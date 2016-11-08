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Corsair Spec Alpha incelemesi "Robotik Kırmızı Kasa"

3 yıl
21,3b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Corsair'ın robotik tasarımı ve temasıyla öne çıkan kasası Spec Alpha'nın tasarımını ele alıyor, ince detaylarına iniyor, kurulu sistem üzerinde sınıyoruz.
Ürün sade bir kutulumayla geliyor. İçerisinden siyah-kırmızı temasıyla ürünün kendisi ve bol bol yedek vidayla kablo toplama klipsleri çıkıyor.

Mid Tower form faktöründeki kasanın aslında beyaz-kırmızı ve siyah-gri temalı versiyonları da var ancak şu an için ülkemizde sadece siyah-kırmızı olanı satılmakta, ürün iki yıl garantili.

47.4cm boy, 22cm en ve 51.8cm uzunluğundaki kasa sadece 5.7Kg ağırlığında, hayli hafif bir kasa amma velakin dirayetli yapısı korunmuş, sağını solunu ezmek bükmek zor. İçerisine Mini-ITX, Micro-ATX ve ATX anakart alabilen kasaya 19cm’e kadar power supply ve 38cm’e kadar ekran kartı, 15.6cm’e kadar da hava soğutma takabiliyorsunuz, hatta 1cm daha fazladan pay kalıyor,  kısacası sığdı sığmadı derdiniz olmuyor.
Dikkat etmeniz gereken şey sıvı soğutucu boyutları, arkaya egzoz fanı yerine 120’lik, üste eğer Ram’leriniz yüksek profilli değilse 240’lık, öne de aynı şekilde 240’lık radyatör takabiliyorsunuz, mesela Corsair H100i v2 sığarken, H115i sığmıyor. Öne takarsanız radyatör fanlarını içeriden veya dışarıdan monte edebiliyorsunuz, üstte de aynı şekilde.

Önde kutu içeriğine dahil 2 12cm kırmızı LED’li, bir tane de siyah fan var, bunları 3 fan destekli kontrolcüye bağlayabiliyor, hızlarını ön paneldeki kaydırmalı buton ile düşük, orta ve yüksek şeklinde ayarlayabiliyorsunuz, aradaki ses ve devir farkı hissedilir düzeyde. Ön panele gelmişken burada açma kapama butonu, iki USB 3.1 portu, kontrolcü ayarı butonu, ses giriş çıkışı, HDD bildirim LED’i ve reset butonu bulunuyor.

Tasarımı üzerine yoğunlaşalım zira Spec Alpha robotik tasarıma sahip ve Corsair’ın kendi kasaları içerisinde de ayrışan bir kasa aslında. Ön yüzü diri plastik malzemeden imal edilmiş, sağ kısmı boydan boya  gözenekli ızgaraya ayrılmış, ızgaraların ardında sökülemeyen toz filtreleri var. Ardındaki fanları milimetrik, asansörlü diyebileceğim şekilde konumlayabiliyorsunuz. Sağında solunda farklı renkler olması kasanın görünümünü daha agresif bir hale getirmiş, kırmızı hat kasanın önünden başlayıp arkasına kadar uzanıyor. Ek noktaları da mümkün olduğunca kapalı, haliyle homojen bir görünüm var.
Kasanın sağ yanındaki, dışarı hafif bombeli kapak kablo yönetiminde kolaylık sağlıyor, kablo yığacak alan oluşturuyor. Sol yanında ise plexiglass malzemeden bir pencere var, iyi bakılması gereken, tozları tutan bir pencere, statik yüklenmeyi ve toz tutuculuğunu engelleyen spreyle eğer kısa ve uzun vadede zahmetsiz gayet hoş bir görünüm elde edebiliyorsunuz, malzemenin netliği de cam gibi, gayet iyi.

Kasa yerden yüksek tutulmuş, silikon topuklu ayaklar robotik tasarımı tamamlayan cinsten ayaklar. Bu yükselti sayesinde power supply daha rahat nefes alabiliyor, power supply’in altında da bir filtreye yer verildiğini ekleyelim, tak çıkar yapması, temizlemesi kolay.

Kasanın arka yüzünde ekstra bir detay yok, o yüzden içeriyi değerlendirelim. Parlama yapmayan siyah renkli iç mekanda HDD ve SSD kutusu modüler olarak dizayn edilmiş, isterseniz çıkarabilir, sadece SSD’den oluşan bir kurulumu arka yüze monte edebilirsiniz, modülle beraber toplam 4 tane 2.5 inç SSD takılabiliyor. Modülde 3 tane 3.5 inç, 2 tane de 2.5 inç slotu var, sürükle sabitle mantığıyla çalışıyorlar, gayet kolay ve titreşim yapmıyorlar.

Bol bol kablo yönetim gözeneği ve çentiklerine yer verilmiş. İşlemcinin 4+4 kablosu için nedense çok dar ve anakartı yerleştirince erişilemeyen bir gözenek bırakılmış, önce kabloyu geçirip sonra anakartı monte etmek gerekiyor.
Kablo yönetim gözenekleri ve kabloları geçirebileceğiniz çentiklerle düzenli bir kurulum hazırlamak mümkün. İçerisindeki alanla manevra yapmak kolay, kutudan çıkan kablo toplama klipsleri de işinizi kolaylaştırıyor.

