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    Honor yeni bir kayar ekran teknolojisi geliştirdi: İşte detaylar

    Honor sektörde çığır açacak yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirketin patentlediği sistem, cihaz ekranlarını büyütürken katlanabilir ekranlara kıyasla daha dayanıklı bir çözüm sunacak.
    Honor yeni bir kayar ekran teknolojisi geliştirdi: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Honor'un yeni bir "kayar ekran" teknolojisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin kısa süre önce patentini aldığı bu teknoloji, mobil cihaz sektörüne yeni bir soluk getirebilecek kapasiteye sahip. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde markanın akıllı telefon ve tablet modellerinde göreceğiz.

    Yayınlanan patent belgelerine göre sistem, bir sabit ekran modülü ve cihazın gövdesinden doğrusal motor yardımıyla yana doğru kayan ek bir panelden oluşuyor. Bu yapı, cihazın ekran boyutunun önemli ölçüde büyümesine olanak tanıyor.

    Honor yeni bir kayar ekran teknolojisi geliştirdi: İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Gerçeğe dönüşür mü?

    Şirkete göre kayar ekran teknolojisi, mevcut katlanabilir akıllı telefonlarda kullanılan esnek ekranlara kıyasla daha dayanıklı bir çözüm olabilir. Ayrıca bu sistemin, katlanabilir ekranların zamanla yıpranma sorununu ortadan kaldıracağı da belirtiliyor.

    Teknoloji henüz patent aşamasında. Çinli markanın bu tasarımı gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceği belli değil. Ancak bu tür cihazların piyasaya sürülmesi durumunda, mobil cihaz sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanacağı kesin.

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