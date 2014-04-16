Creative Gigaworks T40 Series II video inceleme

Haber Editörü
Bu videomuzda Creative Gigaworks serisinin üyelerinden biri olan T40 Series II modelini inceliyoruz. 2.0 dizilimi ve BassXPort teknolojisiyle dikkat çeken ses sisteminin merak edilen yönlerini sizler
Bu videomuzda Creative Gigaworks serisinin üyelerinden biri olan T40 Series II modelini inceliyoruz. 2.0 dizilimi ve BassXPort teknolojisiyle dikkat çeken ses sisteminin merak edilen yönlerini sizler için değerlendiriyoruz.
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Bu amp la ilgili durum si düğmeyi açınca bir kac sn sorma devre giriyor
Iki cift oldular
Hayırlı olsun hocam. Çifter çifter alıyorsun maaşallah...
Pay ne