BİM marketler Insta360 GO 3S aksiyon kamerası satacak

5 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri
5 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Insta360 markasına ait aksiyon kameraları yer alıyor. Daha önce de satışa sunulan Insta360 X3 aksiyon kamerası 5.7K 360 derecelik kayıt, 4K 30fps video kaydı, 48MP fotoğraf, 72MP 360 derecelik fotoğraf, 80 dakikalık kullanım, 2.3 inçlik ekran, Wi-Fi gibi özelliklerle 14990TL fiyat etiketine sahip.
İlk kez karşımıza çıkan Insta360 GO 3S aksiyon kamerası ise ayrılabilen pod parçası ile dikkat çekiyor. Elbise, çanta ve ekipmanlara tutturulabilen pod kamera sayesinde büyük gövdeyi taşıma ihtiyacı ortadan kalkıyor.
Kamera 4K 30fps ve 2.7K 100fps yavaş çekim kayıt yapabiliyor. Ayrıca 12MP sabit görüntüler alabiliyor. 2.2 inçlik dönebilen ekranında düzenlemeler yapmak mümkün. Sadece pod kısmı 38 dakika kullanılırken gövde ile birlikte 140 dakikaya uzuyor. Bluetooth ve Wi-Fi ile bağlantı kuran kamerada 128GB depolama yer alıyor. Fiyatı ise 16990TL.
