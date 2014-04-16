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Creative Gigaworks T40 Series II video inceleme

5 yıl
40b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Bu videomuzda Creative Gigaworks serisinin üyelerinden biri olan T40 Series II modelini inceliyoruz. 2.0 dizilimi ve BassXPort teknolojisiyle dikkat çeken ses sisteminin merak edilen yönlerini sizler
Bu videomuzda Creative Gigaworks serisinin üyelerinden biri olan T40 Series II modelini inceliyoruz. 2.0 dizilimi ve BassXPort teknolojisiyle dikkat çeken ses sisteminin merak edilen yönlerini sizler için değerlendiriyoruz.

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HAAltuntas 5 yıl en beğenilen
Ses sistemi incelemelerini özlemiştik. Teşekkürler.
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aazeri11 5 yıl
Farklı incelemeleri, hele ki ses üzerine incelemeleri gerçekten özlemişiz. Devamını diliyoruz hocam özellikle daha büyük sistemler ve mümkünse kulaklıklar üzerine.
Farklı incelemeleri, hele ki ses üzerine incelemeleri gerçekten özlemişiz. Devamını diliyoruz hocam özellikle daha büyük sistemler ve mümkünse kulaklıklar üzeri...
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aycibin 5 yıl
bir alt modeli T20 2x14W, bu ise 1er mid kanal ilave ile 2x16W.T20 200TL iken T40 350TL civarında satılıyor. aradaki fark az değil.sonuçta ikisinde de basxport var.
bir alt modeli T20 2x14W, bu ise 1er mid kanal ilave ile 2x16W.T20 200TL iken T40 350TL civarında satılıyor. aradaki fark az değil.sonuçta ikisinde de basxport...
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DH Misafiri 4 yıl
bu ürünü kullananlara bir sorum olacak. ürünü bende aldım kullanıyorum ama şöyle bir problemim var herkesde de aymımı. sesi açma kapama düğmesinden %25 getirene kadar açılmıyor. Şöyle bir sorun daha var cihaz kapalı haldeyken volüme düğmesinden biraz hızlı açınca 3-4 saniye sonra ses birdenbire açılıyor. kullananlar acil cevap yazarsa sevinirim ürün sorunlu gibi geldi bana 8 gün olmadı alalı iade ederim en azından.
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaş vurgu olayını yanlış anlamış, beş dakikada efkan ala türkçesine geçtim
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korkmaz1983 5 yıl
310 tl sanalmarketimde var. Ama ses kartı olmamasına rağmen 10 numara sesi var.
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korkmaz1983 5 yıl
bu ürünü alıp kullanmış olanlar cevap verebilirmi.Ses düğmesini %25 e getirdiğimde ses açılmaya başlıyor. Ve ses düğmesinden biraz hızlı açınca cihaz ışığı yanıyor ama ses 3-4 saniye sonra geliyor.Herkesdemi durum böyle ? Ürünü alalı çok az oldu iade göndereyim bari.
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eraycelik80 5 yıl korkmaz1983
Bende 3 cift var 3 de aynı

Bu amp la ilgili durum si düğmeyi açınca bir kac sn sorma devre giriyor
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eraycelik80 5 yıl
Bulursam bir cift daha alcam varsa satış düşünen
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eraycelik80 5 yıl
Hayırlı si ile evdeki t40 a bir t40 daha getirdim
Iki cift oldular
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***radyo*** 5 yıl eraycelik80
eraycelik80
Hayırlı si ile evdeki t40 a bir t40 daha getirdim
Iki cift oldular

Hayırlı olsun hocam. Çifter çifter alıyorsun maaşallah...
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DH Sezer 5 yıl eraycelik80
T50'ye bakmanı tavsiye ederim.
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eraycelik80 5 yıl
Bulsam alacam bir kac cift t40 ama yok malesef
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serdarcenk 5 yıl
Arkadaşlar internet üzerinde uzunca bir süre incelemeleri (özellikle yurtdışı) okuduktan sonra işyerinde kullanmak için almıştım ama işyerinde ilk denemelerimi yapıp da aldığım sesin kalitesini görünce işyerimde kullanmaya kıyamayıp doğruca eve getirip paketine koymuştum, ta ki Creative S750 7.1 THX setimi satıp da tekrardan kullanmaya başlayınca, özellikle müzik dinlerken ağzım kulaklarıma varıyor desem yeridir. Ancak arkadaşlara tavsiyem internet üzerindeki yazılardan sadece -ki o da çok nadir yorumlardan bir tanesi- bass sesleri olarak çok büyük bir beklentiye girmeyin konusu hakkındaki cümleyi pek değil, hiç sallamamaları önerisi. Yahu bunu alan zat evde parti verecek, mini sinema salonu oluşturacak ya da pencere sallansın derdindeki bir insansa zaten yanlış kulvarlarda geziyor. Boyutlarına göre 10/10 üzerinden bir stereo set. Her ne kadar 7.1 set oluşturmak için (özellikle film izlemek için, yoksa emin olun hifi işine bu kadar çok masraf etmeye gerek yok kanımca) B&W 683 S2 kule (front) ve Q Acoustics 2020i (yan ve arkalar) almamış olsaydım, derdim sadece müzik dinlemek olsaydı emin olun bu işi gayet güzel kotarıyor. İstanbul'a gittiğimde pek çok ürünün demosunu dinlediğimde emin olun para-müzik kalitesi arasındaki grafik doğru orantılı değil, bir müddet sonra yatay eğri çizen bir grafik, dolayısı ile eğer Creative bunun 7.1 setini çıkarmış olsaydı büyük ihtimal bu hifi olayına kendimi kaptırıp da onca masraf yapmazdım. Emin olun hakkında yazacak o kadar şey varki, bunun ana nedeni de bu boyut ve fiyat kategorisinde sunabildiği ses kalitesi/müzikalite... Son olarak iki farklı ses kartı ile kullandım, biri efsane olan Creative Audigy 2 ZS, diğeri ise şu an kasamdaki -vakti zamanında almak için peşinden fellik fellik koşturduğum- ses kartı Asus HDAV 1.3 Deluxe; kesinlikle Asus ile ortaya koyduğu performans süper ötesi. Sorularınız varsa alabilirim.
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Ink 5 yıl
sakın rock müzük dinlerken hoparlörün sesini çok açmayın yoksa benimki gigbi pay yapar
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eraycelik80 5 yıl Ink
Ink
sakın rock müzük dinlerken hoparlörün sesini çok açmayın yoksa benimki gigbi pay yapar

Pay ne
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GamTeli 5 yıl
Vintage hoparlör ve müzik sistemleri ile uğraşan ve müzisyen birisi olarak, yoğunlukla Rock müzik dinleyen arkadaşlara bu hoparlörleri tavsiye etmiyorum. Bu tarz tweeter&woofer ikilisi ile oluşan hoparlörler daha çok canlı (yani bol trebble barındıran) ve tok bass sesleri zengin olan modern müzikle daha uyumlu olduğunu tespit ettim. İyi bir Rock saundu duyabilmek için geniş çaplı kağıt bir midrange, yine kağıt tweeter ve bunun yanında bütün bass seslerini, dengeli bir biçimde duymak ve daha yumuşak rezonanslı basslar için kapalı tip bass kabinli(bass portu olmayan), yine buna uygun olarak 8 ohm (Subwoofer değil) woofer sürücü ( Bass gitarı yanında çalıyormuş gibi hissetmek için ) gerekmektedir. Ne yazıkki piyasada paralarıda yığsanız bile bahsettiğim özellikleri taşıyan sıfır bir ürün bulmanız imkansızdır. Bunun tek çıkar yoluda Vintage, yada 2. el kaliteli ürünlere yönelmektir..
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speed001 5 yıl
Benim Samsung Bluray Player var arkasında Coaxial yazan bir giriş var ona bu hoparlörü bağlayabilir miyim acaba?
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