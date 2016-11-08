Corsair Spec Alpha incelemesi "Robotik Kırmızı Kasa"

Bu videoda Corsair'ın robotik tasarımı ve temasıyla öne çıkan kasası Spec Alpha'nın tasarımını ele alıyor, ince detaylarına iniyor, kurulu sistem üzerinde sınıyoruz.

Ürün sade bir kutulumayla geliyor. İçerisinden siyah-kırmızı temasıyla ürünün kendisi ve bol bol yedek vidayla kablo toplama klipsleri çıkıyor.



Mid Tower form faktöründeki kasanın aslında beyaz-kırmızı ve siyah-gri temalı versiyonları da var ancak şu an için ülkemizde sadece siyah-kırmızı olanı satılmakta, ürün iki yıl garantili.



47.4cm boy, 22cm en ve 51.8cm uzunluğundaki kasa sadece 5.7Kg ağırlığında, hayli hafif bir kasa amma velakin dirayetli yapısı korunmuş, sağını solunu ezmek bükmek zor. İçerisine Mini-ITX, Micro-ATX ve ATX anakart alabilen kasaya 19cm’e kadar power supply ve 38cm’e kadar ekran kartı, 15.6cm’e kadar da hava soğutma takabiliyorsunuz, hatta 1cm daha fazladan pay kalıyor, kısacası sığdı sığmadı derdiniz olmuyor.

Dikkat etmeniz gereken şey sıvı soğutucu boyutları, arkaya egzoz fanı yerine 120’lik, üste eğer Ram’leriniz yüksek profilli değilse 240’lık, öne de aynı şekilde 240’lık radyatör takabiliyorsunuz, mesela Corsair H100i v2 sığarken, H115i sığmıyor. Öne takarsanız radyatör fanlarını içeriden veya dışarıdan monte edebiliyorsunuz, üstte de aynı şekilde.



Önde kutu içeriğine dahil 2 12cm kırmızı LED’li, bir tane de siyah fan var, bunları 3 fan destekli kontrolcüye bağlayabiliyor, hızlarını ön paneldeki kaydırmalı buton ile düşük, orta ve yüksek şeklinde ayarlayabiliyorsunuz, aradaki ses ve devir farkı hissedilir düzeyde. Ön panele gelmişken burada açma kapama butonu, iki USB 3.1 portu, kontrolcü ayarı butonu, ses giriş çıkışı, HDD bildirim LED’i ve reset butonu bulunuyor.



Tasarımı üzerine yoğunlaşalım zira Spec Alpha robotik tasarıma sahip ve Corsair’ın kendi kasaları içerisinde de ayrışan bir kasa aslında. Ön yüzü diri plastik malzemeden imal edilmiş, sağ kısmı boydan boya gözenekli ızgaraya ayrılmış, ızgaraların ardında sökülemeyen toz filtreleri var. Ardındaki fanları milimetrik, asansörlü diyebileceğim şekilde konumlayabiliyorsunuz. Sağında solunda farklı renkler olması kasanın görünümünü daha agresif bir hale getirmiş, kırmızı hat kasanın önünden başlayıp arkasına kadar uzanıyor. Ek noktaları da mümkün olduğunca kapalı, haliyle homojen bir görünüm var.

Kasanın sağ yanındaki, dışarı hafif bombeli kapak kablo yönetiminde kolaylık sağlıyor, kablo yığacak alan oluşturuyor. Sol yanında ise plexiglass malzemeden bir pencere var, iyi bakılması gereken, tozları tutan bir pencere, statik yüklenmeyi ve toz tutuculuğunu engelleyen spreyle eğer kısa ve uzun vadede zahmetsiz gayet hoş bir görünüm elde edebiliyorsunuz, malzemenin netliği de cam gibi, gayet iyi.



Kasa yerden yüksek tutulmuş, silikon topuklu ayaklar robotik tasarımı tamamlayan cinsten ayaklar. Bu yükselti sayesinde power supply daha rahat nefes alabiliyor, power supply’in altında da bir filtreye yer verildiğini ekleyelim, tak çıkar yapması, temizlemesi kolay.



Kasanın arka yüzünde ekstra bir detay yok, o yüzden içeriyi değerlendirelim. Parlama yapmayan siyah renkli iç mekanda HDD ve SSD kutusu modüler olarak dizayn edilmiş, isterseniz çıkarabilir, sadece SSD’den oluşan bir kurulumu arka yüze monte edebilirsiniz, modülle beraber toplam 4 tane 2.5 inç SSD takılabiliyor. Modülde 3 tane 3.5 inç, 2 tane de 2.5 inç slotu var, sürükle sabitle mantığıyla çalışıyorlar, gayet kolay ve titreşim yapmıyorlar.



Bol bol kablo yönetim gözeneği ve çentiklerine yer verilmiş. İşlemcinin 4+4 kablosu için nedense çok dar ve anakartı yerleştirince erişilemeyen bir gözenek bırakılmış, önce kabloyu geçirip sonra anakartı monte etmek gerekiyor.

Kablo yönetim gözenekleri ve kabloları geçirebileceğiniz çentiklerle düzenli bir kurulum hazırlamak mümkün. İçerisindeki alanla manevra yapmak kolay, kutudan çıkan kablo toplama klipsleri de işinizi kolaylaştırıyor.



5.25 disk sürücüleri geçmişte kaldı artık, bu alan kasanın boş alanına dahil olunca hayli ferah bir ortam oluşuyor, kasanın önünden çekilen hava egzos fanına ulaşırken herhangi bir engelle karşılaşmıyor, bu da teorik olarak kasadaki sirkülasyonu ve taze havayı arttırıyor.



Corsair Spec Alpha agresif tasarıma sahip, tematik bir kasa. Hafif ama dirayetli çelik malzemesi, bol fan slotu, akıllı kullanılan iç alanı ve şahsen duruşuyla etkileyici bir kasa olmuş, sağ kapağın kablo yönetimi için bombeli oluşu küçük ama can kurtaran bir detay aslına bakarsanız. CPU güç kablosu gözeneğindeki durum ve beyaz-kırmızı versiyonunun Türkiye’ye gelmeyişi haricinde açıkçası bahsedebileceğim eksi bir yanı yok, hele ki bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 300-400 lira arası fiyatıyla rakipleri karşısında kolayca üstünlük kurabileceğini düşündüğüm, tavsiye edebileceğim bir kasa olmuş.

Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.