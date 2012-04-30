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Corsair Vengeance 16GB dört kanal DDR3 bellek kiti video inceleme

7 yıl
58,1b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair tarafından Intel'in Sandy Bidge-E platfomu için geliştirilen dört kanal destekli ve 16GB kapasiteli Vengeance DDR3 bellek kitini inceledik, detaylar videomuzda.


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Aѕℓαη66™ 7 yıl en beğenilen
forum iphone android galaxy s3 ten baska bisey bilmiyo artik. Bi donemler her incelemeyi bulurduk simdi pclabs, sdn falan takiliyoruz adamlar saglam gidiyo. Biraz daha ciddi incelemelerde bulunulsada millette burda sikintidan ekran karti konularinda birbirini yemese hani yok efendim cok pahali, bunu almak enayilik, sogutucu yakismamis, 7970den %30 daha iyi, asgari ucret su bu karta para verilirmi yun kil tuy...
forum iphone android galaxy s3 ten baska bisey bilmiyo artik. Bi donemler her incelemeyi bulurduk simdi pclabs, sdn falan takiliyoruz adamlar saglam gidiyo. Bi...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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artenis 7 yıl Aѕℓαη66™
Aѕℓαη66™

forum iphone android galaxy s3 ten baska bisey bilmiyo artik. Bi donemler her incelemeyi bulurduk simdi pclabs, sdn falan takiliyoruz adamlar saglam gidiyo. Biraz daha ciddi incelemelerde bulunulsada millette burda sikintidan ekran karti konularinda birbirini yemese hani yok efendim cok pahali, bunu almak enayilik, sogutucu yakismamis, 7970den %30 daha iyi, asgari ucret su bu karta para verilirmi yun kil tuy...

Donanım incelemeleri vs Onlar eskidendi artık DH akıllı telefon merkezi halini almıştır gün gibi ortada inkar edilemez -


lginç bir Donanım Haber istatistiği vereyim EN SON CPU SOGUTUCU İNCELEMESİ YILLAR ONCE YAPILDI ! (26 Aralık 2009 - 26166 İzlenme)


Akıllı telefonlar ve onların sahilde fotoğraf çekme performanslarını denemek varken Donanıma ZAMAN KALAMIYOR -
Aѕℓαη66™forum iphone android galaxy s3 ten baska bisey bilmiyo artik. Bi donemler her incelemeyi bulurduk simdi pclabs, sdn falan takili...
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zymrdvn 7 yıl
mkt
Kimse merak etmiyor anlaşılan inceleme boşa gitmiş

Aslında herkes bugün Ivy Bridge işlemcilerin incelemesini bekliyordu. Ne umduk, ne bulduk durumu ???
mktKimse merak etmiyor anlaşılan inceleme boşa gitmişAslında herkes bugün Ivy Bridge işlemcilerin incelemesini bekliyordu. Ne umduk, ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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JoeyBane 7 yıl
1 fps için değmez. Önce diğer sistem bileşenleri upgrade edildikten sonra belleklere gelinmeli. 8gb çift kanal 1333 bence yeterli bir seviye.
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Deagles48 6 yıl
Sistemimde o/c performansından en memnun olduğum donanım z87 ana kart ile çift kanal olarak kullanmaktayım 8+8 belleklerin normal saat hızları 1866mhz

1.560V ile 2.400mhz'de çalıştırıyorum 1.65v vererek 2.600'a çıkabiliyorum ancak bu sefer benchmark puanlarında ilginç bir şekilde düşüş oluyor 2.400mhz en stabili

Aida64 bellek benchmark sonuçlarım


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stepcideee 7 yıl
Corsair Vengeance serisi gerçekten süper overclock oluyor.
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alito 7 yıl
bakalım IVY platformu için neler gelecek. inceleme için teşekkürler
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JohnLord 7 yıl
SUS PAYI OLMUŞ!
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cybernoid 7 yıl
2133'e çektim açılmadı.

Voltajı 1.6 - 11.11.11.31 şeklinde ayarladım açtı ve şu an Prime 95 beş dakikadır çalışıyor.

Pratikte faydası ne kadardır böyle bir OC'nin?

Şurdaki tablodan faydalandım;

hardwaresecrets.com/...

Test - 1.65V - 9.11.10.28 ayarlandı / Önce - sonra (1866-2133)


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telliibrahim 7 yıl
1.5 yıl önce 16 gb 1333 mhz rame 650 TL vermiştim, şimdi 200 e alınıyor gel de paraya yanma
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MxFxOx 7 yıl
4 kanalda yalan oldu iyi mi!
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Tunyukuk 7 yıl
Ivy transit geçerek Intel Haswell Maxwell vb devam edilecek galiba
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aziz77 7 yıl
nihayet..
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aydinpurcek 7 yıl
Kontrolculerin timing den ziyade frekansla daha iyi sonuc verdigi kanisindayim . 1333mhz cl7 yerine 1600mhz cl9 daha performansli . Bende 1600mhz cl6 calistirmak yerine 1933mhz 8-9-8 olarak kullaniyorum .
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Hümiyettin 7 yıl
Aylar sonra bir inceleme geldi. Ivy Bridge hala yok. Telefonları kurcalamaktan zaman kalmıyor galiba
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E_Aydin35 7 yıl
Uzun zamandır bir RAM incelemesi görmüyorduk, Corsair'in bu tür RAM çözümleri gerçekden fazlasıyla iyi olduğunun iddasını Vengeance ile göstermiş, yüksek skorlar göstermiş testlerde.
Ömür boyu garanti, şık tasarım ve renk seçenekleri güzel bir sempati oluşturmuş ancak fiyatı duyamadım ne yazııkki.
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cybernoid 7 yıl
Yukardaki sonuçlara göre benim bellekler daha iyi diyebilr miyiz? 1866 - 9.10.9.24

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Yazılım 5900Mhz demiş ama, 4600Mhz.

İnceleme için teşekkürler.

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Aѕℓαη66™ 7 yıl en beğenilen
forum iphone android galaxy s3 ten baska bisey bilmiyo artik. Bi donemler her incelemeyi bulurduk simdi pclabs, sdn falan takiliyoruz adamlar saglam gidiyo. Biraz daha ciddi incelemelerde bulunulsada millette burda sikintidan ekran karti konularinda birbirini yemese hani yok efendim cok pahali, bunu almak enayilik, sogutucu yakismamis, 7970den %30 daha iyi, asgari ucret su bu karta para verilirmi yun kil tuy...
1 Yanıt Yanıtla +33
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artenis 7 yıl Aѕℓαη66™
Aѕℓαη66™

forum iphone android galaxy s3 ten baska bisey bilmiyo artik. Bi donemler her incelemeyi bulurduk simdi pclabs, sdn falan takiliyoruz adamlar saglam gidiyo. Biraz daha ciddi incelemelerde bulunulsada millette burda sikintidan ekran karti konularinda birbirini yemese hani yok efendim cok pahali, bunu almak enayilik, sogutucu yakismamis, 7970den %30 daha iyi, asgari ucret su bu karta para verilirmi yun kil tuy...

Donanım incelemeleri vs Onlar eskidendi artık DH akıllı telefon merkezi halini almıştır gün gibi ortada inkar edilemez -


lginç bir Donanım Haber istatistiği vereyim EN SON CPU SOGUTUCU İNCELEMESİ YILLAR ONCE YAPILDI ! (26 Aralık 2009 - 26166 İzlenme)


Akıllı telefonlar ve onların sahilde fotoğraf çekme performanslarını denemek varken Donanıma ZAMAN KALAMIYOR -
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