Corsair K70 RGB Rapidfire incelemesi "Cherry MX Speed ile En Hızlılardan"

Bu videoda Corsair'ın K70 RGB Rapidfire mekanik oyuncu klavyesinin tasarımını ele alıyor, Cherry MX Speed anahtarlarının detaylarına iniyor, gerçek dünya testleriyle sınıyoruz.

Siyah sarı temalı kutudan klavyenin kendisi ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, klavye iki yıl garantili. Ek olarak bileklik severler için hafif tutucu yüzeyli, vidasız tak çıkar bir bileklik ve üzerleri pürüzlü, tutuculuğu yüksek ek tuşlar çıkıyor, MOBA ve FPS oyuncuları, özellikle de elleri terleyenler için iyi bir çözüm.



Corsair K70 ve K70 RGB’nin Cherry MX Brown, Blue ve Red anahtarlı versiyonlarını görmüştük, elimizde ki K70 RGB Rapidfire ise Cherry MX Speed anahtarlara sahip. Bu klavyeyi Corsair K65 RGB’nin numeriklisi ve daha fazla multimedya butonlusu olarak düşünebilirsiniz.

Strafe serisinde siyah hazneli anahtarlar plastik bir yüzeyde, aydınlatmayı yoğunlaştıracak şekilde biraz içeride duruyorlar. K70 RGB’de ise daha hoş görünen şeffaf hazneli anahtarlar hafif parlak alüminyum bir yüzeyin üzerindeler, abisi K95 serisinde olduğu gibi tam set multimedya tuşlarına da sahip, font seçimi de tuşları daha dolduracak cinsten.



K70 RGB Rapidfire İngilizce klavye dizilimiyle geliyor. 1.2KG ağırlığındaki numerikli klavye K65 kadar fit değil ama makro tuşlu abisi K95 kadar da büyük değil, boyut anlamında ortanca kardeş aslında. Sıkı kumaş kaplı ve diri kablosunun ucunda çift USB girişi var, USB 2.0 destekli anakartlarda ikisini birden, USB 3.0 destekli anakartlar için klavye simgeli olanı takmanız yeterli, klavyenin üzerindeki USB 2.0 hızındaki çıkışı da kullanmak isterseniz yine ikisini de takmanız gerek.

USB çıkışının yanında polling rate, yani raporlama hızı ayarı var, 1000hz/1ms’ye kadar ayarlayabilir, BIOS’ta kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz ki kendi kullanımımda gerek kalmadı.



Klavyenin üst yüzeyi hafif parlak fırçalı alüminyum bir yüzey, eloksal kaplama uygulanan bu malzeme aşınma ve korozyona dayanıklı. Klavyenin altı diri bir plastikten imal edilmiş, klavyeye açı verebileceğiniz dört ayak var burada, üsttekilerin ayakları tutucu silikondan, alttakiler de aynı şekilde olabilirmiş. Kendi topuklarıyla gayet stabil duruyor, K70 RGB Rapidfire’ı ani hareketlerinizle bir oraya bir buraya götürmek bilek ister açıkçası.



Klavyede ekstra makro butonuna yer verilmemiş, macro tuşsuz klavyeler şahsen daha derli toplu görünüyor ama kullanım ve göz zevki meselesi bu. Sağ üst köşede şahsen tav olduğum multimedya tuşları var, müzik geçmek, durdurmak, sesi ayarlamak veya kapamak için çoğu mekanik oyuncu klavyesinde de FN ve F kombinasyonlarıyla uğraşmanız gerekiyor, K70 serisinde ise direkt bu iş için, hatta eski müzik setlerinin tuşlarını andıran diri tuşlar var, üstteki metal ses ayarı scroll’ünü kullanması da ayrıca keyifli, hem bir oyuncu hem de bir müzik sever olarak aktif olarak kullanıyorum bu tuşları.



Hemen biraz üstünde bildirim LED’leri ve onların da solunda Windows kilidi var, oyunlarda kazara Windows tuşuna basmanızı engelliyor. Aydınlatma ayarı butonuyla aydınlatmayı tamamen kapatabiliyor veya 3 kademeden birini seçebiliyorsunuz.



Tuşlar nispeten mat tuşlar, gayet tutucular da. Boya dayanıklılıklarını test etmek için çok uzun süre kullanmak gerek ama uzun süredir ofisimizde kullandığımız Corsair klavyelerde tuş boyalarına bir şey olmadı. Üzerilerinde K95 serilerine kıyasla daha agresif ve kalın bir font kullanılmış, tuşları yeterince dolduracak boyuttalar. Tuşların altında Cherry MX Speed anahtarlar var, nispeten yeni bir anahtar sistemi, Corsair ve Cherry işbirliği dolayısıyla da bir süre sadece Corsair ürünlerinde olacak bu anahtarlar.



Cherry MX Speed bir yandan MX Red’e benziyor, bir yandan ayrışıyor. Basma noktası Cherry MX Red’de 2 milimetre iken Speed’de 1.2 milimetre, MX Red anahtarlar toplam 4mm yol katederken MX Speed anahtarlar 3.4mm yol katediyorlar. Milimetrik değerleri hissedebilir miyiz, MX Red’den geçtiyseniz eğer bariz bir fark hissetmiyorsunuz ama hızlıca, tekrar tekrar tuşa basmanız gereken durumlarda donanımsal açıdan MX Red anahtarlara kıyasla bir adım önde ve daha hızlı oluyorsunuz, Rapidfire eki de buradan geliyor.

