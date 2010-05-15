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Chinavasion'dan bluetooth destekli mini klavye: Mini Bluetooth Keyboard

Chinavasion firması ultra taşınabilir yapıya sahip bluetooth destekli mini klavyesini satışa sundu
9 yıl
23b
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19
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Chinavasion'dan bluetooth destekli mini klavye: Mini Bluetooth Keyboard
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Chinavasion firması, bluetooth destekli cihazlar için hazırladığı ultra taşınabilir kablosuz klavyesini satışa sundu. Chinavasion tarafından Mini Bluetooth Keyboard olarak adlandırılan klavye, bluetooth destekli birçok cihaza bağlanabiliyor. USB arabirimiyle şarj edilen mini klavyenin 115 x 60 x 6 mm ölçülere sahip olduğu belirtildi. QWERTY duş dizilimine sahip olan klavyede 49 adet tuş bulunuyor. Bluetooth 2.0 destekli olan mini klavyenin 10 metrelik azami kullanım mesafesi bulunuyor. Chinavasion Mini Bluetooth klavye, 2.4 Ghz frekans ile bağlantı kuruyor. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken klavyenin desteklidiği cihazlar şu şekilde belirtildi.

  • Windows Mobile 6 ve üstü
  • Android 1.6 ve üstü
  • Symbian S60 V3 ve üstü
  • Bluetooth destekli bütün Windows ve MAC OS işletim sistemli bilgisayarlar
  • Sony Playstation 3
  • Apple iPad

Chinavasion, tasarımı ve desteklediği ürün yelpazesiyle dikkat çeken bluetooth destekli mini klavyesini 23$'lık fiyat etiketiyle satışa sundu

Chinavasion'dan bluetooth destekli mini klavye: Mini Bluetooth Keyboard
Tam Boyutta Gör
Chinavasion'dan bluetooth destekli mini klavye: Mini Bluetooth Keyboard
Tam Boyutta Gör
Chinavasion'dan bluetooth destekli mini klavye: Mini Bluetooth Keyboard
Tam Boyutta Gör
Chinavasion'dan bluetooth destekli mini klavye: Mini Bluetooth Keyboard
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g_unit_nihat 4 yıl
türkçe karakterler yok sanırım?
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar bende trident vt1 ıphone gorunumde telefon var acaba onunla uyumlu olurmu ondada kullanabılırmıyım bi biliginiz varsa tesekkur ederım..
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1 HiT u DowN 8 yıl
iphone a yok mu?
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cskaraman 8 yıl
Bende var isteyen mail atabilir. fiyatı 70 TL.. soner.karaman@ascioglu.com
İyi Günler.
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yozcaliskan 8 yıl
aslında logitech dinovo Mini var çok güzel ama fiyatı tuzlu.
pcnet.com.tr/...
alacaktım Türkçe karakterler yok.o yüzden vazgeçtim...
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mutimuti 9 yıl
uyanığa bak :D 45tlye aliyor 115e satıyor hemde elinde bile yok sen sipariş verecende oda alıp senin adına gönderecek hay allahım yaw :D.
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Öz... 9 yıl

mutimuti

uyanığa bak :D 45tlye aliyor 115e satıyor hemde elinde bile yok sen sipariş verecende oda alıp senin adına gönderecek hay allahım yaw :D.


bir de gümrüğe takılırsan sorumluluk kabul etmem masraflar alıcıya ait diyor
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bizimdenizci 9 yıl
Aklıma ericsson firmasının eskiden yapmış olduğu klavye geldi.. hiç tutmamıştı..
bununda tutacağını sanmam.. kim cihazının yanında ikinci ibr aparat ile uğraşmak isterki.
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Guest-9D9369ED2 9 yıl
nerede satışa çıkmış, hemen bi tane almak istiyorum
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TELESCOPE 9 yıl
meraklısı alır
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Cute Hentai 9 yıl

bizimdenizci

Aklıma ericsson firmasının eskiden yapmış olduğu klavye geldi.. hiç tutmamıştı..
bununda tutacağını sanmam.. kim cihazının yanında ikinci ibr aparat ile uğraşmak isterki.


Zamanında bende vardı Ericsson'un dediğin klavyesinden ama dediğin gibi tutmadı hiç.

Kullanımı kötüydü baya.
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