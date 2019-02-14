Çentik sever misin? "Casper VIA G3 incelemesi"

Bu videoda Casper'ın çentikli tasarıma sahip telefonu VIA G3'ü ele alıyor, bileşenlerine inip Helio P22 yongasını oyunlarla sınıyor, kamera, batarya, hoparlör, her şeyini inceliyoruz.

Sade, temel özelliklerinin vurgulandığı bir kutusu var. İçinden telefonun kendisi, 5V 2A şarj adaptörü, Micro USB kablosu, bir kulakiçi kulaklık, silikon bir kılıf ve ekran jelatini çıkıyor.



Silikonlu bir kablosu var, yeterince sağlam. Maksimum sesi iyi, bası tizi çok vurgulu, dinamik aralığı geniş değil ama berrak, sesler birbirine karışmıyor, genel olarak kutudan çıkan bir kulaklığa göre ortalamanın biraz üzerinde. Tek butonlu kontrolcüsü, mikrofonu, halihazırda bir kulaklığınız yoksa işinizi görebilir.



2.5D hafif kavisli bir ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile güçlendirilmiş. Çentikli bir tasarıma sahip, çok büyük değil ama trende uymuş Casper, isterseniz gizleyebiliyorsunuz, bu sayede alttaki şeritle orantılı hale geliyor ön yüz. Ekranın kasaya oranı %81.2, altta belirgin bir şerit var, köşeler oval.

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Gece mavisi ve deniz yeşili şeklinde iki rengi var, gradyan yani geçişli renkler bunlar. Bu deniz mavisi olanı, ortası koyu, kenarları daha açık, ışığa göre de biraz daha farklı tonlar yakalıyorsunuz. Malzemesi 3D Cam olarak geçiyor Casper’da, cam değil cam hissiyatı veriyor. Gece mavisi ve deniz yeşili şeklinde iki rengi var, gradyan yani geçişli renkler bunlar. Bu deniz mavisi olanı, ortası koyu, kenarları daha açık, ışığa göre de biraz daha farklı tonlar yakalıyorsunuz. Malzemesi 3D Cam olarak geçiyor Casper’da, cam değil cam hissiyatı veriyor.

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Parmak izi okuyucusu gayet hızlı ve tepkisel, ikinci defa denettirmiyor. Yüz tanıma da var, şaşırtıcı derecede hızlı, aydınlıkta gayet hızlı, loş ışıkta biraz yavaşlıyor ama sorunsuz, karanlıkta bu süreci normal ön kamerasıyla gerçekleştirdiğinden pek tabii çalışmıyor, özetle beğendim. Parmak izi okuyucusu gayet hızlı ve tepkisel, ikinci defa denettirmiyor. Yüz tanıma da var, şaşırtıcı derecede hızlı, aydınlıkta gayet hızlı, loş ışıkta biraz yavaşlıyor ama sorunsuz, karanlıkta bu süreci normal ön kamerasıyla gerçekleştirdiğinden pek tabii çalışmıyor, özetle beğendim.

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Telefonu kullanırken ikinci eli arıyorsunuz ama tek elle de kullanılır, müteessir olmazsınız. Hissiyatı plastik gövdeli telefonlardan daha hoş, görünümü de öyle, parlak yapısı etrafınızdakilerin dikkatini çekecektir. Çizilmeye açık, hassas bir malzeme, iyi bakmak, kılıf kullanmak lazım, bir de göz zevkiniz açısından arada bir silmek gerek elbette. Telefonu kullanırken ikinci eli arıyorsunuz ama tek elle de kullanılır, müteessir olmazsınız. Hissiyatı plastik gövdeli telefonlardan daha hoş, görünümü de öyle, parlak yapısı etrafınızdakilerin dikkatini çekecektir. Çizilmeye açık, hassas bir malzeme, iyi bakmak, kılıf kullanmak lazım, bir de göz zevkiniz açısından arada bir silmek gerek elbette.



Sağında ses ayarı ve güç butonu, telefonun altında hoparlör, Micro USB portu, mikrofon ve 3.5mm’lik jack var, Casper’da jack’ın gittiğini görmeyiz umarım.

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6.22 inç 6.22 inç 19:9 formatlı IPS ekranda 1520x720, yani HD+ diyebileceğimiz bir çözünürlük var, günlük kullanımda, normal bakış mesafesinde işinizi görür lakin bu boyut daha fazla çözünürlük istiyor. YouTube’da 720P videolar açabiliyorsunuz, renkler yeterli düzeyde canlı, renk ayrımı da öyle, siyahlar iş görecek kadar derin. Ortalama diyebileceğim bir maksimum parlaklığı var, güneş altında görünüyor ekran.

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12nm mimarili Helio P22, yani MediaTek MT6762. MediaTek’in yapay zeka vurgusu yaptığı bir yonga, yüz taramayı hızlandıran, kameraların düşük ışık başarımını arttıran şey bu yonga aslında. 8 Cortex A53, enerji tasarrufu odaklı çekirdek 2GHz’e kadar çıkabiliyor, genelde 4’ü 2GHz, 4’ü 1.5GHz’de çalışıyor. 12nm mimarili Helio P22, yani MediaTek MT6762. MediaTek’in yapay zeka vurgusu yaptığı bir yonga, yüz taramayı hızlandıran, kameraların düşük ışık başarımını arttıran şey bu yonga aslında. 8 Cortex A53, enerji tasarrufu odaklı çekirdek 2GHz’e kadar çıkabiliyor, genelde 4’ü 2GHz, 4’ü 1.5GHz’de çalışıyor.

