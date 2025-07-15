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    Çekimlerine başlanan Harry Potter dizisinden ilk görsel paylaşıldı

    HBO çatısı altında hazırlanan Harry Potter dizisinin çekimlerine başlandı. Setten ilk görsel paylaşılırken, dizinin ne zaman izleyici ile buluşacağı da açıklandı.        

    Harry Potter dizisi Tam Boyutta Gör
    HBO çatısı altında hazırlanan Harry Potter dizisi için bu hafta sete çıkıldı. Merakla beklenen dizinin çekimlerine başlanmasıyla birlikte, diziden ilk görsel de paylaşıldı. HBO tarafından paylaşılan bu görselde, Harry Potter'ı canlandıran Dominic McLaughlin'i ilk kez Hogwarts kostümü içinde görüyoruz.

    Harry Potter Dizisi 2027'de İzleyici ile Buluşacak

    Harry Potter dizisinin çekimlerine başlanmış olsa da dizinin ekranlara gelmesi 2027'yi bulacak. Nitekim HBO da yayınladığı bu görselle birlikte yaptığı açıklamada dizinin 2027'de başlayacağını duyurdu.

    Harry Potter dizisinden ilk görsel paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Harry Potter dizisi, aynı film serisi gibi orijinal serinin bir uyarlaması olacak. Her sezon serideki bir kitabı ekrana uyarlayacak. Böylece hikâye filmlerdekinden daha detaylı bir şekilde işlenebilecek.

    Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:

    • John Lithgow - Dumbledore
    • Janet McTeer - Profesör McGonagall
    • Nick Frost - Hagrid
    • Paapa Essiedu - Severus Snape
    • Paul Whitehouse - Argus Filch
    • Luke Thallon - Quirinus Quirrell

    Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

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