Honor yeni bir kayar ekran teknolojisi geliştirdi: İşte detaylar

Yayınlanan patent belgelerine göre sistem, bir sabit ekran modülü ve cihazın gövdesinden doğrusal motor yardımıyla yana doğru kayan ek bir panelden oluşuyor. Bu yapı, cihazın ekran boyutunun önemli ölçüde büyümesine olanak tanıyor.
Gerçeğe dönüşür mü?
Şirkete göre kayar ekran teknolojisi, mevcut katlanabilir akıllı telefonlarda kullanılan esnek ekranlara kıyasla daha dayanıklı bir çözüm olabilir. Ayrıca bu sistemin, katlanabilir ekranların zamanla yıpranma sorununu ortadan kaldıracağı da belirtiliyor.
Teknoloji henüz patent aşamasında. Çinli markanın bu tasarımı gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceği belli değil. Ancak bu tür cihazların piyasaya sürülmesi durumunda, mobil cihaz sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanacağı kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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