Çekimlerine başlanan Harry Potter dizisinden ilk görsel paylaşıldı

Harry Potter Dizisi 2027'de İzleyici ile Buluşacak
Harry Potter dizisinin çekimlerine başlanmış olsa da dizinin ekranlara gelmesi 2027'yi bulacak. Nitekim HBO da yayınladığı bu görselle birlikte yaptığı açıklamada dizinin 2027'de başlayacağını duyurdu.
Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:
- John Lithgow - Dumbledore
- Janet McTeer - Profesör McGonagall
- Nick Frost - Hagrid
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Luke Thallon - Quirinus Quirrell
Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: