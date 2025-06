PS3 oyunları artık Android telefonlarda oynanabiliyor

Tam Boyutta Gör PlayStation 3 dönemine özlem duyan mobil oyuncular için büyük bir gelişme yaşandı: Android cihazlar için geliştirilen yeni PS3 emülatörü aPS3e, Google Play Store'da kullanıma sunuldu. Üstelik uygulama tamamen reklamsız ve ücretsiz olarak indirilebiliyor. Geliştiriciye destek olmak isteyenler için ise 5 dolarlık isteğe bağlı bir sürüm mevcut; fakat bu sürüm ekstra bir özellik sunmuyor.

PS3 oyunları Android’de

Bununla birlikte The Last of Us, God of War III ve Uncharted 2 gibi ikonik PS3 oyunlarını yeniden deneyimlemek istiyorsanız, oldukça güçlü bir Android cihaza ihtiyacınız var. Uygulamanın geliştiricisi minimum 6 GB RAM, önerilen ise 8 GB RAM ve en az Snapdragon 8 Gen 1+ işlemciye sahip bir cihaz gerektiğini belirtiyor. Ayrıca Android 7 veya daha güncel bir işletim sistemi şart.

Tam Boyutta Gör Bu da demek oluyor ki ortalama bir Android cihaz bu emülatör için yeterli değil. Samsung Galaxy S25 Ultra veya Asus ROG Phone 9 gibi amiral gemisi ya da oyun odaklı telefonlar ideal cihazlar arasında gösteriliyor.

Emülatör, performans açısından henüz tam anlamıyla optimize edilmiş değil. Reddit kullanıcıları, uzun yükleme süreleri ve çeşitli hatalar bildirse de, bu durum Android'de PS3 emülasyonu gibi karmaşık bir görev için oldukça anlaşılır bir başlangıç. Projenin arkasındaki geliştiriciler, PS3'ün özgün yazılım mimarisinin emülasyonu son derece zorlaştırdığını daha önce defalarca dile getirmişti.

Uygulama, Çin merkezli ve çok fazla tanınmayan Aenu adlı bir geliştiriciye ait. Emülatör, masaüstü platformlarda uzun süredir popüler olan RPCS3 projesinin açık kaynak kodlarını temel alıyor. Bu yönüyle de Android'de bir ilk niteliğinde.

