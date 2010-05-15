Chinavasion'dan bluetooth destekli mini klavye: Mini Bluetooth Keyboard

Chinavasion firması, bluetooth destekli cihazlar için hazırladığı ultra taşınabilir kablosuz klavyesini satışa sundu. Chinavasion tarafından Mini Bluetooth Keyboard olarak adlandırılan klavye, bluetooth destekli birçok cihaza bağlanabiliyor. USB arabirimiyle şarj edilen mini klavyenin 115 x 60 x 6 mm ölçülere sahip olduğu belirtildi. QWERTY duş dizilimine sahip olan klavyede 49 adet tuş bulunuyor. Bluetooth 2.0 destekli olan mini klavyenin 10 metrelik azami kullanım mesafesi bulunuyor. Chinavasion Mini Bluetooth klavye, 2.4 Ghz frekans ile bağlantı kuruyor. Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken klavyenin desteklidiği cihazlar şu şekilde belirtildi.
- Windows Mobile 6 ve üstü
- Android 1.6 ve üstü
- Symbian S60 V3 ve üstü
- Bluetooth destekli bütün Windows ve MAC OS işletim sistemli bilgisayarlar
- Sony Playstation 3
- Apple iPad
Chinavasion, tasarımı ve desteklediği ürün yelpazesiyle dikkat çeken bluetooth destekli mini klavyesini 23$'lık fiyat etiketiyle satışa sundu
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İyi Günler.
pcnet.com.tr/...
alacaktım Türkçe karakterler yok.o yüzden vazgeçtim...
bir de gümrüğe takılırsan sorumluluk kabul etmem masraflar alıcıya ait diyor
bununda tutacağını sanmam.. kim cihazının yanında ikinci ibr aparat ile uğraşmak isterki.
Zamanında bende vardı Ericsson'un dediğin klavyesinden ama dediğin gibi tutmadı hiç.
Kullanımı kötüydü baya.