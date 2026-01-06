ZES’ten elektrikli araç şarj tarifelerine zam: Fiyatlar önemli miktarda yükseldi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Türkiye genelinde yaygın şarj ağına sahip ZES, 07 Ocak 2026 itibarıyla elektrikli araç şarj ücretlerinde artışa gitti. Güncellenen tarifeyle birlikte AC, DC ve yüksek hızlı HPC soketlerde kWh başına alınan bedeller önemli miktarda yükseltildi. Kasım ayı itibarıyla ZES'in ülke genelinde toplamda 3 bin 79 AC ve 1 bin 998 DC soketi bulunuyor.

Tüm soketlerde fiyat artışı

ZES’in paylaştığı yeni tarifeye göre AC soketlerde kWh başına ücret 8,99 TL’den 9,99 TL’ye çıkarıldı. Bu kalemde yaklaşık %11’lik bir artış dikkat çekiyor. DC hızlı şarj tarafında ise fiyat 10,99 TL/kWh’den 12,99 TL/kWh’ye yükseldi ve artış oranı %18 oldu. En yüksek zam oranı ise yüksek güçlü HPC soketlerde gerçekleşti. HPC şarjın birim fiyatı 12,99 TL/kWh’den 16,49 TL/kWh’ye çıkarılarak yaklaşık %27 artış gösterdi.

ZES AC soket: 9,99 TL/kWh

ZES DC soket: 12,99 TL/kWh

ZES HPC soket: 16,49 TL/kWh

Yeni tarifeyle birlikte şarj etme maliyetleri de önemli miktarda artacak. Örnek olması açısından TOGG T10X V2 Uzun Menzil için yaptığımız hesaplamaya göre AC şarjda toplam maliyet yaklaşık 884 TL seviyesine yükseldi (eski tarifede yaklaşık 796 TL). DC hızlı şarj tercih edildiğinde tam dolum bedeli yaklaşık 1.145 TL olurken (eski tarifede yaklaşık 973 TL), HPC soket kullanıldığında ise TOGG T10X V2 Uzun Menzil’in tam dolum maliyeti yaklaşık 1.460 TL’ye çıktı (eski tarifede yaklaşık 1.150 TL).

Park ücreti uygulaması değişmedi

ZES, park ücreti tarafında herhangi bir güncellemeye gitmedi. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra aracın istasyondan çıkarılmaması durumunda, şarj bitiminden 15 dakika sonra 150 TL, 30 dakika sonra 300 TL, 45 dakika sonra 450 TL ve 60 dakika sonra 500 TL ilave ücret uygulanmaya devam edilecek.

Rezervasyon yapıp iptal etmeden kullanmayan kullanıcılar için uygulanan cezai bedellerde de değişiklik yapılmadı. Buna göre DC soketlerde 200 TL, AC soketlerde ise 50 TL rezervasyon kullanmama ücreti tahsil ediliyor. Misafir olarak şarj işlemine devam eden kullanıcılar için ise önemli bir güncelleme söz konusu. Daha önce 12,99 TL/kWh üzerinden ücretlendirilen misafir kullanıcılar, yeni dönemde halka açık ağ tarifesi olan 16,49 TL/kWh bedel üzerinden ücretlendirilecek. Ayrıca işlem başına alınan teminat tutarı 900 TL’den 1.125 TL’ye yükseltildi.

