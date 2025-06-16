PS3 oyunları artık Android telefonlarda oynanabiliyor

PS3 oyunları Android’de
Bununla birlikte The Last of Us, God of War III ve Uncharted 2 gibi ikonik PS3 oyunlarını yeniden deneyimlemek istiyorsanız, oldukça güçlü bir Android cihaza ihtiyacınız var. Uygulamanın geliştiricisi minimum 6 GB RAM, önerilen ise 8 GB RAM ve en az Snapdragon 8 Gen 1+ işlemciye sahip bir cihaz gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Android 7 veya daha güncel bir işletim sistemi şart.
Emülatör, performans açısından henüz tam anlamıyla optimize edilmiş değil. Reddit kullanıcıları, uzun yükleme süreleri ve çeşitli hatalar bildirse de, bu durum Android'de PS3 emülasyonu gibi karmaşık bir görev için oldukça anlaşılır bir başlangıç. Projenin arkasındaki geliştiriciler, PS3'ün özgün yazılım mimarisinin emülasyonu son derece zorlaştırdığını daha önce defalarca dile getirmişti.
Uygulama, Çin merkezli ve çok fazla tanınmayan Aenu adlı bir geliştiriciye ait. Emülatör, masaüstü platformlarda uzun süredir popüler olan RPCS3 projesinin açık kaynak kodlarını temel alıyor. Bu yönüyle de Android'de bir ilk niteliğinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.