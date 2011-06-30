Cisco'nun Android'li tableti Cius, 31 Temmuz'da satışa sunuluyor

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden Cisco'nun Android'li tableti Cius, uzun süren bekleyişin ardından 31 Temmuz'da satışa sunuluyor. Geçtiğimiz sene bu dönemlerde tanıtılan Cius, diğer tabletlerin kısmen hitap ettiği kurumsal kullanıcılara sunduğu gelişmiş çözümleriyle öne çıkıyor. Cius'un desteklediği çözümler arasında Cisco Quad, Cisco Show & Share,Cisco WebEx Connect, Cisco WebEx Meeting Center, Cisco Presence bulunuyor.
Cius, ayrıca sahip olduğu AppHQ çevrimiçi uygulama servisi ile kurumsal müşterilerin, kendi işletmelerine hitap eden uygulamaları satın alabilme imkanı sunarken; kurumlar kendi bağımsız kurumsal yazılımlarını hazırlayıp bunları işletmedeki Cius'lara yükleyebiliyorlar.
750 dolardan satışa sunulacak olan tabletin teknik özellikleri şöyle;
|Özellik
|Cius
|Fiziksel Boyutlar
|225 x 140 x 15 mm
|Ağırlık
|0,52 kgf
|Ekran
|1024x600 çözünürlüğünde 7 inçlik TFT
|İkincil Kamera
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|Ana Kamera
|8x dijital yakınlaştırmalı 5 Megapiksel
|İşlemci
|Intel Atom 1.6 GHz
|Sistem Belleği
|1 GB
|Depolama Birimi
|32GB eMMC Flash
|Bağlanabilirlik
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|Portlar ve Slotlar
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|İşletim Sistemi
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Android 2.2 (Froyo)
|Batarya
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8 saata kadar kullanım sunan 5200 mAh'lik çıkartılabilir pil
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