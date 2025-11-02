AyaNeo akıllı telefon pazarına adım atıyor

AyaNeo REMAKE geliyor
AyaNeo REMAKE adıyla paylaşım yapılan yeni akıllı telefon modeli firmanın konsol tarafındaki tasarım dilini akıllı telefon pazarına taşımayı amaçlıyor. Paylaşılan görselde çift kamera ve LED flaş dizilimi göze çarparken donanım konusunda bir bilgi verilmemiş.
Bugüne kadar ZTE markasının RedMagic gibi iddialı oyuncu odaklı telefonlarını görme şansımız olmuştu. Hatta RedMagic serisinin çıtayı çok yukarıya çıkardığını söylemek de mümkün. AyaNeo markasının ise bu rekabet ortamında gerek donanım gerekse tasarım olarak farklılık yaratması şart. İlerleyen haftalarda AyaNeo REMAKE ile ilgili teknik detayların ortaya çıkması bekleniyor.
