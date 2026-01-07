Giriş
    Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi bitti: 30 Euro limiti kaldırıldı

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yurt dışından gümrüksüz alışveriş limiti kaldırıldı. Daha önce 30 Euro altındaki alışverişlerde gümrük muafiyeti uygulanıyordu.

    Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi bitti: 30 Euro limiti ka Tam Boyutta Gör
    Yurt dışı alıveriş sitelerinden yapılan alışverişlerde uygulanan 30 Euro’luk gümrük muafiyeti kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte, tutarı ne olursa olsun yurt dışından verilen tüm siparişler gümrük işlemlerine tabi olacak.

    Bugüne kadar Temu, AliExpress ve Amazon gibi platformlardan 30 Euro’nun altındaki yurt dışı alışverişlerinde gümrük vergisi muafiyeti uygulanıyordu. 30 Euro altındaki siparişler, maktu vergisi ödenerek kolay bir şekilde satın alınabiliyordu. 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu uygulama tamamen sona erdi. Karar 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

    Yurt dışından gümrüksüz alışveriş dönemi bitti: 30 Euro limiti ka Tam Boyutta Gör

    Ucuz alışveriş dönemi bitti

    6 Şubat 2026 tarihinden itibaren, yurt dışından yapılan tüm alışverişler için gümrük vergisi ödenmesi ve detaylı gümrük beyannamesi düzenlenmesi gerekecek. Siparişlerin teslim edilebilmesi için gümrük vergisine ek olarak gümrük beyanname hizmet bedeli de alınacak. Yeni dönemde, ürün türüne göre değişmekle birlikte 100 TL’lik bir ürün için dahi binlerce lirayı bulan ek maliyetler oluşacak. Bu durum yurt dışından ucuza alışverişi tamamen bitirecek.

    Limit kademeli olarak düşürülerek tamamen kaldırıldı

    Yurt dışından alışverişte gümrüksüz alışveriş limiti ilk olarak 21 Ağustos 2024 tarihinde 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüş. 27 Aralık 2024 tarihinde ise 30 Euro’luk limite kargo bedeli dahil edilmişti. Son olarak 7 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile gümrüksüz alışveriş muafiyeti tamamen kaldırıldı. Karar 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

    Gümrüksüz alışveriş limiti neden kaldırıldı?

    Bu karar ile birlikte vatandaşların yurt dışından alışverişleri durma noktasına gelecek. Türkiye’deki ithalatçılar ve yerli üreticiler Temu, Aliexpress gibi platformlarda ürünlerin düşük fiyata satılmasının rekabet dengesini bozduğunu gerekçe göstererek gümrüksüz alışveriş limitinin tamamen kaldırılmasını istiyordu. Ticaret Bakanlığı bu talebe olumlu yanıt verdi. Vatandaşlar için yurt dışından ucuza alışveriş dönemi bitti.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gümrük vergisi, gümrük vergisi muafiyeti
    yurt dışı alışveriş temu aliexpress amazon Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yaşam
