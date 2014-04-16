Creative Gigaworks T40 Series II video inceleme

Bu videomuzda Creative Gigaworks serisinin üyelerinden biri olan T40 Series II modelini inceliyoruz. 2.0 dizilimi ve BassXPort teknolojisiyle dikkat çeken ses sisteminin merak edilen yönlerini sizler

Bu videomuzda Creative Gigaworks serisinin üyelerinden biri olan T40 Series II modelini inceliyoruz. 2.0 dizilimi ve BassXPort teknolojisiyle dikkat çeken ses sisteminin merak edilen yönlerini sizler için değerlendiriyoruz.