Basma için gerekli güç ise 45 gram, Red anahtarlarla aynı. Kağıt üstünde de gerçek hayatta da resetlenme sürelerinde fark gözlemlemedim. Corsair teorik olarak MX Speed’in MX Red’e kıyasla %40 daha hızlı olduğunu belirtiyor, basma ömrü ikisi için de 50 milyon şeklinde. En nihayetinde MX Red ile benzer ses ve hissiyata sahip ama daha hızlı bir anahtar MX Speed.

Şeffaf haznelerin içinde 16.8 milyon renk destekli LED’ler var, multimedya tuşlarına kadar tüm tuşların rengini ayarlayabiliyorsunuz. Şeffaf hazneler üretilen ışığı odaklıyor ve tuş başlığının içerisinden aşağı yansıyan aydınlatmalı klavyelere göre çok daha parlak, çok daha canlı görünüyorlar, yenilenen LED kontrolücüsü sayesinde de renk geçişleri daha akıcı hale gelmiş.

Corsair Cue arayüzünden tarayıcı, yağmur, gökkuşağı, renk geçişi gibi aydınlatma efektleri seçilebiliyor, yalnız müzikle ritim tutan efekt sadece Corsair bir kulaklığınız olduğunda çalışıyor, buradaki zoraki durum bence bir güncellemeyle resmi olarak düzeltilmeli. Resmi diyorum zira Corsair forumlarında gönüllü geliştiriciler hem aydınlatma için farklı profiller, modifiyeler hem de hazır macro dosyaları sunuyorlar, indirip CUE arayüzünden bunları içeri aktarabiliyorsunuz.



Aksiyonlar kısmından istediğiniz tuşa, hatta aydıtlama ayarı ve Windows kilit tuşuna kadar makro atayabiliyorsunuz. Macrolarınızı, performans ve aydınlatma ayarlarınızı da bir profil altında toplayıp klavye üzerindeki belleğe yazabiliyorsunuz, veyahut bir oyun, mesela Overwatch’ı açtığınızda profilinizin otomatik etkinleşmesini sağlayabiliyorsunuz, profil logosunu ve Cue arayüzünün arkaplanını da değiştirmek mümkün.



Klavye deneyimine gelelim. Corsair K70 RGB Rapidfire, Cherry MX Speed anahtarlarıyla ve MX Red’den daha kısa basma noktası mesafesiyle tepkisel bir klavye, hızınızı limitlemiyor, şahsen basma noktasının kısalığının kağıt üstündeki farkını çok seçiçi bir kullanıcıysanız eğer fark edebilirsiniz. Tekrarlanan tuşlarda gecikmeye sebep olmuyor, anti-ghosting yani gecikmesiz bir klavye zaten.

Kağıt üstünde MX Red ile aynı şekilde 45 gram basma gücü gerektirdiği yazsa da tuşlar bana biraz daha ağır geldiler, belki de tok hissiyatlarından dolayıdır, tuş ağırlığı ve anahtar seçimi kişisel bir tercih bence. Geri dönütleri gayet iyi, tekrarlanan tuşlar için reset süresi MX Red’de olduğu gibi başarılı. Açıkçası MX Speed anahtarların kullanımı diğer markalara da açıldığında MX Red’in tahtı ciddi sallanabilir.



Aydınlatması tuş başlıklarından yansıyanlardan çok daha canlı, yüzeydeki şeffaf anahtar gövdeleri ışığı yoğunlaştırıyor ve karanlık ortamlarda adeta görsel şölen yaşatıyor, Corsair Cue ile diğer aydınlatmalı Corsair ürünlerinizin aydınlatmalarını senkronize edebiliyorsunuz, tematik bir oyuncu sistemi için işinize yarayabilir.



Corsair K70 RGB Rapidfire an itibariyle, bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle Cherry MX Speed anahtar kullanan ender klavyelerden, MX Red’in geliştirilmişi diyebileceğim bir anahtar MX Speed, bu da klavyeyi hayli tepkisel bir oyuncu klavyesi yapıyor. Eski ama kaliteli müzik seti tuşlarını andıran multimedya tuşları şahsen ciddi bir katmadeğer, FN ve F kombinasyonundan sıkılanlar için birebir, şeffaf anahtar gövdeleri aydınlatma tarafını ciddi güçlendirmiş, LED kontrolcüsünün yenilenmesi renk geçişlerinin akıcılığını arttırmış.

Corsair K70 RGB Rapidfire açıkçası alüminyum malzemesi, tuş başlığı, anahtar kalitesi ve hızıyla tepeye oynayan bir klavye, müzik kontrol tuşları hariç başka bir eksta tuşa ihtiyacım yok, güzel görünen ve hızlı bir mekanik klavyeye ihtiyacım var diyorsanız eğer bu klavye gerçekten iyi bir seçim.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.