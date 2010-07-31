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E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Copia'dan 99$'a renkli ekranlı eKitap okuyucusu geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,2b
1
6
E-Kitap Okuyucu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elektronik kitap okuyucusu almak istiyor ancak Apple iPad'i pahalı, Amazon Kindle'ı ise yeteri kadar ucuz bulmuyorsanız, Copia tarafından hazırlanan yeni bir cihaz dikkatinizi çekebilir. Ocean5 veya Wave5 olarak isimlendirilmesi beklenen Copia'nın yeni elektronik kitap okuyucusu, 100 doların altında bir fiyatla (99$ olarak okuyabilirsiniz) satışa sunulacak. 5-inç boyutunda renkli ekrana sahip olacağı belirtilen eKitap okuyucusu, firma tarafından geliştirilen platformu kullanacak.

Epub formatında çok sayıda içerikle birlikte sunulacağı belirtilen 99$'lık baz modele ek olarak 199$-299$ arasında değişen fiyatlarla üst modellerin sunulacağı da belirtiliyor.


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Patria o Muerte 7 yıl
DH Misafiri
sAKIN GETİRMEYİN O ÜRÜNÜ TÜRKİYEYE, YADA GETİRİN İKİ ÜÇ KATI FİYATTAN SATIN Kİ, BİZ TEKNOLOJİYİ BİKAÇ YIL GERİDEN TAKİP EDELİM..YAZIK

+1000
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DH Misafiri 9 yıl
sAKIN GETİRMEYİN O ÜRÜNÜ TÜRKİYEYE, YADA GETİRİN İKİ ÜÇ KATI FİYATTAN SATIN Kİ, BİZ TEKNOLOJİYİ BİKAÇ YIL GERİDEN TAKİP EDELİM..YAZIK
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ayzer 9 yıl
tr ye gelse alınmaz.pahalı satarlar.tahmnim 300tl den aşağı olmaz
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Alpgg 9 yıl
basit lcd ekran gibi duruyor.e-ink olmassa okunmazki 10 dakikada yorar gözleri
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mehmetgirgin 9 yıl
umarım türkiyeye gelir bunlar e book dosyalarının her hangi bir kendine has dosya uzantısı var mı?
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