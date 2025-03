19 yıllık PlayStation 3'e sürpriz güncelleme geldi

Onur Seven

Tam Boyutta Gör Sony yıllar önce aktif destek vermeyi sonlandırdığı PlayStation 3 için sürpriz bir yazılım güncellemesi yayınladı. Japon devin kullanıma sunduğu 4.92 numaralı güncelleme, en az 200 MB boş alan gerektiriyor. Konsol üzerinden veya harici bir depolama cihazı aracılığıyla yüklemek mümkün.

Sürüm notlarına göre güncelleme genel sistem performansını iyileştiriyor. Bunun yanı sıra Blu-ray disklerin sorunsuz bir şekilde oynatılabilmesi için şifreleme anahtarını güncellediği de belirtilmiş. Bu anahtar olmadan konsolda Blu-ray disk oynatmak mümkün olmayabilir.

PlayStation 3 hala cazibesini koruyor

Haberin başında da bahsettiğimiz gibi PlayStation 3'e yönelik aktif destek uzun süre önce sona erdi. Ancak Sony, zaman zaman küçük güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Şirket en son Şubat 2024'te 4.91 güncellemesini sunmuştu. Doğal olarak bu durum PS3 sahiplerini sevindiriyor.

Günümüzde her ne kadar yeni nesil konsollar piyasaya hakim olsa da PlayStation 3, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Killzone 2 ve Resistance serisi de dahil olmak üzere birçok özel ve sevilen oyuna ev sahipliği yaptığı için retro oyun tutkunları için hala cazibesini korumakta.

