanmalı motor yasağının kısa vadede satışları patlatıp uzun vadede felaket getireceğini savunuyor. Yasağın yürürlüğe girmesinden önce benzinli araç satışlarının zirve yapacağını, ardından ise tüketicilerin başka markalara yönelebileceğini öngörüyorlar.

    Mercedes cephesinde ise yoğun bir ürün atağı hazırlığı var. Kallenius, 2027’ye kadar 18 yeni modelin piyasaya sürüleceğini, bunların yarısının tamamen elektrikli, diğer yarısının ise farklı tipte içten yanmalı motorlara sahip olacağını açıkladı. CEO, bunun Mercedes tarihindeki en yoğun üç yıllık lansman dönemi olacağını belirtti. Modeller, 2035’e kadar kullanımda olacak şekilde tasarlansa da şirketin bu araçları o tarihten sonra da satma niyeti açıkça görülüyor.

    ABD’de Trump yönetiminin emisyon standartlarını gevşetmesinin ardından Mercedes, Avrupa’da da benzer şekilde içten yanmalı motorlara karşı daha hoşgörülü bir yaklaşımın benimsenmesini umuyor.

