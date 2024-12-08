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    Anlık Bildirim

    Hindistan'da akıllı telefon patlama vakası: Bir ölü, bir yaralı!

    Nothing'in alt markasına ait CMF Phone 1, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına yol açtı. Kişi, motosikletle seyir halindeyken cebindeki telefon bir anda patladı. İşte detaylar:
    cmf phone 1 akıllı telefon patladı Tam Boyutta Gör
    Marathi haber kanalı ABP Majha'nın haberine göre, Nothing’in alt markasına ait yeni bir model olan CMF Phone 1, motosiklet kullanan birinin cebindeyken patlıyor ve kişinin ölümüne yol açıyor. Motosikletteki diğer kişi de ağır bir şekilde yaralanıyor.

    CMF Phone 1 patladı!

    Hindistan’ın Maharashtra kentinde yaşanan cep telefonu patlama vakasının detayları bilinmiyor. Yalnızca sürücünün sürüş sırasında cebinde patladığı ve motosikletin kontrolünü kaybetmesine neden olduğu bildirildi. Bu, ölümcül kazaya yol açarken diğer kişiyi ciddi yaraladı. Patlamanın nedeni hala araştırılıyor ancak farklı kaynaklardan gelen haberlere göre suçlu telefonun bataryası.

    CMF Phone 1, Temmuz 2024’te piyasaya sürülen çok yeni bir model. Olayla ilgili markadan henüz açıklama gelmedi. Bu olay, tüm akıllı telefon kullancılarına güvenliğe öncelik vermeleri gerektiğini hatırlatıyor. Hasarlı veya sertifikalı olmayan şarj cihazlarını kullanmamak, telefon şarjdayken fazla kullanmamak, pil sorunlarını düzelten yazılım güncellemelerini yüklemek, alınabilecek önlemler arasında.

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