5.25 disk sürücüleri geçmişte kaldı artık, bu alan kasanın boş alanına dahil olunca hayli ferah bir ortam oluşuyor, kasanın önünden çekilen hava egzos fanına ulaşırken herhangi bir engelle karşılaşmıyor, bu da teorik olarak kasadaki sirkülasyonu ve taze havayı arttırıyor.

Corsair Spec Alpha agresif tasarıma sahip, tematik bir kasa. Hafif ama dirayetli çelik malzemesi, bol fan slotu, akıllı kullanılan iç alanı ve şahsen duruşuyla etkileyici bir kasa olmuş, sağ kapağın kablo yönetimi için bombeli oluşu küçük ama can kurtaran bir detay aslına bakarsanız. CPU güç kablosu gözeneğindeki durum ve beyaz-kırmızı versiyonunun Türkiye’ye gelmeyişi haricinde açıkçası bahsedebileceğim eksi bir yanı yok, hele ki bu videonun çekildiği tarih itibarıyla 300-400 lira arası fiyatıyla rakipleri karşısında kolayca üstünlük kurabileceğini düşündüğüm, tavsiye edebileceğim bir kasa olmuş.
Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

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Rohanli_Theoden 3 yıl en beğenilen
hiçbir zaman böyle yamuk mumuk kasaları sevemeyeceğim
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S4F4K 3 yıl
Tasarim iyi hoş da fiyat olmamis
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Fenomenon 3 yıl
tasarım olarak muhteşem duruyor
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siyau 3 yıl
"Pavır Saplay" yerine "Güç Kaynağı" demek çok mu zor?
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General Darknes 3 yıl
Burak bey elinize sağlık çok güzel inceleme olmuş.
Fakat kasa için aynı şeyi söylemem mümkün değil.Milimi milimine kablo tesisatı yapılabiliyor.Özellikle hdd güç kabloları.
Böyle bir kasada biraz daha geniş alana yer verilmeliydi.
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UGUR1987 3 yıl
tasarım ve ön panelden fan seviyesi ayarı muhteşem olmuş altındaki ayaklar kasayı direk yere koymamak için baya iyi (ayakları çıkarabilirsiniz) gaming kasa oldugu için ısı kontrolu çok önemli
boş kasa olarak 340 tl ye satılıyor 650w 200 lira güçkaynağı 550 lira ya alınabilcek iyi kasalardan tavsiye ederim
120 liraya başka kasalarda var güç kaynaklı tek fanlı tasarımsız basıc model
bu işler zevk meselesidir ama disket sürücüsü yok gibi ağır yorumlar baya iyi
kimine göre işlemci en fazla 500 eder kimi işlemci fanına 500 lira verir
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sheff2x 3 yıl
Çok güzel bir inceleme olmuş. Burak Şolt tebrik ediyorum kötü eleştirilere kulak asmayıp, yapıcı eleştiriler ışığında anlatımını gerçekten çok geliştirmişsin. Donanım incelemelerine devam :D
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
tasarım rezalet fiyat ise böyle ucuz bir kasa için gerçekten fazla, bana göre en iyi kasa en geniş ve en ucuz olandır. odamda duran kasanın tasarımı çokda umrumda değil
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dgo_cr7 3 yıl
Nasıl yok ya 5.25 ler ?
fan kontrolcü falan nereye takılacak ?
veya blue ray sürücü takmak istersem?
veya kart okuyucu, ekstra usb paneli?
Kasayı almamak için direk sebep.
1 Yanıt Yanıtla
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burakesan 3 yıl dgo_cr7
dgo_cr7
Nasıl yok ya 5.25 ler ?
fan kontrolcü falan nereye takılacak ?
veya blue ray sürücü takmak istersem?
veya kart okuyucu, ekstra usb paneli?
Kasayı almamak için direk sebep.

Merhabalar,
bu kesinlikle kullanım, zevk ve renk meselesi.
Mesela ben bahsettiğiniz birimlerin hiçbirini kullanmıyorum; disk sürücüsü, fan kontrolcüsü (anakart üzerinden belirlediğim sıcaklıklarda belirlediğim hızlarda çalışıyor fanlar otomatik olarak) veya ekstra USB paneli (kasanın önündeki iki USB 3.1 portu ve çevre birimi şarjı için USB stand kullanıyorum gibi gibi...)
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Şu an kullandığım kasa bu, anladığım kadarıyla asla kullanmayacağınız bir kasa. Başta da söylediğim gibi, kullanım, zevk ve renk meselesi.
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plutonlu61 3 yıl
Ikiside kasa
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ti7800 3 yıl
Şu kasanın bir incelemesini yapsanız. Mini ITX formda anakarta Full GTX 1080 yerleştirilebiliyor ve kasa çok az yer kaplıyor. Hali ile yeterli mini bir canavar pc oluyor.
dan-cases.com/...
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