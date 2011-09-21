Creative'in PC ve Konsollara yönelik dört çekirdekli yeni ses kartını inceledik

Creative'in bilgisayar ve konsollar için hazırladığı, dört çekirdekli işlemciye sahip oyun odaklı en gelişmiş ses kartı Recon3D ve konsol tutkunları için hazırladığı yeni kulaklığı Tactic3D Omega'yı, IFA 2011 fuarında inceledik. Oyun tutkunlarını hedef alan yeni nesil ses kartları ve Scout Mode özelliği ile gelen yeni kulaklığa ait ilk izlenimlerimiz bu videomuzda.

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