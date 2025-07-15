Samsung'dan iki modele daha One UI 8.0 sürprizi

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Tam Boyutta Gör Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini yeni modellere yaymayı sürdürüyor. Daha önce Galaxy A55 ve Galaxy S24 FE için başlatılan test programı, şimdi iki katlanabilir modeli daha kapsıyor. Gelen bilgilere göre, One UI 8.0 artık Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerinde de test edilmeye başlandı.

Fold4 ve Flip4 modellerinde göründü

Samsung'un One UI 8.0 güncellemesi, 2022 yılında tanıtılan Galaxy Z Fold ve Flip 4 serisinde görünmeye başladı. Aktarıldığı kadarıyla test ürün yazılımları Samsung'un sunucularında halihazırda devam ediyor. Bu da, güncellemenin geliştirme sürecinin aktif olarak devam ettiğini gösteriyor. Ancak One UI 8.0'ın bu modellere ulaşması için biraz daha zaman gerekebilir.

Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4, daha önce One UI 7.0 güncellemesini farklı bölgelerde almıştı. Henüz bu sürüme geçmemiş kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar > Yazılım güncellemesi menüsünden manuel kontrol gerçekleştirebilir.

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Samsung’un Temmuz ayı itibarıyla One UI 8’i daha fazla cihaza ulaştırması bekleniyor. Katlanabilir modellerin, yeni arayüzle birlikte daha optimize edilmiş animasyonlar, üçüncü taraf uygulamalara daha iyi uyum sağlayan Now Bar ve yapay zeka destekli cihaz içi deneyimler gibi yeniliklere kavuşacağını söyleyelim. Ayrıca Samsung Notes ve Takvim entegrasyonuna sahip Rutinler, güncellenmiş Knox Vault altyapısı ve daha esnek bir DeX arayüzü, bu modellerde de sunulacak.

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