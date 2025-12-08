Türkiye'de araba almak: Donanım Haber ekibinden hüzünlü(!) elektrikli-elektriksiz araç önerileri!

Türkiye'de 1,5-2,5 milyon TL bütçeyle hangi araç alınır? Elektrikli mi benzinli mi? Sıfır mı ikinci el mi? Donanım Haber editörleri tüm seçenekleri masaya yatırdı! Gerçek deneyimler bu videoda.

Donanım Haber ekibi olarak Türkiye'deki otomobil piyasasını mercek altına aldık! Bu videoda 1,5 milyon, 2 milyon ve 2,5 milyon TL bütçelerle hangi araçların alınabileceğini detaylıca konuştuk. Elektrikli mi yoksa benzinli mi? Sıfır mı ikinci el mi? Tüm sorulara cevap verdik.

Umut'un Fiat Grande Panda deneyimini, Enes'in Hyundai Bayon maceralarını ve Tunahan'ın MG4 önerilerini dinledik ve Cem'in nasıl arada kaldığını gözlemledik😅



BYD Dolphin, Hyundai Ioniq serisi, Tesla Model Y ve Mini Countryman gibi modelleri masaya yatırdık. Çinlileri Avrupalılara kırdırdık, bazı yerleri kıtır kıtır sansürledik(!) Elektrikli araçların şarj maliyetleri, menzilleri ve uzaktan bağlantı gibi özelliklerini karşılaştırdık.

Video boyunca gerçek kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak, hangi bütçede hangi aracın daha mantıklı olduğunu tartıştık. Sıfır araç kampanyaları, ikinci el fiyatları ve donanım paketlerini detaylıca inceledik. Özellikle 2,5 milyon TL altı elektrikli araçlarda %25 ÖTV avantajının nasıl değerlendirilebileceğini konuştuk.

Araç alımında dikkat edilmesi gereken noktalar, servis maliyetleri, yakıt/elektrik tüketimleri ve kullanım senaryolarına göre en uygun seçenekleri sizler için sıraladık. Hem elektrikli araç tutkunları hem de geleneksel otomobil kullanıcıları için önerilerimiz var! Videomuzu izlemeyi ve konu hakkında yıkıcı değil ama yapıcı önerilerinizi paylaşmayı, yorum yapmayı ve beğendiyseniz başkalarına tavsiye etmeyi ihmal etmeyin.