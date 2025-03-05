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    19 yıllık PlayStation 3'e sürpriz güncelleme geldi

    Japon teknoloji devi Sony, bu yıl 19 yaşına girecek PlayStation 3 konsolu için yeni bir güncelleme yayınladı. Peki sürpriz güncelleme beraberinde neler getiriyor?
    19 yıllık PlayStation 3'e sürpriz güncelleme geldi Tam Boyutta Gör
    Sony yıllar önce aktif destek vermeyi sonlandırdığı PlayStation 3 için sürpriz bir yazılım güncellemesi yayınladı. Japon devin kullanıma sunduğu 4.92 numaralı güncelleme, en az 200 MB boş alan gerektiriyor. Konsol üzerinden veya harici bir depolama cihazı aracılığıyla yüklemek mümkün.

    Sürüm notlarına göre güncelleme genel sistem performansını iyileştiriyor. Bunun yanı sıra Blu-ray disklerin sorunsuz bir şekilde oynatılabilmesi için şifreleme anahtarını güncellediği de belirtilmiş. Bu anahtar olmadan konsolda Blu-ray disk oynatmak mümkün olmayabilir.

    19 yıllık PlayStation 3'e sürpriz güncelleme geldi Tam Boyutta Gör

    PlayStation 3 hala cazibesini koruyor

    Haberin başında da bahsettiğimiz gibi PlayStation 3'e yönelik aktif destek uzun süre önce sona erdi. Ancak Sony, zaman zaman küçük güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Şirket en son Şubat 2024'te 4.91 güncellemesini sunmuştu. Doğal olarak bu durum PS3 sahiplerini sevindiriyor.

    Günümüzde her ne kadar yeni nesil konsollar piyasaya hakim olsa da PlayStation 3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Killzone 2 ve Resistance serisi de dahil olmak üzere birçok özel ve sevilen oyuna ev sahipliği yaptığı için retro oyun tutkunları için hala cazibesini korumakta.

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    turkelvis 5 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    X
    XingO 7 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

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