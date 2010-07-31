Copia'dan 99$'a renkli ekranlı eKitap okuyucusu geliyor

Elektronik kitap okuyucusu almak istiyor ancak Apple iPad'i pahalı, Amazon Kindle'ı ise yeteri kadar ucuz bulmuyorsanız, Copia tarafından hazırlanan yeni bir cihaz dikkatinizi çekebilir. Ocean5 veya Wave5 olarak isimlendirilmesi beklenen Copia'nın yeni elektronik kitap okuyucusu, 100 doların altında bir fiyatla (99$ olarak okuyabilirsiniz) satışa sunulacak. 5-inç boyutunda renkli ekrana sahip olacağı belirtilen eKitap okuyucusu, firma tarafından geliştirilen platformu kullanacak.

Epub formatında çok sayıda içerikle birlikte sunulacağı belirtilen 99$'lık baz modele ek olarak 199$-299$ arasında değişen fiyatlarla üst modellerin sunulacağı da belirtiliyor.