Computex 2013 : Asus, MeMo Pad HD 7 modelini resmi olarak duyurdu





7 inçlik MeMo Pad modeli ile ucuz Android tablet pazarına hızlı bir giriş yapan Asus, modelini Computex 2013 fuarında güncelleyerek görücüye çıkardı.





Çok fazla olmasa da mütevazı bir güncelleme alan model, fiyatını yine rekabetçi bir seviyede tutmayı başarmış.





Asus, MeMO Pad HD 7 modelinde 7 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekrana yer veriyor. 1GB RAM yanında 8GB veya 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. Cihazın hangi işlemci ve grafik birimini kullandığı bilinmiyor.





1.2MP çözünürlükte ön kamera sunan modele 5MP çözünürlükte bir arka kamera eklenmiş. 10 saate kadar kullanım süresi sunan batarya, Android 4.2 işletim sistemi, microSD girişi şeklinde diğer özellikler mevcut.





Model 4 renk seçeneğiyle Temmuz ayında piyasada olacak. 8GB kapasiteli model için 130$, 16GB kapasiteli model için 150$ fiyat etiketi belirlenmiş.

http://www.phonearena.com/news/ASUS-MeMo-Pad-HD-7-is-a-130-tablet-for-developing-markets_id43624