Çekimlerine başlanan Harry Potter dizisinden ilk görsel paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör HBO çatısı altında hazırlanan Harry Potter dizisi için bu hafta sete çıkıldı. Merakla beklenen dizinin çekimlerine başlanmasıyla birlikte, diziden ilk görsel de paylaşıldı. HBO tarafından paylaşılan bu görselde, Harry Potter'ı canlandıran Dominic McLaughlin'i ilk kez Hogwarts kostümü içinde görüyoruz.

Harry Potter Dizisi 2027'de İzleyici ile Buluşacak

Harry Potter dizisinin çekimlerine başlanmış olsa da dizinin ekranlara gelmesi 2027'yi bulacak. Nitekim HBO da yayınladığı bu görselle birlikte yaptığı açıklamada dizinin 2027'de başlayacağını duyurdu.

Tam Boyutta Gör Harry Potter dizisi, aynı film serisi gibi orijinal serinin bir uyarlaması olacak. Her sezon serideki bir kitabı ekrana uyarlayacak. Böylece hikâye filmlerdekinden daha detaylı bir şekilde işlenebilecek.

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Dizide Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Onlara eşlik edecek başlıca isimler şunlar olacak:

John Lithgow - Dumbledore

Janet McTeer - Profesör McGonagall

Nick Frost - Hagrid

Paapa Essiedu - Severus Snape

Paul Whitehouse - Argus Filch

Luke Thallon - Quirinus Quirrell

Harry Potter dizisini daha önce Succession ve His Dark Materials gibi dizilerde senarist olarak görev alan Francesca Gardiner hazırlıyor. Yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod (The Menu) oturuyor.

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