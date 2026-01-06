Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ZES’ten elektrikli araç şarj tarifelerine zam: Fiyatlar önemli miktarda yükseldi

    ZES, 7 Ocak 2026 itibarıyla AC, DC ve HPC elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı. Yeni tarifeyle birlikte şarj maliyetleri sırasıyla yüzde 11 ila yüzde 27 oranında artış gösterdi.

    ZES’ten elektrikli araç şarj tarifelerine zam Tam Boyutta Gör

    Türkiye genelinde yaygın şarj ağına sahip ZES, 07 Ocak 2026 itibarıyla elektrikli araç şarj ücretlerinde artışa gitti. Güncellenen tarifeyle birlikte AC, DC ve yüksek hızlı HPC soketlerde kWh başına alınan bedeller önemli miktarda yükseltildi. Kasım ayı itibarıyla ZES'in ülke genelinde toplamda 3 bin 79 AC ve 1 bin 998 DC soketi bulunuyor.

    Tüm soketlerde fiyat artışı

    ZES’in paylaştığı yeni tarifeye göre AC soketlerde kWh başına ücret 8,99 TL’den 9,99 TL’ye çıkarıldı. Bu kalemde yaklaşık %11’lik bir artış dikkat çekiyor. DC hızlı şarj tarafında ise fiyat 10,99 TL/kWh’den 12,99 TL/kWh’ye yükseldi ve artış oranı %18 oldu. En yüksek zam oranı ise yüksek güçlü HPC soketlerde gerçekleşti. HPC şarjın birim fiyatı 12,99 TL/kWh’den 16,49 TL/kWh’ye çıkarılarak yaklaşık %27 artış gösterdi.

    • ZES AC soket: 9,99 TL/kWh
    • ZES DC soket: 12,99 TL/kWh
    • ZES HPC soket: 16,49 TL/kWh

    Yeni tarifeyle birlikte şarj etme maliyetleri de önemli miktarda artacak. Örnek olması açısından TOGG T10X V2 Uzun Menzil için yaptığımız hesaplamaya göre AC şarjda toplam maliyet yaklaşık 884 TL seviyesine yükseldi (eski tarifede yaklaşık 796 TL). DC hızlı şarj tercih edildiğinde tam dolum bedeli yaklaşık 1.145 TL olurken (eski tarifede yaklaşık 973 TL), HPC soket kullanıldığında ise TOGG T10X V2 Uzun Menzil’in tam dolum maliyeti yaklaşık 1.460 TL’ye çıktı (eski tarifede yaklaşık 1.150 TL).

    Park ücreti uygulaması değişmedi

    ZES, park ücreti tarafında herhangi bir güncellemeye gitmedi. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra aracın istasyondan çıkarılmaması durumunda, şarj bitiminden 15 dakika sonra 150 TL, 30 dakika sonra 300 TL, 45 dakika sonra 450 TL ve 60 dakika sonra 500 TL ilave ücret uygulanmaya devam edilecek.

    Rezervasyon yapıp iptal etmeden kullanmayan kullanıcılar için uygulanan cezai bedellerde de değişiklik yapılmadı. Buna göre DC soketlerde 200 TL, AC soketlerde ise 50 TL rezervasyon kullanmama ücreti tahsil ediliyor. Misafir olarak şarj işlemine devam eden kullanıcılar için ise önemli bir güncelleme söz konusu. Daha önce 12,99 TL/kWh üzerinden ücretlendirilen misafir kullanıcılar, yeni dönemde halka açık ağ tarifesi olan 16,49 TL/kWh bedel üzerinden ücretlendirilecek. Ayrıca işlem başına alınan teminat tutarı 900 TL’den 1.125 TL’ye yükseltildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 1.5 dci motor yağı hangisi fıtık patlaması ameliyatı olanların yorumları kadınlar kulübü sigara külü yemek zararlı mı mastürbasyon yapıp boşalmamak paxil kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum