BİM marketler Insta360 GO 3S aksiyon kamerası satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel ürün kataloğunda aksiyon kamerası segmentinin beğenilen isimlerinden Insta360 markasının popüler iki aksiyon kamerası modeli satışa sunulacak.

5 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

5 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Insta360 markasına ait aksiyon kameraları yer alıyor. Daha önce de satışa sunulan Insta360 X3 aksiyon kamerası 5.7K 360 derecelik kayıt, 4K 30fps video kaydı, 48MP fotoğraf, 72MP 360 derecelik fotoğraf, 80 dakikalık kullanım, 2.3 inçlik ekran, Wi-Fi gibi özelliklerle 14990TL fiyat etiketine sahip.

7 Kasım BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

İlk kez karşımıza çıkan Insta360 GO 3S aksiyon kamerası ise ayrılabilen pod parçası ile dikkat çekiyor. Elbise, çanta ve ekipmanlara tutturulabilen pod kamera sayesinde büyük gövdeyi taşıma ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Kamera 4K 30fps ve 2.7K 100fps yavaş çekim kayıt yapabiliyor. Ayrıca 12MP sabit görüntüler alabiliyor. 2.2 inçlik dönebilen ekranında düzenlemeler yapmak mümkün. Sadece pod kısmı 38 dakika kullanılırken gövde ile birlikte 140 dakikaya uzuyor. Bluetooth ve Wi-Fi ile bağlantı kuran kamerada 128GB depolama yer alıyor. Fiyatı ise 16990TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: