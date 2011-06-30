Cisco'nun Android'li tableti Cius, 31 Temmuz'da satışa sunuluyor

Bilişim dünyasının önemli isimlerinden Cisco'nun Android'li tableti Cius, uzun süren bekleyişin ardından 31 Temmuz'da satışa sunuluyor. Geçtiğimiz sene bu dönemlerde tanıtılan Cius, diğer tabletlerin kısmen hitap ettiği kurumsal kullanıcılara sunduğu gelişmiş çözümleriyle öne çıkıyor. Cius'un desteklediği çözümler arasında Cisco Quad, Cisco Show & Share,Cisco WebEx Connect, Cisco WebEx Meeting Center, Cisco Presence bulunuyor.

Cius, ayrıca sahip olduğu AppHQ çevrimiçi uygulama servisi ile kurumsal müşterilerin, kendi işletmelerine hitap eden uygulamaları satın alabilme imkanı sunarken; kurumlar kendi bağımsız kurumsal yazılımlarını hazırlayıp bunları işletmedeki Cius'lara yükleyebiliyorlar.

750 dolardan satışa sunulacak olan tabletin teknik özellikleri şöyle;

Özellik Cius Fiziksel Boyutlar 225 x 140 x 15 mm Ağırlık 0,52 kgf Ekran 1024x600 çözünürlüğünde 7 inçlik TFT İkincil Kamera 30 kare/s'de 720x480 piksellik video kaydı

2x dijital yakınlaştırma, Otomatik netleme

Video kayıt durumunu gösteren LED Ana Kamera 8x dijital yakınlaştırmalı 5 Megapiksel İşlemci Intel Atom 1.6 GHz Sistem Belleği 1 GB Depolama Birimi 32GB eMMC Flash Bağlanabilirlik 802.11 a/b/g/n

Opsiyonel olarak 3G ve 4G desteği Portlar ve Slotlar micro SD kart girişi

micro USB

HDMI

3.5mm'lik kulaklık girişi İşletim Sistemi Android 2.2 (Froyo) Batarya 8 saata kadar kullanım sunan 5200 mAh'lik çıkartılabilir pil