Beni şaşırtan yanı şu oldu, işlemci ısıya bağlı olarak hiç hız düşmedi. Yüksek performans odaklı çekirdekler değiller lakin yine de normalde en azından %10-%15 düşer performans, bunlar da sıkıntılı oranlar değiller ama Helio P22’de hiç düşmedi hız. GPU tarafında PowerVR GE8320 var. CAT 4 modeme sahip, 150Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızıyla geliyor.



Real Racing 3, kenar yumuşatmanın kapatıldığını ve grafik ayarının düşüğe alındığı bariz belli oluyor, kare/saniye oynanabilir sınırında. PUBG’yi de düşük grafik ayarlarında açtım, oynanır mı, oynanır, çok seri değil, tamam ama takılma, kare atlaması yapmıyor, uzun maratonlarda yavaşlamıyor, başta aldığınız performans neyse sonunda da o.



3GB RAM ve 32GB dahili depolamayla geliyor. 256GB’a kadar Micro SD kart takabiliyorsunuz.



Arkada F/2.0 diyaframlı 13MP, önde yine F/2.0 diyaframlı 8MP kamera var. İki kamera da 1080P 30 kare/saniye video çekebiliyor.



Video, fotoğraf, portre ve çıkartma gibi temel fonksiyonlar ekranda, panorama, gece modu, filtreler diğer modlar mod menüsünde. Fotoğraf çekerken hızlı, bazen odak arıyor ama hızı tatmin edici. Işık dengesi başarılı, renk profili de öyle, netliği de iyi, fiyatı segmenti dahilinde tabii. HDR öyle her şeyi parlatmıyor, olması gerektiği gibi karanlık ve parlak yerleri dengeli bir şekilde aynı fotoğrafta topluyor. Video yeterince net, odaklama anlık değil ama segmenti için normal.



Özellikle özçekim kamerasında AI, yapay zeka vurgusu yapmış Casper. Farklı ışık modlarında çekim yapmak mümkün, bunu tek kamerayla yapıyor. İyi ışık sağladığınızda, güneş ışığıyla net fotoğraflar çekiyor, renk ve ışık dengesi sorunsuz. Porte modundaki obje ayrımı fiyatı için normal, sahne ışığı modu var mesele ama beklentiyi 5-6 bin liralık telefonlardaki gibi, daha doğrusu amiral gemisi telefonlar gibi yüksek tutmamak lazım. Videosu daha çok 720P’den yükseltilmiş gibi görünüyor.



Android 8.1 Oreo üzerine Star OS 5.1, özelleştirilmiş bir arayüz giydirilmiş. Gayet seri çalışan bir arayüz, durma takılma yok, bir sürü uygulama açmış olsanız da pek değişmiyor performansı. Çift dokunarak telefonu uyandırma var, ekran kapalıyken C çizerseniz veyahut güç butonuna çift basarsanız kamera açılıyor, yukarıdan aşağı 3 parmak kaydırınca ekran görüntüsü alıyor gibi gibi özelleştirmeler, kısayollar var.

Bir de Gestures olarak geçen hareketle navigasyon var, verimli bir şekilde kullanmak için hareketleri belirgin bir şekilde yapmanız lazım, ben pek tercih etmedim.



Mono hoparlörün maksimum sesi ortalama düzeyde, dinamik aralık ve detay gücü olarak eh işte, tok seslere hafiften değiniyor, çaldı mı duyuruyor kendini diyelim. 3.5mm jack’tan segmentinde aradığım dinamik aralık performansını alabildim, sağladığı güç orta segment ve biraz daha üstü için doyurucu olacaktır.

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3260mAh batarya. Hücresel veri ve otomatik ekran ışığıyla, içerisinde oyun olmayan günlük bir kullanımda 5 saatin biraz daha üstü bir ekran süresi yakaladım, günü çıkarmayla bir derdi yok, hızlı şarj destekli. 3260mAh batarya. Hücresel veri ve otomatik ekran ışığıyla, içerisinde oyun olmayan günlük bir kullanımda 5 saatin biraz daha üstü bir ekran süresi yakaladım, günü çıkarmayla bir derdi yok, hızlı şarj destekli.

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Casper VIA G3 özellikle geçişli rengiyle ve çentik trendine ayak uydurmuş tasarımıyla öne çıkan bir telefon, odaklandığı şeyler bunlar diyebilirim. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 1500-1600TL civarında, kimi rakiplerine göre tasarımı anlamında ve sentetik testlerde, Snapdragon 425, 625’li Türkiye garantili telefonlardan daha yüksek skor almasıyla bir avantaja sahip. Fiyatı segmentinde Helio P22 ile günlük kullanım için seri bir telefon, tasarımı hoş, ön kamerasından tat alırsınız, bataryası da mutevazı donanımı itibarıyla başarılı, bu konulardaki başarımıyla Casper VIA G3’e de göz atılabilir.

































Casper VIA G3 özellikle geçişli rengiyle ve çentik trendine ayak uydurmuş tasarımıyla öne çıkan bir telefon, odaklandığı şeyler bunlar diyebilirim. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 1500-1600TL civarında, kimi rakiplerine göre tasarımı anlamında ve sentetik testlerde, Snapdragon 425, 625’li Türkiye garantili telefonlardan daha yüksek skor almasıyla bir avantaja sahip. Fiyatı segmentinde Helio P22 ile günlük kullanım için seri bir telefon, tasarımı hoş, ön kamerasından tat alırsınız, bataryası da mutevazı donanımı itibarıyla başarılı, bu konulardaki başarımıyla Casper VIA G3’e de göz atılabilir.