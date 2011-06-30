Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cisco'nun Android'li tableti Cius, 31 Temmuz'da satışa sunuluyor

7 yıl
8,8b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden Cisco'nun Android'li tableti Cius, uzun süren bekleyişin ardından 31 Temmuz'da satışa sunuluyor. Geçtiğimiz sene bu dönemlerde tanıtılan Cius, diğer tabletlerin kısmen hitap ettiği kurumsal kullanıcılara sunduğu gelişmiş çözümleriyle öne çıkıyor. Cius'un desteklediği çözümler arasında Cisco Quad, Cisco Show & Share,Cisco WebEx Connect, Cisco WebEx Meeting Center, Cisco Presence bulunuyor.

Cius, ayrıca sahip olduğu AppHQ çevrimiçi uygulama servisi ile kurumsal müşterilerin, kendi işletmelerine hitap eden uygulamaları satın alabilme imkanı sunarken; kurumlar kendi bağımsız kurumsal yazılımlarını hazırlayıp bunları işletmedeki Cius'lara yükleyebiliyorlar.

750 dolardan satışa sunulacak olan tabletin teknik özellikleri şöyle;

Özellik Cius
Fiziksel Boyutlar 225 x 140 x 15 mm
Ağırlık 0,52 kgf
Ekran 1024x600 çözünürlüğünde 7 inçlik TFT
İkincil Kamera
  • 30 kare/s'de 720x480 piksellik video kaydı
  • 2x dijital yakınlaştırma, Otomatik netleme
  • Video kayıt durumunu gösteren LED
Ana Kamera 8x dijital yakınlaştırmalı 5 Megapiksel
İşlemci Intel Atom 1.6 GHz
Sistem Belleği 1 GB
Depolama Birimi 32GB eMMC Flash
Bağlanabilirlik
  • 802.11 a/b/g/n
  • Opsiyonel olarak 3G ve 4G desteği
Portlar ve Slotlar
  • micro SD kart girişi
  • micro USB
  • HDMI
  • 3.5mm'lik kulaklık girişi
İşletim Sistemi

Android 2.2 (Froyo)
Batarya

8 saata kadar kullanım sunan 5200 mAh'lik çıkartılabilir pil

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tahir40 7 yıl
Çok kaliteli marka da olsa, alanında (elbette alanı tablet pc üretmek değil) Dünyanın 1 numarası da olsa, Türkiye'de Cisco'nun ürettiği hiçbirşeyi satın almam. Adamların ne teknik desteği, ne servisi var. Garantisi varsa ithalatçı firma ilgileniyor (ilgilenmek dediğim onarım değil, bozulanı hollandaya gönderiyorlar), Garantisi bittiyse işin Allaha kalmış...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Şık ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gooogle96 7 yıl
İşlemciye bak :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S2, HTC Sensation ve LG Optimus 2x karşı karşıya! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim