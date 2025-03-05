19 yıllık PlayStation 3'e sürpriz güncelleme geldi

Sürüm notlarına göre güncelleme genel sistem performansını iyileştiriyor. Bunun yanı sıra Blu-ray disklerin sorunsuz bir şekilde oynatılabilmesi için şifreleme anahtarını güncellediği de belirtilmiş. Bu anahtar olmadan konsolda Blu-ray disk oynatmak mümkün olmayabilir.
PlayStation 3 hala cazibesini koruyor
Haberin başında da bahsettiğimiz gibi PlayStation 3'e yönelik aktif destek uzun süre önce sona erdi. Ancak Sony, zaman zaman küçük güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Şirket en son Şubat 2024'te 4.91 güncellemesini sunmuştu. Doğal olarak bu durum PS3 sahiplerini sevindiriyor.
Günümüzde her ne kadar yeni nesil konsollar piyasaya hakim olsa da PlayStation 3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Killzone 2 ve Resistance serisi de dahil olmak üzere birçok özel ve sevilen oyuna ev sahipliği yaptığı için retro oyun tutkunları için hala cazibesini korumakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İzlerken gu-rur-lan-dım...
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım