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Creative'in PC ve Konsollara yönelik dört çekirdekli yeni ses kartını inceledik

7 yıl
154,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Creative'in bilgisayar ve konsollar için hazırladığı, dört çekirdekli işlemciye sahip oyun odaklı en gelişmiş ses kartı Recon3D ve konsol tutkunları için hazırladığı yeni kulaklığı Tactic3D Omega'yı, IFA 2011 fuarında inceledik. Oyun tutkunlarını hedef alan yeni nesil ses kartları ve Scout Mode özelliği ile gelen yeni kulaklığa ait ilk izlenimlerimiz bu videomuzda.
 

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
ohooo yakında ses kartlarında crossfire falanda yaparız artık yoluncak kaz gibiyiz dicem ama tüğ kalmadı şerefsizim :D
1 Yanıt Yanıtla +56
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yasircivan91 7 yıl
6 çekirdekli hesap makinasını inceledik..
4ghz'ye ulaşabilen turbo core teknolojisine sahip birr o bir Tost makinasıııııııı.....
6 çekirdekli hesap makinasını inceledik..4ghz'ye ulaşabilen turbo core teknolojisine sahip birr o bir Tost makina...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Ritimsizlik 7 yıl
iyi güzel ekipman bileşen çıkarıyorlarda dahili ses kartları için w7 64 bit e neden bir driver yazmıyorlar onu anlayamıyorum.
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Damaskrov 6 yıl
CREATIVE SB RECON 3D 5+1 harici ses kartının ayrıntılı incelemesini bekliyoruz.
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DH Misafiri 6 yıl
Ses Kartları Artık Eskisi Kadar Önemli Bi Parça Degil
Zaten Bakarsanız Ses Kartı Piyasasına En Ucuz Kart 300 Lira Şünkü Oyunda Ses Kartı İstiyen Kitle O Kadar Düşükki Bari Ürünü Pahalıdan Satalım Peşindeler Nasılsa Ses Kartı Alan Adamın Özel Bi Nedeni Var Mecburen Yüksek Rakamlar Vericek.
Ayrıca En Kral 5+1 Ses Sistemi Bile Kulaklıkla Oynanan Hissi Vermez Sadece Stero Kulaklık Yeter Hatta Saglam Bi Kulaklık Daha Önemli Şuan Artık Nerdeyse Herşey Yazılım Sayesinde Yapılıyor.
Ses Kartı Mimarisi Algoritma Falan Kullanıp Ayak Sesleri,Patlama Efektleri Gibi Şeyleri Daha Belirgin Yapıyor Olabilir Zaten Böyle Bişey Yapılabilir Oyunlardaki Cogu Özellik FM Gibi..Anakartlardaki Seskartları Sayesinde Sorunsuzca İşleniyor.Zaten Artık Herşey Yazılımsal Eger Nostalji Seviyorsanız Eski Oyunlarda Cogu Şey Donanım Destegi İstediginden Ses Kartı Alınabilir..Genede Ses Kartı Piyasası Eski Satışlarının %1'İ Kadar Satamadıgından Bari Mecburen Alcak Kitleye Kazık Atmanın Peşinde..Commondar64 Yada Amiga Gibi Konsollara Bi Şekilde Baglanırsa Keyif Alınabilir..Özetle Çok Çok Gereksiz Donanımlar Yazılımları Bariz Geçti Ve Yazılımcılar Herşeyi Donanıma Yüklemekte Serbest Hala DX11 Ve 4 Çekirdek Kullanan Oyun Çok Azken Bu Özellikleri Kullanan Oyun İmkansız Gibi O Yüzden Gereksiz..Ayrıca 4 Çekirden Koymaları Ayrı Bir Kazık Bunu Alan Adamda En Kötü İhtimalle İ7 Xtreme İşlemci Vardır Yük İşlemciye Aktarılabilirdi.
Ses Cıkışı, 5+1 Destegi Falan Yalan Dolan Önemli Olan Güzel Bir Kulaklık En Kral Sistem Bile Kulaklık Gibi Oyun Hissi Saglamıyor
toni.org/...
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zombi7406 7 yıl
ses katları hele ki bu tip kartlar sadece müzik hazırlayacak adamların işine yarar aksi halde sadece oyun oynayacak adama realtek alc97bile kafi gelir ona bir de 2.1 ses sistemi takarsanız o zaman manyak ses alırsınız ha 5.1 takacaksanız o zaman da 20 liraya realtek in high definition var ki zaten bu kart anakarta entegre de geliyor o işimizi haydi haydi görür.
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South Korea 7 yıl zombi7406
zombi7406

ses katları hele ki bu tip kartlar sadece müzik hazırlayacak adamların işine yarar aksi halde sadece oyun oynayacak adama realtek alc97bile kafi gelir ona bir de 2.1 ses sistemi takarsanız o zaman manyak ses alırsınız ha 5.1 takacaksanız o zaman da 20 liraya realtek in high definition var ki zaten bu kart anakarta entegre de geliyor o işimizi haydi haydi görür.


katılıyorum
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V1CT0RY 7 yıl zombi7406
zombi7406

ses katları hele ki bu tip kartlar sadece müzik hazırlayacak adamların işine yarar aksi halde sadece oyun oynayacak adama realtek alc97bile kafi gelir ona bir de 2.1 ses sistemi takarsanız o zaman manyak ses alırsınız ha 5.1 takacaksanız o zaman da 20 liraya realtek in high definition var ki zaten bu kart anakarta entegre de geliyor o işimizi haydi haydi görür.

Sen hiç harici ses kartı kullanmadın herhalde? Realtek ile bırak bu kartları, en dandik Creative ses kartı ile arasındaki farkı duysan bunu yazmazdın çünkü...
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 7 yıl
Creative'in facebook sayfasında sordum Recon3D'nin (hem ses kartı hem de bundle olarak) geliş tarihini.
Mart başında geliyormuş. sanalmarketim'de Omega Wireless var; fiyatı da 445 TL. Sanırım Recon3D bundle olarak da 550 TL civarı olacaktır. (Yurtdışı fiyatları ile orantılı bir tahmin yaptım; yurtdışında 450 TL bundle)
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Rwenzori 7 yıl
Creative önce adam gibi driver yapmayı öğrensin. X-Fi Titanium var alabilirsem Asus'a geçecem.
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duygum14022 7 yıl
erdinç abi saçına ak düşmüş :D burdan öle gözüküyor yada ışık vuruyor :D
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KutlugKagan 7 yıl
Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?
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TorwaK 7 yıl
Çok güzel bir inceleme olmuş. Tebrik ederim.
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lTriviuml 7 yıl
4 çekirdekli ses kartı bunuda gördük
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DH Misafiri 7 yıl
XP'nin gidişiyle beraber directsound'da tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Ve ne yazık ki beyler siz Seskartı değil YAZILIM satın alıyorsunuz. O allanıp pullanan ses kartları da bir nevi anahtar gibi size verilen creative yazılımının bilgisayarınızda çalışmasını sağlıyor. YANİ KISACASI HİÇ BİR İŞE YARAMIYOR! Evet inanması güç ama bütün ses kartları için durum bu. OPEN AL meselesine gelince open al sanıldığı gibi SESLERİN SESKARTINDA DEĞİL İŞLEMCİDE İŞLENMİSİNİ SAĞLIYOR. ŞÖYLE ÖZETLEYELİM; EAX gibi standartlar sadece creative ses işlemcilerinin işleyebileceği kodlarla çalışır. YANİ ASLA NORMAL BİR İŞLEMCİDE ÇALIŞTIRAMAZSINIZ. microsoft firmasıda kendi işletim sisteminde, windowstan bağımsız çalışan bu işlemleri güvenlik bahanesiyle iptal etti. YANİ ADAMLAR SESKARTLARINA LÜZÜM YOK! ÜSTELİK SORUN ÇIKARIYORLAR BAHANESİYLE WİNDOWSTA ASLA SESKARTLARINI ÇALIŞTIRMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER VE YAPTILAR. OPENAL BURDA DEVREYE GİRİYOR VE SESKARTININ İŞLEMESİ GEREKEN İŞLEMLERİ İŞLEMCİNİN ANLAYACAĞI DİLE ÇEVİRİYOR. Ama maalesef istenilen ses kalitesini veremiyor.
DURUM BUNDAN İBARETTİR. EĞER BENİM GİBİ KULAĞI OLAN, XP ZAMANINDA CREATİVE SESKARTLARI KULLANANLAR VARSA BU DÜMENİ ÇABUK FARKEDİYOR. Ama bu grup o kadar azınlıktaki kimse kaale almıyor.
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draconist 7 yıl
Forumdaki konuya ait linki vermeyi unutmuşum.
Ses kartından ziyade profesyonel ses kartları kullanılarak, pc de müzik yapmaya yarayan, daha çok gitaristleri ilgilendiren ve gitar için gerekli olan pc yazılımları ile ilgili bir konu fakat, ses kartları ile de ayrıntılı bilgiler mevcut.
mobile.donanimhaber.com/...
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