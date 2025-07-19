Yeni Chery Fulwin T11 | Makyajlı Renault Austral Türkiye'de - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin yeni hibrit SUV'u Fulwin T11, makyajlı Austral ve BMW X3 20'nin Türkiye fiyatları ve Tesla Model Y'nin uzun versiyonu gibi konuları değerlendirdik.

Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin yeni hibrit SUV'u Fulwin T11, makyajlı Austral ve BMW X3 20'nin Türkiye fiyatları ve Tesla Model Y'nin uzun versiyonu gibi konuları değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:04 - Chery Fulwin T11

13:34 - Makyajlı Renault Austral Türkiye fiyatı

23:44 - BMW X3 20 Türkiye fiyatı

31:10 - Uzun gövdeli Tesla Model Y L

38:51 - Tesla'nın uzun menzil seçeneklerinde kullanacağı yeni batarya

43:40 - Kapanış

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